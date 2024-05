Bereiten sich die Machthaber darauf vor, Israel loszuwerden?

Kit Knightly

Jahrzehntelang war Israel “ein Mitglied des Clubs”, ein stolzes Mitglied der “guten Länder”. Eine Handvoll Regime, geschützt von einer Blase, die sie nahezu immun gegen Kritik und Konsequenzen macht, egal welche Verbrechen und Untaten sie begehen.

Egal, wie viele Schiffe sie bombardierten, wie viele Kinder sie erschossen oder wie viele Gefangenenlager sie unter freiem Himmel betrieben, der Grundtenor der westlichen Medien war immer derselbe: Israel ist gut.

Jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass sich das ändern könnte, dass der nächste Schritt im Gaza-Narrativ eine Kehrtwende sein wird, die Israel offiziell zum “Bösewicht” macht.

Die Andeutungen gibt es schon seit einiger Zeit, sie begannen fast unmittelbar nach dem Angriff vom 7. Oktober letzten Jahres und haben sich in den letzten Wochen verdichtet.

Der israelische Premierminister wurde Anfang des Jahres als erster Nicht-Afrikaner und Nicht-Russe vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen angeklagt.

Um es klar zu sagen: Netanyahu IST ein Kriegsverbrecher. Er ist ein blutgetränkter Tyrann, der sich des Massenmordes schuldig gemacht hat.

Aber vergessen wir nicht, dass in der realen Welt blutgetränkte Kriegsverbrecher tagtäglich ungestraft davonkommen – und manchmal sogar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet werden. Der IStGH ist noch nie gegen Bush oder Blair oder Obama oder Brown oder ihre Kader von Kriegsverbrechern vorgegangen.

Bibi” gehörte bis in jüngster Vergangenheit zu diesem Teflon-Club. Er hat jahrelang Unschuldige abgeschlachtet, während die Institutionen und die etablierten Medien fröhlich darüber hinweggesehen haben. Jetzt ist er es plötzlich nicht mehr.

Das muss hinterfragt werden.

Die Frage muss lauten: Was ist jetzt anders?

Vor zwei Wochen hat Israel, wie wir in This Week berichteten, Al Jazeera verboten. Das wurde in der Washington Post und vom Auswärtigen Amt verurteilt.

Erst vor wenigen Stunden beklagte die CBC in einer Schlagzeile den “Niedergang der Pressefreiheit in Israel”.

Kanada, USA, Deutschland?

Das sind keine Orte, die sich um die Meinungsfreiheit kümmern, wie das Verbot von RT (und anderen) beweist. Warum wird das Verbot von Al Jazeera nicht in eine Reihe mit all den anderen “akzeptablen” Zensurmaßnahmen gestellt, die es seit Jahren gibt?

Vor zwei Tagen berichtete der Guardian in großen roten Schlagzeilen…

Spionage, Hackerangriffe und Einschüchterung: Israels neunjähriger “Krieg” gegen den IStGH enthüllt

Warum steht das plötzlich auf der Titelseite? Daneben gibt es mindestens ein halbes Dutzend israelkritische Artikel auf der Titelseite.

Vergleichen Sie das mit der Berichterstattung über Israel in derselben Zeitung vor neun Jahren.

Ein UN-Tribunal hat bereits entschieden, dass Israel “die Offensive in Rafah beenden und die Grenze für Hilfslieferungen öffnen muss”.

Brasilien hat seinen israelischen Botschafter zurückgerufen und mehrere europäische Staats- und Regierungschefs haben den Angriff verurteilt. Zwei weitere Mitglieder der Regierung von Joe Biden sind kürzlich aus Protest gegen die Unterstützung der USA für den Gaza-Krieg zurückgetreten, womit sich die Gesamtzahl auf sieben erhöht.

Der politische Sandsack Nikki Haley wurde dabei gefilmt, wie sie auf IDF-Munition schrieb: “Tötet sie!”, und der Rolling Stone nahm sie dafür sofort aufs Korn.

Am 27. Mai twitterte Piers Morgan – selbst das plumpe lila Gesicht der verwalteten Medien – seine Empörung über den Angriff in Rafah.

Am 28. Mai drückte der französische Präsident Macron in einer Rede vor den Vereinten Nationen seine eigene “Empörung” über den Anschlag in Rafah aus.

Ein weiterer Leitartikel im Guardian macht Schlagzeilen:

The Guardian zur Rafah-Offensive: Die Überschreitung der roten Linien der USA sollte Konsequenzen haben.

Er geht sogar so weit, anzudeuten, dass Biden und die USA für Israels Handlungen juristisch zur Verantwortung gezogen werden könnten, was 2015 noch absurd geklungen hätte (der mögliche Untergang des US-Imperiums und die damit einhergehende Machtverschiebung ist eine Geschichte für ein anderes Mal).

Selbst die treuesten Unterstützer Israels in den Medien – die Washington Post und die New York Times – haben Netanjahus Vorgehen in letzter Zeit lautstark kritisiert.

Es zeichnet sich ein Muster ab, es ist definitiv viel akzeptabler, Israel in den Mainstream-Medien zu kritisieren, als es jahrzehntelang der Fall war.

Aber warum?

Warum drucken Zeitungen wie der Guardian oder die Washington Post heute israelfeindliche Artikel, vor zehn Jahren aber nicht?

Liegt es daran, dass sich Israel plötzlich schlechter als je zuvor verhält?

Nein, natürlich nicht. Das Massaker in Gaza ist ein schreckliches Verbrechen, aber es ist nicht neu. Israel und seine NATO-Verbündeten hatten schon vor Beginn der Offensive das Blut von Millionen an ihren Händen kleben. Sie begehen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit solch monotoner Regelmäßigkeit, dass die Bedeutung der Worte fast verwässert wird.

Liegt es daran, dass “auch die Mainstream-Medien” endlich “aufgewacht” sind oder ein Gewissen gefunden haben?

Nein.

Sie wachen nicht auf, weil sie nie geschlafen haben, und nein, sie haben KEIN Gewissen.

Es sei denn, es wird politisch opportun, eines zu haben.

Nichts ist so wahr, dass die Mainstream-Medien darüber berichten müssen, nichts ist so moralisch empörend, dass die Mainstream-Medien sich ihrem Gewissen beugen müssen. Sie haben kein Gewissen. Sie sind nicht einmal in der Lage, Wahrheit oder Moral zu erkennen, geschweige denn danach zu handeln.

Sie sind Meinungsmacher, das ist alles. Wenn sie etwas sagen – etwas – selbst etwas offensichtlich Wahres wie “Israel begeht Völkermord” – dann nur, weil jemand eine Geschichte erzählen will.

Welche Geschichte erzählen sie? Wohin geht die Erzählung?

Die Führer Israels sind blutrünstige Soziopathen, aber sie sind auch ein vollkommen entbehrlicher Teil eines größeren bösen Ganzen.

Die Terminologie lässt uns hier im Stich, denn niemand von uns in der Welt der neuen Medien kann sich jemals ganz auf einen Namen für dieses Ganze einigen. CJ Hopkins bevorzugt Globo-Cap, andere verwenden “die Elite”, “der tiefe Staat”, “die Globalisten” oder “die Mächte, die es nicht sein sollten”.

Grob gesagt handelt es sich um ein sich überlappendes Kartell von politischen und unternehmerischen Machtmaklern, die außerhalb der sogenannten (meist nur vorgetäuschten) “demokratischen” Machtstrukturen existieren und supranationalen Einfluss auf jeden Bereich der menschlichen Gesellschaft ausüben.

Israel ist, wie die meisten Regionen und Nationen, eine Basis und ein Werkzeug dieser Mächte, aber ein austauschbares Werkzeug. Es gibt eine riesige, RIESIGE Machtstruktur, die verzweifelt nach einem Weg sucht, den anschwellenden gerechten Zorn von zig Millionen Menschen zu besänftigen, und Israel und seine Führung auszuschalten, könnte derzeit als ein Weg gesehen werden, dies zu tun.

Wenn dadurch das Gemetzel in Gaza aufhören würde, wäre das ein Gewinn für die Menschheit.

Aber das Gemetzel bedeutet den Geschichtenerzählern nichts. Ihre Agenda wird eine ganz andere sein.

Wenn Israel wirklich dabei ist, aus dem “Wir können wahllos töten und sind trotzdem die Guten”-Club ausgeschlossen zu werden, was bedeutet das dann für das große Schachbrett? Oder für die größere globalistische Agenda?