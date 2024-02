Diese Gemeinde „zwingt“ die Menschen, ihre Häuser zu verkaufen, um Asylsuchende unterzubringen.

Ein älteres britisches Ehepaar erlebt den Schrecken seines Lebens. Ein Brief mit der Ankündigung, ihr Haus für Asylbewerber zu beschlagnahmen, fiel ihnen in die Hände.

Jose (76) und Ted Saunders (78) sind erst vor Kurzem in das Haus eingezogen und zeigten sich „beleidigt und schockiert“ über den Brief, den sie vom North Northamptonshire Council erhielten.

Jose, ein Rentner, sagte, dass der Rat die Dinge vollkommen falsch angehe. Sie fragt sich, warum um alles in der Welt die Gemeinde die Menschen zwingt, ihre Häuser zu verkaufen, um Asylbewerber unterzubringen.

