Niemand wird die Klimakatastrophe lebend überstehen – Dane Wigington

Der Klimaforscher Dane Wigington sagt, dass täglich große Lügen erzählt werden, um die Geschwindigkeit zu verschleiern, mit der das Klima auf globaler Ebene implodiert. Es stimmt, dass die Umwelt auf alle möglichen Arten geschädigt wurde, aber Wigington behauptet, dass die größte Einzelursache für die Schäden, die dem Planeten derzeit zugefügt werden, die vom Menschen verursachten Klimaveränderungen sind, die vom Himmel gesprüht werden.

Wigington erklärt: „Entscheidend ist, dass wir hier und jetzt um unser Leben kämpfen. Das gegenwärtige Paradigma ist am Ende. Es liegt im Sterben. Die Ozeane sterben. Die Insekten sterben. Das Plankton stirbt. Unsere Atmosphäre verändert sich dramatisch. Nichts kann sich an so schnelle Veränderungen anpassen. Auch hier geht es um giftige Elemente, die niemals in unsere Atmosphäre gelangen dürfen. . . . Wir wissen, dass es patentierte Verfahren zur chemischen Eiskeimbildung gibt. Sie haben dies offen angekündigt . . . Wenn man sie darauf anspricht, spucken sie das Verschwörungsmantra der Faktenlosen und Ängstlichen aus und recherchieren nicht. Seit wann haben wir Winterstürme, die aus dem rekordwarmen Golf von Mexiko kommen? Wir hatten Wassertemperaturen von 39 Grad in Florida. Das ist die gleiche Temperatur, die Jacuzzi für seine Whirlpools empfiehlt. Das hat alles getötet – alles“.

Wigington sagt, die Menschen müssten die Wahrheit erfahren und aufwachen, denn die Zeit für die Welt, in der sie aufgewachsen sind, läuft ab. Wigington sagt: „Wir haben Schicht um Schicht des totalen Wahnsinns eines militärisch-industriellen Komplexes, der völlig außer Kontrolle geraten ist. . . . Wenn wir so weitermachen, wird keiner von uns mehr lange hier sein. Es ist mir egal, wer mit den Augen rollt, weggeht und sich sagt, dass er das nicht glaubt. Die kommenden Ereignisse werden uns vom Gegenteil überzeugen. . . . Die Weigerung anzuerkennen, dass Climate Engineering die derzeit schädlichste menschliche Aktivität ist. . . .

Wie können diese Umweltgruppen diesen massiv zerstörerischen Teil der Gleichung ignorieren? Weil sie ihre 501(c)(3) Non-Profit-Organisation schützen wollen. GeoEngineeringWatch.org hält das für kriminelle Heuchelei. Niemand wird bei dem derzeitigen Kurs lebend herauskommen, auch nicht diejenigen, die glauben, sie könnten sich verstecken und es überleben. Wir haben eine gewisse Erwärmung des Planeten verursacht, und Climate Engineering verschlimmert sie . . . Wir haben diese Rückkopplungsschleife in Gang gesetzt und diese massiven Methanexplosionen ausgelöst. Es bedeckt den Planeten und schließt die Wärme wie eine Glasschicht ein. Diese Wärme führt zu einer weiteren Freisetzung von Methan und damit zu einer weiteren Erwärmung. Das ist eine Rückkopplungsschleife, und wir haben etwa 50 solcher Rückkopplungsschleifen.

Wigington fragt: „Was ist nötig, um die Menschen aufzuwecken und ihnen zu zeigen, dass wir um unser Leben kämpfen? . . . . Wir haben AccuWeather und Weather Channel, und wenn es nicht so tragisch und schrecklich wäre, wäre es komisch, den Klimaingenieuren von Weather Channel dabei zuzusehen, wie sie versuchen zu erklären, warum es bei 4 Grad am Boden schneit, während es oben am Himmel 10 oder 15 Grad heiß ist. Ihre Aufgabe scheint es dann zu sein, die Spuren der Klimaingenieure zu verwischen. Das ist lächerlich.

Zum Schluss macht Wigington noch Hoffnung, aber dafür müsse die Öffentlichkeit erst aufwachen. Wigington sagt: „In dem (GeoEngineeringWatch.org) Film „The Dimming“ versuche ich immer, diesen Punkt anzusprechen, dass jeder von uns das letzte Sandkorn sein könnte, das den Erdrutsch des Erwachens auslöst. . . . Das heißt, wenn wir lernen, effektiv und effizient zu kämpfen, und das heißt nicht, mit dem Finger in den Himmel zu zeigen und zu schimpfen, sondern glaubwürdige Daten weiterzugeben. Und das kann man kostenlos vom heimischen Computer aus tun. Teilen Sie Links zu „The Dimming“ (ein kostenloser Film, der bereits mehr als 6,2 Millionen Mal angesehen wurde). Senden Sie diesen Link an Kongressabgeordnete und andere Personen, denn damit legen Sie einen Samen, der wachsen muss. Ich möchte betonen, dass er zum Wachsen gezwungen wird. Wir sind also nicht machtlos, und diejenigen, die die Dinge kontrollieren, sind keine Götter. Wir können etwas bewirken. Wir können definitiv einen Unterschied machen.

In dem 51-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.