Die schockierende Wahrheit über Malmö.

Peter Imanuelsen

Die berüchtigte schwedische Stadt steht auf der Liste der 100 gefährlichsten Städte der Welt.

Ich habe einige Nachrichten aus Schweden, die zeigen, wie schlimm es wirklich ist.

Eine neue Liste von Numbeo zeigt, wie sicher oder unsicher die verschiedenen Städte der Welt sind.

Die schwedische Stadt Malmö, in der es mehrere No-Go-Areas gibt, liegt auf Platz 76 der weltweit gefährlichsten Städte, direkt zwischen Portland auf Platz 75 und Teheran auf Platz 77 steht.

Malmö liegt sogar nur wenige Punkte hinter Bagdad im Irak!

Und was ist die weltweit gefährlichste Stadt? Das ist Caracas, die Hauptstadt des sozialistischen Venezuela.

Aber Malmö ist nicht die einzige schwedische Stadt auf der Liste. Stockholm steht auf Platz 157 und Göteborg auf Platz 154.

In anderen nordischen Ländern geht es wesentlich friedlicher zu. Oslo liegt auf Platz 244 und Helsinki in Finnland auf Platz 305.

Aber raten Sie mal, welche Stadt in Europa die gefährlichste ist? Es ist Marseille auf Platz 40, dicht gefolgt von Birmingham und Coventry in Großbritannien.

Schweden war früher ein sehr friedliches Land. Es war sogar eines der weltweit friedlichsten Länder.

Aber dann ist etwas passiert.

Im vergangenen Jahr gab es in Schweden 149 schockierende Bombenanschläge. Das ist die höchste Zahl von Anschlägen in einem Land, in dem kein Krieg herrscht.

Wir haben fast 60 No-Go-Areas, in denen die Bandenkriminalität außer Kontrolle geraten ist. Und das Problem ist, dass die Mainstream-Medien jahrelang versucht haben, das zu vertuschen. Niemand wollte darüber reden.

In fast 50 Jahren ist die Zahl der Vergewaltigungen in Schweden um sage und schreibe 2200 Prozent gestiegen. Das ist entsetzlich.

