Einbalsamierer, Blutgerinnsel und eine wahre Gruselgeschichte

In einem kürzlich veröffentlichten Video interviewt Dr. John Campbell John O’Looney, einen Bestattungsunternehmer aus dem Vereinigten Königreich, über „faserige, weiße Klumpen“, die bei Verstorbenen gefunden werden.

Es dauerte nicht lange, nachdem die COVID-19-mRNA-Spritzen auf den Markt gekommen waren, bis wir von Blutgerinnseln hörten. Die Existenz von Blutgerinnseln war bereits 2021 ein Thema, und zumindest einige Ärzte untersuchten im selben Jahr die durch den Impfstoff ausgelöste thrombotische Thrombozytopenie.

Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um gewöhnliche Blutgerinnsel handelte, die von der Gesundheitsindustrie tatsächlich anerkannt wurden, sondern um „lange, gummiartige, weiße Massen innerhalb der Blutgefäße“. Die Epoch Times befragte im September letzten Jahres Einbalsamierer und veröffentlichte im Oktober einen ausführlichen Artikel über die Blutgerinnsel, der einen ersten Einblick in eine bizarre und erbitterte Fehde innerhalb der weltweiten Einbalsamierungsgemeinschaft gab.

Ein kanadischer Einbalsamierer sagte der Epoch Times: „Wir balsamieren jedes Jahr über 400 Leichen ein, und so etwas haben wir noch nie gesehen. Diese Person äußerte sich nicht zu den Erkenntnissen anderer Einbalsamierer seines angesehenen Berufsstandes, sondern kommentierte stattdessen: „Das ist alles Unsinn, COVID-Impfstoff-Verschwörungstheorie [Schimpfwort]“.

Die Tatsache, dass Gerinnsel an manchen Orten auftreten und an anderen nicht, sollte jeden vernünftigen Menschen dazu veranlassen, Untersuchungen zu fordern, um Antworten zu finden. Es sei denn, diese Person ist nicht an der Wahrheit interessiert. In diesem Fall sollten seine eigenen Berichte nach der Methode des salomonischen Urteils nicht als vertrauenswürdig angesehen werden.

In einem kürzlich veröffentlichten Video mit dem Titel „New Disease“ (Neue Krankheit) spricht Dr. John Campbell mit John O’Looney, einem Bestattungsunternehmer aus Buckinghamshire, Großbritannien, über „faserige, weiße Klumpen“, die aus dem Kreislaufsystem von Verstorbenen stammen.

Laut O’Looney sind die Gerinnsel fast wie Gussformen, da die zähen, gummiartigen Gebilde genau die Form der Vene oder Arterie annehmen, in der sie sich befinden. Er stellt die Theorie auf, dass manche Menschen aus einem Grund – sei es ihre Blutgruppe oder das, was ihnen verabreicht wurde – darauf reagieren, indem sie [die Gerinnsel] in ihren Arterien bis zu dem Punkt wachsen lassen, an dem sie nicht mehr ausreichend durchblutet werden, sie kollabieren und sterben“. Dies ist nur seine persönliche Theorie, während er eine ernsthafte Erforschung der Vorgänge fordert – aber zumindest ist er offen für Antworten.

O’Looney ist seit 18 Jahren im Geschäft, davon sieben Jahre in der Gerichtsmedizin. Der Einbalsamierer, der für ihn arbeitet, ist ebenfalls vom British Institute of Embalmers (BIE) zertifiziert und hat über 20 Jahre Erfahrung. Er schätzt, dass sich zwischen 60 und 70 seiner Kollegen aus dem Bestattungsgewerbe bei ihm gemeldet haben, um ihm dafür zu danken, dass er den Alarm ausgelöst hat.

Er berichtet auch, dass Bestattungsunternehmer ihm mitgeteilt haben, dass die Zahl der Todesfälle durch Thrombose um 600 Prozent gestiegen ist. Er fügte hinzu: „Die haben alle richtig Angst, weil sie für jemand anderen arbeiten. Und wenn man bedenkt, was wirklich vor sich geht und … wie ernst die Lage ist, … Ich habe mit großen politischen Persönlichkeiten in Westminster zusammengesessen und offen darüber gesprochen, und uns wurde gesagt … ‚Das geht über meine Gehaltsklasse hinaus; ich kann nichts dagegen tun.‘ … Diese Leute haben Angst, und ich verstehe das. Aber ich habe keine Angst. … Ich habe keine Wahl, denn ich habe einen moralischen Kompass, der es mir nicht erlaubt, Komplize zu sein“.

Herr O’Looney erklärte weiter, dass er glaube, dass die Gerinnsel bei vielen Patienten die Todesursache sein könnten. Er stellte die Theorie auf, dass die Gerinnsel zu einem Anstieg des Blutdrucks, dann zu Herzversagen und schließlich zu Schlaganfällen und Herzinfarkten führen.

„Wen würde es überraschen, wenn jemand daran stirbt? „Es simuliert ja die häufigste natürliche Todesursache.“

Er glaubt, dass die aufschlussreichsten Schlüssel bei der Analyse der Daten das Alter zum Zeitpunkt des Todes und die überhöhte Sterblichkeitsrate sind.

Wenn man einige der Kommentare auf YouTube liest, wie diesen zu einem anderen Video von Dr. Campbell zum gleichen Thema, kann man den Schmerz der Menschen, die das durchmachen, wirklich nachempfinden:

„Denken Sie an all jene, die nicht einbalsamiert, sondern eingeäschert wurden. Mein Freund, der letzten Monat im Hospiz an Blutgerinnseln gestorben ist, durfte nach acht Impfungen nicht obduziert werden, es sei denn, ich würde 4.000 Dollar aus eigener Tasche bezahlen. Das konnte ich mir nicht leisten. Ich habe keinen Zweifel an der Todesursache meines 65-jährigen Freundes. Jedes Mal, wenn er geimpft wurde, landete er in der Notaufnahme, aber seine [Ärzte] sagten ihm immer wieder, dass er noch eine Auffrischungsimpfung benötige. Diese geübten Lügner müssen zur Rechenschaft gezogen werden“.

Man kann Gott nur danken, dass es in der Einbalsamierungs- und Bestattungsbranche Menschen gibt, die bereit sind, ihre Erkenntnisse zum Wohle der Öffentlichkeit zu veröffentlichen. Leider werden viele von ihnen zum Schweigen gebracht. Herr O’Looney berichtete, dass ein BIE-Branchenmagazin Mitgliedern offen mit Disziplinarmaßnahmen gedroht habe, wenn sie Bedenken hinsichtlich der Gerinnsel äußerten. Außerdem habe er seine Erkenntnisse dem obersten Gerichtsmediziner Englands und etwa 20 weiteren „prominenten Persönlichkeiten“ mitgeteilt und keine Antwort erhalten. Als er sich erneut an sie wandte, lautete die Antwort: „Wir folgen der Regierungspolitik“. Dies bedeute, dass, wenn jemand an einer Thrombose sterbe, sei es durch ein Gummibärchen oder durch Sägemehl in der Arterie, alles unter den Oberbegriff „Thrombose“ falle und nicht weiter erforscht werde.

Besonders bewegend waren die Bemerkungen von Herrn O’Looney gegen Ende seines Interviews mit Dr. Campbell, als er gefragt wurde, ob er sich Sorgen um seine persönliche Sicherheit mache:

„Es ist mir egal. … Sie können mich morgen holen kommen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? … Wir gehen durch dieses Leben, nicht wahr, und wir fragen uns, warum wir hier sind. Ich weiß jetzt, warum ich hier bin, und ich werde weitermachen. … Ich verbringe viel Zeit in der Gesellschaft der Toten. Sie wissen, wo ich bin, sie können mich morgen holen. Ich könnte einen Autounfall haben oder einen Herzinfarkt oder einen aggressiven Krebs. Ich habe keine Angst davor.

Wer hätte gedacht, dass Gesundheit, Leben und Tod eines Menschen von einer unsichtbaren Armee an der Front der Bestattungsvorbereitungen abhängen können? Nichts auf der Bestsellerliste der New York Times kommt an diese wahre Schauergeschichte heran.