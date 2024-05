Brisant: Untersuchung des philippinischen Repräsentantenhauses zu mehr als 290.000 Todesfällen im Zusammenhang mit experimentellen Covid-Impfstoffen

Das DOH hat uns im Stich gelassen, hat sich geweigert zuzugeben, dass Menschen sterben, und hat die Augen verschlossen vor den kranken Menschen mit Turbo-Krebs, Herzmuskelentzündung, Kinder, die plötzlich krank werden, als wären sie 60-70 Jahre alt.

Im philippinischen Repräsentantenhaus gab es eine brisante Anhörung über den alarmierenden Anstieg von mehr als 290.000 Todesfällen. Als die Menschen begannen, einen Zusammenhang mit der Einführung experimenteller Impfstoffe herzustellen, kam es zu hitzigen Diskussionen, bei denen schockierende Zeugenaussagen und Daten ans Licht kamen.

Write up and emailable formathttps://t.co/nd5tnsn8H4 — aussie17 (@_aussie17) May 30, 2024

Die Anwältin Tanya Lat drückte die Frustration vieler Filipinos aus: “Es gibt Filipinos, die es satt haben, dass das DOH uns im Stich lässt, sich weigert zuzugeben, dass Menschen sterben, und die Augen verschließt vor den kranken Menschen vor Turbo-Krebs, vor Herzmuskelentzündung, vor Kindern, die plötzlich krank werden, als wären sie 60 oder 70 Jahre alt. Ihre Worte hallten durch den Saal und zeichneten das düstere Bild eines Gesundheitsministeriums (DOH), dem das Leid, das durch Impfungen verursacht wird, gleichgültig zu sein scheint. “Wenn wir ihnen in die Augen schauen, scheint es kein Mitgefühl für die Menschen zu geben, die gestorben sind, für die Menschen, die jetzt wegen dieser Impfstoffe körperlich behindert sind”, fügte sie hinzu.

Die Spannung hielt an, als Analystin Sally Clark alarmierende Statistiken präsentierte: “Das sind unsere Geburtenzahlen. Sie zeigen, dass wir in jedem Jahr seit Beginn der Pandemie Babys verloren haben. 2019 war also unser letztes normales Geburtenjahr. Und die letzte Linie ganz unten ist 2023”.

Die Analyse der Daten ergab ein auffälliges und beunruhigendes Muster: Die Geburtenraten gehen deutlich zurück. Die Daten zeigen ähnliche Muster wie in Ländern mit hoher Impfrate wie Singapur, wo die Zahl der Totgeburten und perinatalen Todesfälle gestiegen ist.

Zur Zahl der Todesfälle sagte Sally: “Der große Peak ist die Zahl der Todesfälle im Jahr 2021, die im März 2021 begann, unmittelbar nach der Einführung des Impfstoffs”. Clark wies auf den deutlichen Anstieg der Todesfälle im Juli und August 2021 hin, der mit der Einführung des Impfstoffs von Janssen zusammenfiel. “Im Jahr 2021, als der Impfstoff eingeführt wurde, stiegen die Todesfälle in allen geimpften Altersgruppen.”

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Dan Fernandez, unterstrich die Dringlichkeit der Situation, indem er sagte: “Und das ist der Grund, warum der Sprecher glaubt, dass es wirklich eine Korrelation zwischen diesen beiden gibt”. Seine Aussage unterstreicht die wachsende Überzeugung unter den Abgeordneten, dass die zusätzlichen Todesfälle kein Zufall sind, sondern mit den Impfanstrengungen zusammenhängen.

Abgeordneter Acob fügte einen kritischen Punkt zum rechtlichen Schutz der Pharmaunternehmen hinzu: “Es gibt eigentlich ein Abkommen, das besagt, dass sie nicht verklagt werden können. Ich denke, das ist etwas, worüber wir uns Sorgen machen sollten”. Er stellte die Logik hinter solchen Vereinbarungen infrage, wenn Impfstoffe wirklich so sicher seien, wie behauptet. “Warum sollte ein Pharmaunternehmen darauf bestehen, nicht verklagt zu werden, wenn es zu Verletzungen oder Todesfällen kommen kann?”

Wir waren Teil dieses Fehlers.

Die Anhörung erreichte einen entscheidenden Punkt, als der Sprecher des Repräsentantenhauses, Dan Fernandez, Fehler in der Gesetzgebung der Vergangenheit einräumte: “Wir waren Teil dieses Fehlers, weil wir das Gesetz verabschiedet haben, das die Pharmaindustrie haftbar macht. Und jetzt lernen wir aus diesem Fehler. Seine Worte spiegelten die Verpflichtung wider, gesetzgeberische Versäumnisse zu korrigieren und signalisierten einen Weg in die Zukunft. “In Zukunft werden wir Fehler korrigieren”, versicherte er.

Am Ende der Anhörung hinterließen die Aussagen und Daten einen bleibenden Eindruck und forderten das Repräsentantenhaus auf, den Zusammenhang zwischen der Einführung der Impfstoffe und dem Anstieg der Todesfälle weiter zu untersuchen. Die Notwendigkeit von Rechenschaftspflicht und Transparenz war offensichtlich, da die Nation mit den Folgen dieser “experimentellen Impfstoffe” zu kämpfen hat. Das Engagement des Repräsentantenhauses, die Wahrheit herauszufinden, verspricht ein entscheidender Schritt zu sein, um die vielen Bedenken der philippinischen Bevölkerung auszuräumen.

Um mehr über die Untersuchung zu erfahren, folgen Sie bitte Super Sally’s Substack hier: