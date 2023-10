Biden ist verloren, weil Robert F. Kennedy Jr. den Bluff des DNC aufdeckt und jetzt 2024 als Unabhängiger kandidiert

Der demokratische Präsident Joe Biden erhielt am Freitag eine schreckliche Nachricht, als der Präsidentschaftskandidat für 2024, Robert F. Kennedy Jr. ankündigte, dass er 2024 als unabhängiger Kandidat antreten werde.

Kennedy, Bidens Hauptherausforderer in den demokratischen Vorwahlen, sagte Mediaite, er werde seinen Wechsel am 9. Oktober in Pennsylvania bekannt geben.

Das Demokratische Nationalkomitee (DNC) hatte die Kampagne von RFK Jr. unterdrückt, um den Weg für den unpopulären Joe Biden freizumachen.

Kennedy beschuldigte das DNC, das Vorwahlsystem manipuliert zu haben, um Biden keine Konkurrenz zu machen, berichtete Slay News.

„Bobby glaubt, dass das DNC die Regeln ändert, um seine Kandidatur auszuschließen, so dass eine unabhängige Kandidatur der einzige Weg ist“, sagte ein Insider der Kennedy-Kampagne gegenüber Mediaite.

Kennedy plant nun, vor seiner Bekanntgabe einige Anzeigen zu schalten, in denen er die Korruption des DNC angreift.

Er war Bidens Hauptkonkurrent und lag in den demokratischen Vorwahlen bei etwa 20 Prozent, obwohl er wiederholt vom DNC brüskiert wurde.

Erreicht er nur einen Bruchteil dieser Werte, ist Biden verloren.

Das Rennen wäre dann höchstwahrscheinlich zugunsten von Präsident Donald Trump entschieden.

Viele Amerikaner wären erleichtert über ein solches Ergebnis, denn dann hätten wir vielleicht endlich eine sichere Grenze, eine wiedererstarkte Wirtschaft und ein Ende der steigenden Kriminalität, die dieses Land zerstört.

Der demokratische Stratege James Carville sagte kürzlich:

„Nehmen wir an, die Wahl findet am dritten November dieses Jahres statt“.

„Die Kandidaten wären Joe Biden, Demokrat, Donald Trump, Republikaner, Joe Manchin und Larry Hogan, beide ohne Parteibuch, und Cornel West“.

„Trump wäre der Favorit“.

„Wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich Ihnen sogar Geld geben würde, würden Sie die Wette nicht annehmen“.

„Also wacht besser jemand auf.“

Kennedy nahm Biden heute auch in den sozialen Medien unter Beschuss:

„30-jährige Festhypotheken jetzt über 8%.“

„Niemand kann es sich leisten, jetzt zu kaufen“.

„Auch die Mieten schießen in die Höhe“.

„Es ist an der Zeit, meinen Plan für steuerfreie, staatlich geförderte 3%-Hypothekenanleihen umzusetzen, um Wohneigentum wieder erschwinglich zu machen“.