Video: Europaabgeordneter lässt bei Donnerrede von der Leyens nichts anbrennen

Jeder Euro aus dem EU-Haushalt kommt von den EU-Bürgern, seien es Rentner, Arbeitslose, Arbeitnehmer oder Schüler. Das sagte der Europaabgeordnete Mislav Kolakusic im Europäischen Parlament.

Sie erwarten einen besseren Lebensstandard und was bekommen sie? Riesige Inflation. Die Inflation sei das Ergebnis einer „grünen Politik“ und nicht wirkenden Impfstoffe, für die Hunderte Milliarden verschwendet würden, schimpfte der Europaabgeordnete.

Von der Leyen ist erneut aus der Plenarsitzung des EU-Parlaments geflohen. Sie kann nicht drei Stunden im Monat an ihrem Arbeitsplatz bleiben. Was ist das für ein Verhalten? Beschämend. Das Personal hätte geschickt werden sollen, um sie zurückzuholen, damit sie hören konnte, was die Europaabgeordneten über ihre Politik denken.

