Die Auswirkungen von mRNA-Injektionen, die unsere Gene verändern, könnten verheerend für unsere Menschheit sein

Von Rhoda Wilson

Gestern riet der neuseeländische Professor Michael Plank, ein “Experte” für angewandte Mathematik und biologische Modellierung, der bereits in verschiedenen Medien zu Wort kam, allen, sich noch einmal gegen Kuhseuche impfen zu lassen.

Wie Dr. Guy Hatchard es beschreibt, riet Plank allen, die genetischen Würfel noch einmal zu werfen.

Das Risiko für die Menschen wächst mit jeder Dosis, warnt Dr. Hatchard. Und es sind nicht nur die ernsthaften Risiken wie Herzkrankheiten, Schlaganfall und Krebs, sondern auch die Risiken, die mit der Bearbeitung der Gene verbunden sind.

“Genetische Mechanismen in unseren Zellen unterstützen nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unser Verhalten und vor allem unser Bewusstsein”, sagt er. Die Auswirkungen auf unsere Menschlichkeit und unser Bewusstsein sind unbekannt und könnten verheerend sein.

Ein letzter Wurf der Würfel für die Menschheit

Von Dr. Guy Hatchard

Professor Michael Plank vom Covid-19 Aotearoa Modelling and Te Punaha Matatini Centre for Complex Systems and Networks ist ein mathematischer Biologe und Epidemiologe, der von der neuseeländischen Regierung beauftragt wurde, die mathematische Modellierung von Covid-19 zur Unterstützung der Pandemiebekämpfung durchzuführen.

Gestern riet er uns allen, die genetischen Würfel noch einmal zu rollen und einen weiteren Covid-19-mRNA-Impfstoff zu besorgen, um Winterkrankheiten zu vermeiden. Ist er auf dem neuesten Stand, was die Risiken für den Einzelnen und die Menschheit angeht? Das wollen wir herausfinden.

Hatchard-Bericht: Ein letztes Mal würfeln für die Menschheit, 23. Mai 2024 (11 Min.)

Ein Ärzteteam der renommierten Harvard Medical School veröffentlicht in der Zeitschrift The Neurohospitalist eine weitere Stellungnahme mit dem Titel “Fatal Post Covid mRNA-Vaccine Associated Cerebral Ischemia” (Tödliche Post-Covid-mRNA-Impfstoff-assoziierte zerebrale Ischämie). In der Studie wird der Fall einer dreißigjährigen Empfängerin der Moderna mRNA-Covid-Injektion erörtert, die in der Folge Durchblutungs- und Entzündungsprobleme in ihrem Gehirn entwickelte, gefolgt von einem tödlichen Schlaganfall.

Die Autoren kommen zu dem Schluss: “Die Nebenwirkungen einer Covid-19-Infektion und -Impfung sind noch immer unvollständig bekannt … Kliniker sollten auf Fälle wie diesen aufmerksam werden.”

Individuelle Risiken nehmen mit jedem Impfstoff zu

Wie wir in unserem letzten Artikel dargelegt haben, wissen die Gesundheitsbehörden nicht wirklich, was die Ursache für den Anstieg der Winterkrankheiten ist, die zu unserem bereits überlasteten Krankenhaussystem hinzukommen. In einem Interview mit Jamie Morton vom New Zealand Herald verweist Professor Plank auf neue so genannte “FLiRT-Varianten” des JN.1-Keimstamms. Anstatt auf den Angst-Knopf zu drücken und auf einen weiteren Wurf der Covid-19-Impfstoff-Würfel zu drängen, hätte Professor Plank vielleicht ein paar Grundsätze aus dem Einmaleins der Virologie beherzigen sollen.

Zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie sind die Covid-19-Impfstoffe die größten Treiber der Covid-Variation. Je mehr Covid-Impfstoffe, desto mehr Covid-Varianten. Die Varianten gehen in die unzähligen Millionen. Darunter befinden sich auch Covid-Varianten, die den Covid-19-Impfstoffen entgehen und sich weiter ausbreiten werden.

Zweitens verursachen wiederholte Verabreichungen von Kovid-Impfstoffen, wie wir bereits erwähnt haben, das durch Impfung erworbene Immunschwächesyndrom (VAIDS”).

Drittens wird in der wissenschaftlichen Literatur inzwischen eingeräumt, dass mit zunehmender Anzahl von mRNA-Covid-19-Impfstoffdosen das Risiko für Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Krebs steigt.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir, dass der prominente Impfstoffbefürworter Dr. Vinay Prasad nun darauf hinweist, dass die Beweise zeigen, dass das Risiko einer schweren Erkrankung nach einer mRNA-Covid-Impfung jeden potenziellen Nutzen überwiegt.

Die Gen-Illusion, die uns tötet

Möglicherweise hat Professor Plank den Hatchard-Bericht nicht gelesen. Auch Jennifer Doudna, die Erfinderin der CRISPR-Genbearbeitungstechnik, scheint ihn nicht gelesen zu haben. Doudna ist eine reuelose Verfechterin unserer individuellen und kollektiven biotechnologischen Zukunft. In ihrem Buch “A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution” (Ein Riss in der Schöpfung: Genmanipulation und die unvorstellbare Macht, die Evolution zu kontrollieren) sagt Doudna:

Mit dem kompletten CRISPR-Toolkit können Wissenschaftler nun eine nahezu vollständige Kontrolle über die Zusammensetzung des Genoms und dessen Ergebnisse ausüben.

Etwas nüchterner fährt Doudna fort:

Die Macht, die genetische Zukunft unserer Spezies zu kontrollieren, ist überwältigend und erschreckend. Die Entscheidung, wie wir damit umgehen sollen, ist vielleicht die größte Herausforderung, der wir uns je gestellt haben.

Sie bezeichnet den Glauben an die Sicherheit des Gene Editing als “wissenschaftlichen Konsens” und fährt fort: “… haben Sie keinen Zweifel daran, dass diese Technologie – eines Tages, irgendwo – eingesetzt werden wird, um das Genom unserer eigenen Spezies auf eine Weise zu verändern, die vererbbar ist und die genetische Zusammensetzung der Menschheit für immer verändert.”

Tatsächlich hat Doudna keinen Zweifel daran, dass die Kritiker des zügellosen Gen-Editings Narren sind, sie ist entsetzt über deren Unwissenheit. Und sie kommt zu dem Schluss, dass “menschliches Gen-Editing mit ziemlicher Sicherheit niemals die gleichen katastrophalen Folgen haben würde wie die Detonation einer Atomwaffe.”

Doudna schrieb im Jahr 2017, also vor der Pandemie. Ihre Zusicherungen der Sicherheit waren wertlos. Die Millionen von Pandemietoten, die die Welt erschüttert haben, waren 2017 noch nicht aufgetreten, aber ein obskures Labor in Wuhan war bereits damit beschäftigt, Doudnas CRISPR-Techniken für geheime Experimente zur Verbesserung von Coronaviren einzusetzen. Sie waren damit beschäftigt, eine Version des hochinfektiösen Schnupfens als Waffe zu entwickeln. Gain-of-function-Experimente, die am Ende die Menschheit verändern würden.

Die New York Post veröffentlichte [am Mittwoch] einen Artikel mit dem Titel “Brisante E-Mails zeigen, dass ein hochrangiger NIH-Berater Aufzeichnungen löschte und ‘geheime’ Rückkanäle nutzte, um Fauci zu helfen, die COVID-Transparenz zu umgehen“. Neu aufgedeckte Dokumente zeigen, dass die Verantwortlichen, einschließlich Anthony Fauci in Amerika, sich verschworen haben, die Wahrheit über Wuhan und die Ursprünge von Covid zu vertuschen. Die Wahrheit ist genauso explosiv und verheerend wie eine nukleare Detonation. Wie im Krieg sind Millionen von Menschen infolge der CRISPR-Genbearbeitung gestorben.

Wir haben gerade erst angefangen zu begreifen, wie sehr die Menschheit editiert wurde

Wir haben über die gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie und der Covirus-Impfstoffe berichtet, aber das wahre Ausmaß der gewalttätigen Auswirkungen der Pandemie und unserer Reaktion darauf ist außergewöhnlich und weitreichend.

Ein ausführlicher Artikel in der New York Times trägt den Titel “How the Pandemic Reshaped American Gun Violence” (Wie die Pandemie die amerikanische Waffengewalt veränderte). Um die Auswirkungen der Pandemie-Jahre zu bewerten, erstellte die New York Times eine Karte aller Tötungsdelikte mit Schusswaffen in den Vereinigten Staaten seit 2020, wobei sie sich auf Daten stützte, die von der Polizei und den Medien durch das gemeinnützige Gun Violence Archive gesammelt wurden.

Die Analyse ergab, dass sich die Todesfälle durch Schusswaffen während der Pandemie wie ein Virus in neue Stadtviertel ausbreiteten: Zusätzliche 8,7 Millionen Amerikaner leben jetzt in einem Wohnblock in der Nähe eines Mordes mit einer Schusswaffe – ein Anstieg um 23 Prozent im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie.

Während in Amerika Waffengewalt weit verbreitet ist, haben wir hier im leicht bewaffneten Neuseeland keinen Grund zur Selbstzufriedenheit. Auch wir haben einen beispiellosen Ausbruch von Gewaltverbrechen und gewalttätigem Verhalten erlebt.

Können wir also einen Teil der sinnlosen Gewalt und des zerstörerischen Verhaltens den Rinderimpfstoffen anlasten? Kurze Antwort: Das weiß niemand. Es genügt zu sagen, dass die genetischen Mechanismen in unseren Zellen nicht nur unsere Gesundheit unterstützen, sondern auch unser Verhalten und vor allem unser Bewusstsein.

Als ich vor ein paar Tagen beim Friseur saß, teilte mir der Friseur weise mit, dass die Gesundheit nur von den Genen abhängt. Die weit verbreitete Vorstellung, dass wir unsere Gene korrigieren lassen müssen, ist eine Illusion. Das ist das Letzte, was wir tun sollten.

Es ist ein schmaler Grat zwischen Wahrheit und Illusion, zwischen Empathie und Hass, Diskriminierung und Vorurteilen und zwischen Menschlichkeit und der Erbarmungslosigkeit tierischen Raubtierverhaltens. Wie unsere Gene uns auf der richtigen Seite der Freundlichkeit halten, ist unbekannt. Unser Wissen über die Auswirkungen der Genbearbeitung auf das Bewusstsein ist noch immer ein unbeschriebenes Blatt. Auf diese leere Tafel sollten wir, wie auf den Eingang zu Dantes Inferno, schreiben: “Alle, die hier eintreten, sollen die Hoffnung aufgeben.”

Wahrlich, wie Doudna sagte: “Die Macht, die genetische Zukunft unserer Spezies zu kontrollieren, ist furchteinflößend und erschreckend”, aber nicht in dem Sinne, dass sie “furchteinflößend” meinte. Wir sollten uns eher auf den furchteinflößenden Schatten von Hiroshima und dem Holocaust beziehen, und das sollte Doudna jetzt auch tun, wenn sie nach der Pandemie über einen gesunden Menschenverstand und die Weisheit der Rückschau verfügt.