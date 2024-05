In einem großen Sputnik-Interview erörtert Russlands Außenminister mehrere kritische Themen, darunter die potenzielle Bedrohung durch US-Raketen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, die Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit mit China, die Fortschritte bei der militärischen Sonderoperation und die Illegitimität von Zelenski nach dem Ende seiner Amtszeit.

Russische strategische Objekte, einschließlich nuklearer Objekte, könnten durch amerikanische Kurzstreckenraketen bedroht werden, wenn die USA bodengestützte Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum stationieren. Welche zusätzlichen Maßnahmen zur nuklearen Abschreckung könnte Moskau in diesem Fall ergreifen? Wäre eine Gegenreaktion von russischer Seite ausreichend?

Sergej Lawrow: Sie haben zweifellos Recht, dass die Stationierung amerikanischer bodengestützter Mittel- und Kurzstreckenraketen (INF) in den genannten Regionen eine ernsthafte Sicherheitsherausforderung für uns darstellen würde. Diese Frage ist nicht nur für uns von Bedeutung. In einer gemeinsamen Erklärung nach dem jüngsten Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in China wurde festgestellt, dass solche destabilisierenden Maßnahmen der USA eine direkte Bedrohung sowohl für unser Land als auch für China darstellen. Daher haben wir mit unseren chinesischen Partnern vereinbart, die Zusammenarbeit zu verstärken, um Washingtons unverantwortlichem Verhalten, das die internationale Stabilität untergräbt, entgegenzuwirken.

Die Umsetzung der US-Pläne zur Stationierung bodengestützter INF-Raketen wird von uns nicht unbeantwortet bleiben. Insbesondere ist in diesem Szenario die Aufgabe einseitiger, von Russland selbst auferlegter Beschränkungen nach einem Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag unausweichlich. Weitere Schritte im Bereich der nuklearen Abschreckung sind ebenfalls nicht ausgeschlossen, da vorgelagerte amerikanische Raketen unsere Kommandoposten und Standorte unserer Nuklearstreitkräfte angreifen könnten. Entscheidungen in diesen Fragen liegen in der Zuständigkeit des Präsidenten der Russischen Föderation.

Erwägt Russland als Reaktion auf das Vorgehen der USA im asiatisch-pazifischen Raum mehr gemeinsame Militärübungen mit China?

Sergej Lawrow: Die Grundlage unserer militärischen Zusammenarbeit mit China ist ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen. Die russisch-chinesische Zusammenarbeit zielt auf die Stärkung der internationalen Sicherheit und erfolgt im Einklang mit dem Völkerrecht.

Unsere gemeinsamen Bemühungen richten sich nicht gegen Drittländer. Allerdings müssen sowohl Russland als auch unsere chinesischen Freunde die negativen militärpolitischen Trends in der asiatisch-pazifischen Region berücksichtigen und Maßnahmen ergreifen, um deren Auswirkungen abzumildern.

Wir sind uns einig, dass es wichtig ist, die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich nicht nur auf bilateraler Ebene, sondern auch im Rahmen multilateraler Formate zu verstärken. Diese Vereinbarung wurde in der gemeinsamen Erklärung festgehalten, die nach dem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in China unterzeichnet wurde. Konkret geht es dabei um die Ausweitung gemeinsamer Übungen und Kampftrainings, die Durchführung von See- und Luftpatrouillen und die Entwicklung gemeinsamer Reaktionsfähigkeiten.

Sieht Russland nach dem Ende der Amtszeit von Präsident Wolodymyr Zelenskij Kräfte in der Ukraine, mit denen es zu einem Friedensdialog bereit ist? Gibt es eine Vorstellung davon, wann die militärische Sonderoperation beendet sein könnte?

Sergej Lawrow: In Kiew ist die „Kriegspartei“ an der Macht, die – zumindest rhetorisch – danach strebt, Russland „auf dem Schlachtfeld“ zu besiegen. Unter diesen Bedingungen ist ein Dialog für den Frieden schwer vorstellbar. Außerdem gilt in der Ukraine seit dem 30. September 2022 ein gesetzliches Verbot von Verhandlungen mit der russischen Führung.

Was den rechtlichen Status von Wolodymyr Zelenskij nach dem 20. Mai, dem Ende seiner Amtszeit als Präsident, betrifft, so hat sich der russische Präsident Wladimir Putin auf einer Pressekonferenz in Minsk am 24. Mai klar zu diesem Thema geäußert.

Hoffen wir, dass sich in der Ukraine früher oder später politische Kräfte herausbilden, die sich um die Interessen des Volkes kümmern. Im Moment gibt es keine andere Möglichkeit, als die militärische Sonderoperation fortzusetzen, bis ihre Ziele erreicht sind.

Gibt es eine Möglichkeit, den Prozess der politischen Regelung der Situation um die Ukraine zu beschleunigen?

Sergej Lawrow: Theoretisch, ja. Dazu muss der Westen aufhören, die Ukraine mit Waffen zu beliefern, und Kiew muss die Feindseligkeiten einstellen. Je eher dies geschieht, desto schneller wird eine politische Lösung beginnen.

Wir haben wiederholt, auch auf höchster Ebene, erklärt, dass Russland weiterhin für Verhandlungen offen ist. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass wir den Frieden und nicht nur einen Waffenstillstand anstreben. Es hat keinen Sinn, dem Gegner eine Pause zu gewähren, die er wieder zur Umgruppierung und Aufrüstung nutzen wird. Die Verhandlungen müssen sich auf den Grundsatz der unteilbaren Sicherheit und die Realitäten vor Ort stützen.

Lohnt es sich für Russland, die Zusammenarbeit mit der OSZE angesichts der pro-ukrainischen Haltung der Organisation fortzusetzen?

Sergej Lawrow: Es lässt sich nicht leugnen, dass die OSZE in einer tiefen Krise steckt. Das ist das Ergebnis davon, dass der Westen alle Prinzipien, auf denen diese Organisation gegründet wurde, mit Füßen tritt. Die totale „Ukrainisierung“ ihrer Agenda macht ihre Aktivitäten in den traditionellen Bereichen – militärisch-politisch, wirtschaftlich-umweltpolitisch und humanitär – nahezu zunichte.

Der einzige Grund für die fortgesetzte Teilnahme Russlands an der OSZE ist vielleicht die Möglichkeit, den anderen 56 Teilnehmern, einschließlich jener westlichen Staaten, die den Dialog mit uns in anderen Formaten „eingefroren“ haben, unseren Standpunkt zu aktuellen Fragen direkt zu vermitteln. Darüber hinaus erlaubt uns die Konsensregel der Organisation, Vorschläge von unfreundlichen Ländern, die Russland nicht passen, zu blockieren.

Es wurde berichtet, dass von einigen NATO-Ländern bereitgestellte F-16-Kampfflugzeuge bald in der Ukraine auftauchen werden. Das russische Außenministerium hat erklärt, dass Moskau diese Flugzeuge als Träger von Atomwaffen betrachtet. Wie wird Moskau auf die Präsenz solcher Kampfflugzeuge in den ukrainischen Streitkräften reagieren?

Sergej Lawrow: Die Lieferung von immer zerstörerischeren Waffen an das Kiewer Regime zeigt das mangelnde Interesse des Westens an einer Beendigung des Konflikts.

Die Lieferung amerikanischer F-16-Kampfflugzeuge wird an der Situation an der Front nichts ändern. Diese Flugzeuge werden zerstört werden, genau wie andere Waffentypen, die von NATO-Ländern an die Ukraine geliefert werden.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die F-16-Kampfflugzeuge seit langem eines der Haupttransportmittel bei den so genannten gemeinsamen Nuklearoperationen der NATO sind. Daher können wir nicht umhin, die Lieferung dieser Systeme an das Kiewer Regime als bewusste Signalmaßnahme der NATO im Nuklearbereich zu betrachten. Sie versuchen zu vermitteln, dass die USA und die NATO bereit sind, in der Ukraine alles zu tun.

Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass die laufenden russisch-weißrussischen Übungen, bei denen auch der Einsatz nicht-strategischer Atomwaffen geübt wird, unseren Gegnern als ernüchternde Erinnerung an die katastrophalen Folgen einer weiteren Eskalation auf der nuklearen Leiter dienen werden.

Wie beurteilen Sie die Erklärung Washingtons über den möglichen Stopp bestimmter Waffenlieferungen an Tel Aviv angesichts der israelischen Operation in Rafah? Warum gab es keine ähnliche Reaktion der USA nach dem Beschuss russischer Städte durch die ukrainischen Streitkräfte?

Sergej Lawrow: Unsere Erfahrungen mit den Amerikanern zeigen deutlich, dass man ihren Aussagen nicht trauen kann. Wir wollten ihnen lange Zeit glauben, haben Verhandlungen geführt und Vereinbarungen getroffen. Es stellte sich jedoch heraus, dass Washington nicht die Absicht hatte, auch nur eines seiner „Versprechen“ zu erfüllen, selbst wenn diese auf dem Papier und in den Resolutionen des UN-Sicherheitsrates dokumentiert waren.

Die Amerikaner sprechen weiterhin öffentlich über ihr Engagement für eine gerechte Lösung der palästinensischen Frage, während sie in der Praxis bewaffnete Konflikte großzügig anheizen. Sechs Monate lang blockierte Washington die Verabschiedung eines Beschlusses des UN-Sicherheitsrats zur Feuereinstellung und gab damit praktisch „grünes Licht“ für die Zerstörung des Gazastreifens. Als die Amerikaner im März dieses Jahres gezwungen waren, sich der Stimme zu enthalten, damit der Rat eine Resolution verabschieden konnte, die eine Einstellung der Feindseligkeiten forderte, erklärte der US-Vertreter schamlos, dass das Dokument des UN-Sicherheitsrats nicht bindend sei.

Die Erklärung Washingtons über die Einstellung der Munitionslieferungen an Israel bezog sich auf eine Art von Munition – Fliegerbomben – und nur auf eine „einzige Partie kurzfristiger Hilfe“. Wenige Tage später billigte das US-Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf zur Aufhebung der „Pause“ bei den Waffenlieferungen an Israel. Wenn das von den Republikanern ausgearbeitete Dokument auch im Senat verabschiedet wird, kann das Weiße Haus Tel Aviv die Militärhilfe nicht mehr verweigern.

Was den zweiten Teil Ihrer Frage betrifft, so ist die Antwort ganz offensichtlich. In der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA wird Russland als unmittelbare Bedrohung bezeichnet. Die USA und die NATO erklären ganz offen, dass es ihr Ziel ist, unserem Land eine „strategische Niederlage“ zuzufügen. In diesem Zusammenhang geht das Schicksal der Zivilbevölkerung in den russischen Städten das Weiße Haus, das zum Komplizen der Verbrechen des Kiewer Regimes geworden ist, nichts an.

Der chinesische Präsident Xi Jinping erklärte, dass Peking eine Friedenskonferenz unterstützen würde, die sowohl von Russland als auch von der Ukraine anerkannt wird. Wie sieht Moskau die Position Pekings in der Ukraine-Krise? Wenn Peking die Abhaltung einer Friedenskonferenz zur Ukraine vorschlägt, wird Moskau einen solchen Vorschlag unterstützen? Welche Themen könnten nach Ansicht Russlands auf einer solchen Konferenz erörtert werden?

Sergej Lawrow: Wir schätzen die konstruktive Haltung Pekings in der Ukraine-Krise sehr. Unsere chinesischen Freunde verstehen die Natur und das Wesen der Situation. Im Februar letzten Jahres haben sie einen Plan zur Lösung des Konflikts vorgeschlagen. Im April dieses Jahres rief der chinesische Präsident Xi Jinping dazu auf, die Spannungen abzubauen, um Frieden und Stabilität zu schaffen, anstatt die Situation aus eigennützigen Interessen zu eskalieren. Wir hoffen, dass der Westen und Kiew die richtigen Schlussfolgerungen ziehen werden.

Die Idee, eine internationale Friedenskonferenz einzuberufen, die eine gleichberechtigte Teilnahme Russlands und der Ukraine sicherstellt und alle bestehenden Friedensinitiativen erörtert, sehen wir als Fortsetzung der Bemühungen Pekings, die Voraussetzungen für eine Lösung der Ukraine-Krise zu schaffen. Wir teilen die Auffassung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Ursachen der Krise anzugehen, die legitimen Interessen aller Parteien zu wahren und Vereinbarungen auf der Grundlage des Prinzips der gleichen und unteilbaren Sicherheit zu treffen. Ich betone noch einmal: Dies setzt voraus, dass die Realitäten vor Ort, die den Willen der dort lebenden Menschen widerspiegeln, respektiert werden.