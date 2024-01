Stammelnder Soros junior macht sich mit Äußerungen über Trump nicht beliebt

Nach Ansicht von Alexander Soros, Sohn des Milliardärs George Soros, ist Ex-Präsident Donald Trump für das Misstrauen gegenüber den Institutionen in den USA verantwortlich.

„Bei einer Podiumsdiskussion beim Weltwirtschaftsforum in Davos äußerte Soros, dass in den USA die Gewaltenteilung untergraben wurde und Donald Trump alles für sich beanspruchte.“

„In Davos ist Donald Trump bereits Präsident“, fuhr Soros fort. „Das ist gut so, denn die vorherrschende Meinung in Davos ist immer falsch.“

Alex Soros in Davos: „Ein Mann, Donald Trump, kam buchstäblich herein und nahm das einfach, nahm das, nahm das alles weg. Ähm, Sie wissen es, ähm, Sie wissen es, ähm, wissen Sie.“

NEW – Alex Soros in Davos: "One man, Donald Trump, literally came in and just took that, took that, took that all away. Ehm, you know so, ehm, you know so, ehm, you know."pic.twitter.com/r0kW3aCqT5