»Lumen Streamers« – gummiartige Gerinnsel – und das Phänomen des plötzlichen Todes

Von SenseReceptor

Hier sind sechs wichtige Einblicke in die berühmt-berüchtigten „weißen, faserigen Gerinnsel“ und wie sie als langsame, heimliche und plötzliche Killer bei denjenigen wirken, die die COVID-Impfung erhalten haben

#1 DIE GERINNSEL BILDEN SICH IM LAUFE DER ZEIT (BIS ZU JAHREN) IN DEN BLUTGEFÄSSEN DER MENSCHEN

Obwohl die jetzt berüchtigten „weißen faserigen Gerinnsel“ – manchmal auch als „Gummibandgerinnsel“ oder „gummiartige Gerinnsel“ bezeichnet -, die erstmals von Einbalsamierern ans Licht gebracht wurden, offensichtlich viele COVID-Infizierte umbringen, ist unklar, wie sie oft unentdeckt wachsen können. In diesem kurzen Thread haben wir jedoch mehrere wichtige Erkenntnisse von Ärzten und anderen Personen darüber, wie die Gerinnsel heimlich wachsen, bevor sie ihre ahnungslosen Opfer töten.

Zunächst zeigt der Radiologe Dr. Phillip Triantos im Gespräch mit Daniel Horowitz, dem leitenden Redakteur von The Blaze, Ultraschallbilder dessen, was er für die weißen faserigen Gerinnsel hält, die sich in den Blutgefäßen von (noch lebenden) COVID-„geimpften“ Menschen bilden.

Das erste Trio von Ultraschallbildern, das Triantos vorstellt, zeigt einen Mann, der „dreimal genetisch geimpft“ wurde und bei dem sich etwas entwickelt hat, von dem Triantos annimmt, dass es sich um eines der weißen, faserigen Gerinnsel handelt. Der Radiologe stellt fest, dass der Mann im Jahr 2022 gespritzt wurde und dass das Gerinnsel im Jahr 2024 „ein wenig größer… [und] ein wenig länger geworden ist“. Er stellt fest, dass das Gerinnsel im Lumen (dem Hohlraum eines Blutgefäßes) „in aller Ruhe“ gewachsen ist.

Als nächstes zeigt Triantos einen anderen Patienten, der in einem seiner Blutgefäße ein „langes, fadenförmiges Gerinnsel“ hat. Triantos merkt an, dass er diese Art von Gerinnseln schon vor der Einführung der COVID-Injektionen gesehen hat, sagt aber, dass es sich dabei „typischerweise um chronische Gerinnsel handelt, die die Leute schon lange haben“, im Gegensatz zu den neuen weißen faserigen Gerinnseln, die „akut auftreten“.

Triantos zeigt auch einige der weißen fibrösen Gerinnsel, die Hirschman aus den Venen und Arterien eines Körpers gezogen hat und die laut Triantos den Gerinnseln, die er im Ultraschall sieht, „sehr ähnlich“ sind.

Schließlich weist Triantos in diesem Clip auf einen konkreten Fall hin, in dem diese weißen faserigen Gerinnsel tödlich wirkten, wobei er den Tod eines 25-jährigen Mannes in seiner Gegend (irgendwo in Alabama) hervorhebt, der die Moderna-Injektion für die Arbeit nahm. „Zwei Jahre nach der Injektion verstarb er an einem riesigen Embolus in der Brust“, so der Radiologe. (Ein Embolus ist ein Blutgerinnsel.)

LUMEN STREAMERS — RUBBERY CLOTS — AND THE 'DIED SUDDENLY' PHENOMENON



Here Are Six Key Insights into the Now-Infamous 'White, Fibrous Clots' and How They Act as Slow, Stealthy, and Sudden Killers in Those Who've Taken the COVID Jabs (1/7)



1. THE CLOTS FORM OVER TIME (UP TO… pic.twitter.com/m4tD4RhH54 — Sense Receptor (@SenseReceptor) May 29, 2024

#2 DIE GERINNSEL BILDEN SICH ALS „STREAMER“ IN DEN HOHLRÄUMEN DER BLUTGEFÄSSE

Vor dem Hintergrund von Triantos Ultraschallbildern der weißen faserigen Gerinnsel sollte man sich die Beschreibung von Dr. Shankara Chetty zu Gemüte führen:

Stellen Sie sich einen Streamer im Gefäßlumen vor, der den Blutfluss nicht behindert, sondern an der Gefäßwand haftet und wächst. Es findet also ein Prozess an der Gefäßwand statt, der einen katalytischen Prozess auslöst, der dazu führt, dass sich dieses fibrinöse Gerinnsel immer weiter ausdehnt.“

Chetty führt weiter aus:

„Wenn ich mir anschaue, was wir bei den Gerinnseln sehen, sehen wir eine Mischung aus dem fibrinösen und dem traditionellen Gerinnsel… aber wenn man sich das fibrinöse Gerinnsel ansieht, ist es eher ein langer Strang, und man hat… natürliche Gerinnsel, die daran hängen“, erklärt Chetty gegenüber Dr. Phillip McMillan und Triantos. „Sie haben also zwei Prozesse… Sie haben die fibrinösen Strukturen, die sich bilden, und Sie haben diese fibrinösen Strukturen, die Turbulenzen im Blutfluss verursachen, die tatsächlich diese normale Gerinnung um sie herum verursachen.“

Chetty fährt fort: „Wenn sich das fibrinöse Gerinnsel ausdehnt, verstopft es nicht das Lumen – es flattert herum wie ein Faden, der an der Lumenwand klebt, und das Blut fließt daran vorbei. Man sieht es also nicht. Es ist da und wächst weiter, aber verursacht immer mehr normale Gerinnung um ihn herum, und je länger es wächst, desto länger wird das Gerinnsel. Aber es hat das Gefäß nicht verstopft. Und da es diese Turbulenzen braucht, um eine Gerinnung zu bewirken, wird es in langsam fließenden Bereichen des Körpers auftreten.“

Chetty führt weiter aus:

„Während dieses fibrinöse Gerinnsel durch einen Polymerisationsprozess wächst, bei dem immer wieder Proteine aus Ihrem System an ihm haften und es wachsen lassen, wirkt es auch wie ein Fremdkörper im Gefäß, der Turbulenzen erzeugt, und diese Turbulenzen bewirken, dass das Blut um es herum zu gerinnen beginnt, bis der Druck schließlich nicht mehr durchkommt und es schließlich einfach verstopft. Je nach Zeitpunkt der Verstopfung kann es sich also um einen kurzen Strang oder um ein sehr langes [Gerinnsel] handeln, so dass man bei Patienten mit Beinvenen Gerinnsel von bis zu einem Meter Länge herausziehen kann.“

2. THE CLOTS FORM AS "STREAMERS" IN THE CAVITIES OF BLOOD VESSELS



With Triantos' ultrasounds of the white fibrous clots in mind, listen to the way Dr. Shankara Chetty describes them:



[I]magine a streamer in the lumen of the vessel…and, it's not occluding blood flow, but it's… pic.twitter.com/5p7ZixO1E4 — Sense Receptor (@SenseReceptor) May 29, 2024

#3 MENSCHEN KÖNNEN MIT GERINNSELN (AUCH GROSSEN) HERUMLAUFEN UND VÖLLIG SYMPTOMLOS SEIN.

Vor dem Hintergrund von Triantos’ Ultraschalluntersuchungen und Chettys Erklärung der „Stromschnellen im Lumen“ sollte man sich dieses Video mit Wärmebildaufnahmen von Gerinnseln in Venen und Arterien von COVID-„geimpften“ Menschen ansehen.

Ana Maria Mihalcea, MD, PhD und La Quinta Columna erörtern die Gerinnsel und stellen fest, dass sie so lang sein können wie das Bein einer Person, es ihr aber dennoch ermöglichen, sich völlig ohne Symptome zu bewegen.

„Das sind riesige Gerinnsel. Und das würde zu dem passen, was die Einbalsamierer finden … Gerinnsel, die so lang wie ein Bein sind …“ sagt Mihalcea. Sie merkt an, dass sie in ihrer 20-jährigen Laufbahn „so etwas noch nie gesehen hat“.

3. PEOPLE CAN WALK AROUND WITH THE CLOTS (EVEN HUGE ONES) AND BE TOTALLY ASYMPTOMATIC



With Triantos' ultrasounds and Chetty's "streamers in the lumen" explanation in mind, consider this video of thermal imaging of clotting in veins and arteries of COVID "vaccinated" people.



Ana… pic.twitter.com/jeqd3fKv9u — Sense Receptor (@SenseReceptor) May 29, 2024

#4 DIE GERINNSEL KÖNNEN SICH IN GEFÄSSEN BILDEN, DIE EINE „DRAHTARTIGE SUBSTANZ“ ALS RÜCKGRAT VERWENDEN

Eine weitere interessante Komponente der weißen faserigen Gerinnsel (oder Lumen-Streamer…) wird in diesem Clip mit dem Laborleiter Mike Adams gezeigt.

Hier zeigt Adams ein ausgetrocknetes weißes faseriges Gerinnsel unter dem Mikroskop, das „eine Art Draht“ erkennen lässt.

Adams stellt fest, dass die Drahtstruktur „aus sich wiederholenden Mustern besteht … [die] bei … sehr hoher Auflösung fast wie Reptilienschuppen aussehen …“.

Vermutlich fungieren diese drahtartigen Strukturen als „Rückgrat“, auf dem sich die weißen faserigen Strukturen entwickeln, die ihrerseits „natürliche Blutgerinnsel“ (Chettys Begriff) sammeln.

4. THE CLOTS MAY BUILD UP IN VESSELS USING A "WIRE TYPE OF SUBSTANCE" AS THEIR SPINE



Another interesting component of the white fibrous clots (or lumen streamers…) is shown in this @infowars clip featuring lab director Mike Adams (@HealthRanger).



Here Adams shows a dried-out… pic.twitter.com/gmIL98ZxKi — Sense Receptor (@SenseReceptor) May 29, 2024

#5 ÄRZTE ZIEHEN DIE GERINNSEL AUS DEN LEBENDEN HERAUS, UND DAS PHÄNOMEN HAT NICHT NACHGELASSEN

In diesem Clip beschreibt Air Force Major und Datenanalyst Thomas Haviland für Dr. Ryan Cole und Hirschman, wie mehrere Informanten aus Katheterlabors (d. h. einem Untersuchungsraum in einem Krankenhaus oder einer Klinik mit bildgebenden Diagnosegeräten, die zur Visualisierung des Herzens und zur Behandlung von Anomalien eingesetzt werden) berichten, dass sie diese Gerinnsel jetzt regelmäßig aus lebenden Menschen herausziehen.

Ein Informant, der in einem Katheterlabor arbeitet, sagte, er habe 2021 angefangen, die weißen faserigen Gerinnsel zu sehen, [und] er ziehe jetzt tatsächlich diese weißen faserigen Gerinnsel bei drei bis zehn Patienten pro Woche heraus…“ bemerkt Haviland.

Der Datenanalytiker fährt fort: „Es gibt einen Haufen Leute, die beobachten, wie diese weißen, faserigen Gerinnsel aus lebenden Menschen entfernt werden, aber sie reden nicht darüber.“

5. DOCTORS ARE PULLING THE CLOTS OUT OF THE LIVING, AND THE PHENOMENON HAS NOT ABATED



In this clip Air Force Major and data analyst Thomas Haviland describes for Dr. Ryan Cole (@drcole12) and Hirschman how multiple whistleblowers from catheterization labs (that is, an… pic.twitter.com/OUNo94QN1C — Sense Receptor (@SenseReceptor) May 29, 2024

#6 COVID-„GEIMPFTE“ MENSCHEN, DIE PLÖTZLICH STERBEN, HABEN OFT KEINERLEI SYMPTOME

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der Radiologe, Onkologe und Krebsforscher Dr. William Makis, der das Phänomen des „plötzlichen Todes“, das nach der Einführung der COVID-Injektion einsetzte, genau verfolgt und untersucht hat, sagt, dass „diese Todesfälle so plötzlich eintreten, dass diese Menschen am Tag zuvor oder in der Woche zuvor auf Facebook oder Instagram posten, und es ist alles in Ordnung. Der Onkologe fügt hinzu: „Sie beschweren sich nicht über ihren Gesundheitszustand, sie funktionieren, sie gehen zur Arbeit, und dann, bumm, sterben sie plötzlich, alle sind geschockt – und das ist in 90 % der Fälle so.“

Der Radiologe und Onkologe fügt hinzu, dass „vielleicht 10 % der Menschen seit der Impfung mit chronischen Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben, aber 90 % hatten überhaupt keine Probleme, und dann, bumm, brechen sie einfach zusammen.“ Makis fügt hinzu: „Sie erleiden einen Herzstillstand, einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, eine Lungenembolie, eine Hirnblutung oder einen Krampfanfall… Ich meine, sie werden einfach von einem Ereignis getroffen und sterben plötzlich“.

Makis merkt auch an, dass viele Menschen, die plötzlich gestorben sind, zum Zeitpunkt ihres Todes immer noch den digitalen Rahmen haben, auf dem steht: „Ich wurde geimpft – ich habe meine Impfung bekommen, ich habe meine Auffrischungsimpfung bekommen – sie haben das immer noch in ihrem Profilbild.“