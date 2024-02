Paul Craig Roberts: „Wer die Götter vernichten will, muss sie zuerst verrückt machen“.

Wir leben in einer Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs, die immer noch von Arroganz beherrscht wird. Unsere Oberherren in Washington haben sich mit ihren zahlreichen Vasallenstaaten elitäre Positionen geschaffen, von denen aus sie als alleinige Besitzer und Definierer eines globalen Systems agieren, das sie „Demokratie“ nennen. Von ihren hochnäsigen Sitzen in Washington, New York, London, Berlin, Paris und Brüssel aus urteilen sie über andere, die nicht ihren zunehmend verzerrten Kriterien dafür entsprechen, was eine solche „Demokratie“ beinhaltet.

Unsere Marionettenpolitiker, die von ihren vom CFR geschulten und von den Trilateralen beeinflussten Vorgesetzten angestachelt werden, bauschen ihre Brust mit falscher Tapferkeit auf. Russland ist die Ursache eures Schmerzes. Russland ist böse. Putin ist böse, sagen sie uns.

Putin, der böse Diktator, muss beseitigt werden, bevor er Europa übernimmt, schreien sie und spucken Diktate aus, um ihr eigenes Volk zu drangsalieren: Esst kein Fleisch. Benutzt kein Erdgas. Fahrt nicht Auto. Fliegt nicht. Baut keine eigenen Nahrungsmittel an. Benutzt kein Bargeld. Kauft keine Waffen. Esst unser Ungeziefer. Trinkt unser Fluorid. Atmet unsere Chemtrails ein. Injiziert unser genmanipuliertes Gift. Nehmt unsere digitalen Ausweise. Und wenn ihr nichts anderes tut, müsst ihr uns erlauben, die Köpfe eurer Kinder mit sexuellen Perversionen zu verderben, die den alten Babyloniern die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätten.

„China ist nicht unser Feind“, sagt Washingtons Oberbefehlshaber. „China ist ein ‚Konkurrent‘.“ Gleichzeitig profitierten diese globalistischen Eliten von der Verlagerung unserer industriellen Basis an die Küsten unserer Konkurrenten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, über den in den gleichgeschalteten Medien nie offen gesprochen wurde, begannen sogar wichtige Medikamente wie Antibiotika innerhalb der Grenzen dieses Konkurrenten hergestellt zu werden. Sie sagen, wir müssen China daran hindern, Taiwan zu erobern, wohin wir dummerweise unsere Kapazitäten zur Herstellung von Computerchips ausgelagert haben.

Israel ist unser einziger Verbündeter im Nahen Osten und die einzige Demokratie in der Region“, sagen sie. Wir müssen es vor den Arabern schützen, während wir gleichzeitig die Araber mit immer ausgefeilteren Waffen beliefern.

„Der Iran ist böse“, sagen sie, nachdem sie das wichtigste Gegengewicht zum Iran in der Region, den Irak, ausgeschaltet und die iranischen Milizen gestärkt haben, die jetzt den Irak kontrollieren.

Die Boogymen sind ausgewählt, die Waffen entstaubt. Truppen und Schiffe sind unterwegs. Sie sind kampfbereit.

Die Propagandadrehbücher sind fertig, und die gekauften und bezahlten westlichen Medien sind eifrig dabei, sie den absichtlich Blinden mit allen emotionalen Nuancen eines gut ausgebildeten Schauspielers zu vermitteln.

Inmitten all dieser Effekthascherei, in dieser hohlen Hülle einer Gesellschaft ruht eine Todessehnsucht. Sie haben nichts, womit sie die auserwählten Boogymen wirklich bekämpfen könnten. Lesen Sie die folgenden Worte von Paul Craig Roberts und lassen Sie sie auf sich wirken. Dann lassen Sie Ihre Gedanken langsam durch die Geschichte zurückwandern. Wir sind Rom auf Steroiden. Und die innere Fäulnis, die Hunderte Jahre brauchte, um das alte Rom zu zerstören, wird sich im modernen, technologisch fortgeschrittenen Rom/Babylon viel schneller ausbreiten.

Von Paul Craig Roberts

Der Premierminister des ehemals „großen“ Britanniens, ein Inder namens Sunak, erklärt zusammen mit Scholz und Macron, den Nichtpersönlichkeiten, die Washingtons Marionettenstaaten Deutschland und Frankreich regieren, und den Nichtpersönlichkeiten in Norwegen, Finnland, Polen und dem Rest der militärisch und wirtschaftlich machtlosen Marionettenregierungen, die das amerikanische Imperium bilden, ihre Vorbereitungen für einen Krieg mit Russland.

Was für ein Witz! In keinem dieser Länder – die so sehr von Einwanderern aus der Dritten Welt überflutet sind, dass sie nicht mehr als Länder, sondern nur noch als Gebiete betrachtet werden, die man sich aneignen kann – gibt es eine selbstbewusste nationalistische Bevölkerung, die bereit ist, ihr Leben zu opfern, um ihre Unterwerfung unter Washington und ihre Unterdrückung im eigenen Land zu verteidigen.

Kann sich jemand ernsthaft vorstellen, dass Schweden, dessen ethnische Männer im wehrfähigen Alter Angst haben, die Vergewaltigung ethnischer schwedischer Frauen durch Immigranten zu verhindern, weil sie wegen Hassverbrechen verhaftet werden könnten, eine Armee aufbaut, die in der Lage ist, sich russischen Truppen entgegenzustellen? Oder die Deutschen – eine Aufgabe, die über die Wehrmacht, die vielleicht beste Armee der modernen Geschichte, hinausgeht. Oder die Franzosen – eine Aufgabe, die über Napoleon hinausgeht. Schon gar nicht die Italiener, die ebenfalls überrannt wurden, oder die Niederländer, die sich in sexuellen und drogenbedingten Gelüsten verloren.

Und auch nicht die Amerikaner. Die Amerikaner, deren wichtigstes Kampfelement – weiße Männer aus dem Süden – von Bidens schwarzem Pentagon-Chef rassistisch diskriminiert wird, der ihre Beförderung verhindert, weil es „zu viele weiße Offiziere“ gibt, haben aufgehört, sich zu melden. Welcher „heterosexuelle weiße Rassist“ aus den Südstaaten, wie das Biden-Regime seine potenziellen Rekruten nennt, will schon wegen seiner Rasse nicht befördert und wegen seiner Rasse und seiner „sexuellen Präferenz“ von schwarzen weiblichen Kommandeuren und Homosexuellen und bald auch von Transgendern und illegalen Einwanderern dominiert werden?

Ich bin überzeugt, dass kein westliches Land in der Lage ist, eine Armee aufzustellen, die nicht sofort von einer russischen, chinesischen oder sogar iranischen Streitmacht aufgerieben würde. Die letzten Kriege, die die USA gewonnen haben, waren gegen Spanien in den 1890er-Jahren und gegen Japan 1945. Nach 20 Jahren wurde das US-Militär aus Afghanistan von ein paar tausend leicht bewaffneten Taliban vertrieben, so wie es aus Vietnam vertrieben wurde. Ich bedauere, dass diese Aussage die Gefühle derer verletzt, die glaubten, für etwas Wichtiges zu kämpfen, aber für die Profite des Militär-/Sicherheitskomplexes und die Hybris Washingtons getäuscht wurden.

In der gesamten westlichen Welt wurde das Glaubenssystem zerstört. Die Zerstörung grundlegender Überzeugungen ist seit den 1960er-Jahren im Gange, als Universitätsstudenten riefen: „Die westliche Zivilisation muss verschwinden“.

Nun, sie ist verschwunden. Alles, was von Amerika übrig geblieben ist, ist eine verrückte Regierung mit Atomwaffen.