Krankenschwester erzählt: „Es kamen Leute in schwarzen Uniformen herein… und verabreichten den Patienten Remdesivir, auch ohne unser Wissen“.

Die Krankenschwester Erin Olszewski – eine bekannte Whistleblowerin, nachdem sie im Jahr 2020 Zeuge eines „Mordes“ ohne Krankenhausprotokoll im Elmhurst Hospital in Queens, New York, wurde – scheint die Geschichten von unidentifizierten „Todesschwadronen“ zu bestätigen, von denen Deevoy sagt, sie habe sie von Freunden und Familienmitgliedern betroffener Patienten gehört.

In einem Interview mit der Vaccine Safety Research Foundation im Jahr 2024 beschrieb sie ein fast identisches Phänomen. Sie stellte fest, dass seltsame Leute „in komplett schwarzen Uniformen“ ins Krankenhaus „kamen“ und Remdesivir verabreichten, ohne dass die anderen Krankenschwestern oder Ärzte davon wussten.

"There were people that were coming in, dressed in all-black uniforms…and they were hanging remdesivir, even without our knowledge, on these patients."



