Schweden muss jetzt sein Militär einsetzen, um die Massenmigration in Schach zu halten

Schwedens Krise: Massenmigration entfesselt Chaos und zwingt Premierminister, das Militär einzusetzen!

Schwedischer Ministerpräsident: „Schwedische Gesetze sind nicht für Bandenkriege und Kindersoldaten gemacht“.

Jahrzehntelang hat Schweden eine liberale Einwanderungspolitik betrieben, die offen gesagt selbstmörderisch war, weil sie das soziale Gefüge des Landes zerstört hat.

Während der Migrationskrise 2015 nahmen die Schweden pro Kopf mehr Einwanderer auf als jedes andere europäische Land.

Diese Politik wurde von der vorherigen Regierung rückgängig gemacht und von der aktuellen Regierung unter Premierminister Ulf Kristersson noch verschärft.

Doch der Schaden ist bereits angerichtet: Rund 20 Prozent der 10,5 Millionen Einwohner Schwedens sind im Ausland geboren, Gewalt ist im einstigen skandinavischen Paradies an der Tagesordnung – Malmö ist zur Vergewaltigungshauptstadt Europas geworden.

Am Mittwoch letzter Woche starben zwei weitere Menschen bei Schießereien in Stockholm, und eine junge Frau, die als unbeteiligte Passantin galt, wurde getötet, als eine Bombe ein Haus in Uppsala zerstörte.

Reuters berichtete:

Der schwedische Ministerpräsident hat den Armeechef und den Polizeichef einbestellt, um die Bandengewalt einzudämmen, sagte er am Donnerstag nach einer Welle der Gewalt, die allein im September mindestens elf Menschen das Leben gekostet hat. Dies ist eine schwierige Zeit für Schweden. Eine 25-jährige Frau ist gestern Abend, an einem ganz normalen Abend, ins Bett gegangen und nicht mehr aufgewacht“, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson in einer seltenen Fernsehansprache an die Nation. Wir werden die Banden jagen, wir werden die Banden besiegen‘, sagte er.

Kristersson hat die Wahl unter anderem mit dem Versprechen gewonnen, die zunehmende Bandengewalt zu bekämpfen. Er hat der Polizei mehr Befugnisse übertragen und Gesetze mit härteren Strafen für Waffendelikte erlassen.

Die Maßnahmen müssten noch greifen, aber Kristersson machte frühere Regierungen für die Probleme verantwortlich. „Eine unverantwortliche Einwanderungspolitik und eine gescheiterte Integration haben uns hierher gebracht“, sagte Kristersson.

Der Premierminister versammelte den nationalen Polizeichef und den Oberbefehlshaber der Streitkräfte, um die aktuellen Optionen zu bewerten.

Die Polizei schätzt, dass etwa 30.000 Menschen in Schweden direkt in Bandenkriminalität verwickelt sind oder Verbindungen dazu haben. Die Gewalt hat sich von den großen Ballungszentren auf kleinere Städte ausgeweitet, in denen Gewaltverbrechen früher selten waren

Mit 11 Toten durch Schüsse war der September der tödlichste Monat in Schweden seit Dezember 2019.

Associated Press berichtete:

Die Beteiligung des Militärs an der Verbrechensbekämpfung wäre für Schweden ein höchst ungewöhnlicher Schritt, der die Schwere der Bandengewalt unterstreicht, die in diesem Monat landesweit ein Dutzend Todesopfer gefordert hat, darunter Jugendliche und unschuldige Passanten. … Es war nicht sofort klar, welche Rolle das Militär spielen würde, aber frühere Vorschläge konzentrierten sich darauf, dass Soldaten Schutzaufgaben von der Polizei übernehmen, um mehr Ressourcen für die Verbrechensbekämpfung freizusetzen.

So etwas hat Schweden noch nie gesehen“, sagte Kristersson in einer im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation. Kein anderes Land in Europa hat so etwas erlebt.

Die Aufnahme von Hunderttausenden Asylbewerbern aus dem Nahen Osten und Afrika hat einen hohen sozialen Preis.

Im vergangenen Jahr starben in Schweden mehr als 60 Menschen bei Schießereien, so viele wie nie zuvor.

Schwedische Medien bringen den jüngsten Anstieg der Gewalt mit einer Fehde zwischen rivalisierenden Gruppen der kriminellen Bande Foxtrot Network in Verbindung.