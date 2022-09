Chef der US-Behörde CDC gibt zu, dass die Behörde falsche Informationen über die Überwachung der Impfstoffsicherheit gegeben hat

Das Vaccine Adverse Events Reporting System (Meldesystem für unerwünschte Ereignisse bei Impfstoffen) wurde von der CDC und der FDA als „nationales Frühwarnsystem zur Aufdeckung möglicher Sicherheitsprobleme bei in den USA zugelassenen Impfstoffen“ eingerichtet.

Auf der VAERS-Website finden sich Berichte über 30 796 Todesfälle und 1,4 Millionen unerwünschte Ereignisse insgesamt, die mit den COVID-19-Impfstoffen in Verbindung gebracht werden.

Die CDC hat darauf bestanden, dass die VAERS-Berichte nicht unbedingt zuverlässig sind, aber die Direktorin Dr. Rochelle Walensky muss noch ein Versprechen einlösen, das sie im Januar einem Senator gegeben hat, um anzugeben, wie viele Menschen ihrer Meinung nach durch die Impfstoffe geschädigt wurden oder gestorben sind.

Nun hat Walensky in einem Brief an Senator Ron Johnson, R-Wis., zugegeben, dass die Behörde falsche Informationen über die Überwachung der Sicherheit des Impfstoffs COVID-19 gegeben hat, berichtet die Epoch Times.

Die CDC hat erklärt, dass sie im Jahr 2021 eine Analyse namens Proportional Reporting Ratio (PRR) durchgeführt hat, eine Methode, mit der gemessen wird, wie häufig ein unerwünschtes Ereignis bei einem bestimmten Medikament auftritt.

Der Zweck besteht einfach darin, einen Maßstab dafür zu liefern, ob das Risiko eines bestimmten Impfstoffs oder Medikaments den potenziellen Nutzen wert ist oder nicht. 1976 wurde die Impfkampagne der Bundesregierung gegen die Schweinegrippe nach nur 32 gemeldeten Todesfällen eingestellt.

In einem am Montag veröffentlichten Schreiben räumte Walensky nun ein, dass die CDC im Jahr 2021 nie eine PRR durchgeführt hat.

Walensky sagte, die CDC habe zwischen dem 25. März und dem 31. Juli PRRs durchgeführt. Aber die Agentur wird die Ergebnisse nicht veröffentlichen.

Johnson sagte in einer Antwort an Walensky, dass ihr Brief „keine Rechtfertigung dafür enthält, warum die CDC PRRS in bestimmten Zeiträumen durchführte und in anderen nicht“.

Johnson, der ranghöchste Republikaner im Senatsunterausschuss für Innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten, fragte, warum die Behörde erst im März PRRs durchführte und warum sie die Öffentlichkeit falsch informierte, als sie sagte, dass keine PRRs durchgeführt wurden.

Ein CDC-Sprecher sagte der Epoch Times, dass „zu keinem Zeitpunkt Mitarbeiter der CDC absichtlich falsche Informationen geliefert haben“.

Der Sprecher behauptete, dass die falschen Informationen gegeben wurden, weil die CDC dachte, dass die Epoch Times und Robert F. Kennedy Jr.’s Children’s Health Defense nach einer anderen Art von Analyse fragten, genannt Empirical Bayesian data mining.

Doch sowohl die Epoch Times als auch Children’s Health Defense nannten in ihren Anfragen ausdrücklich PRRs.

Die FDA hat Empirical Bayesian Data Mining an VAERS-Berichten durchgeführt, weigerte sich aber, der Epoch Times die Ergebnisse zu zeigen.

Johnson sagte, der allgemeine Mangel an Transparenz der CDC sei inakzeptabel, insbesondere angesichts der widersprüchlichen Aussagen der CDC in dieser Angelegenheit“.

Viele Ärzte und Wissenschaftler glauben, dass die tatsächliche Zahl der unerwünschten Ereignisse viel höher ist als die VAERS-Zahlen. Ärzte, die die FDA auf Unterlagen zu den klinischen Versuchen mit dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer verklagt haben, schätzen, dass die wahren Zahlen fünfmal höher sind. Eine Studie unter der Leitung eines Forschers der Columbia University schätzt, dass die tatsächlichen Zahlen um den Faktor 20 höher liegen. Ein Jahrzehnt vor COVID-19 schätzte die sogenannte Lazarus-Studie von Harvard-Forschern, dass VAERS nur 1 % der durch Impfungen verursachten Verletzungen ausmachte.

Steve Kirsch, der geschäftsführende Direktor der Vaccine Safety Research Foundation, und andere führten eine Analyse durch, in der sie die in einer Studie veröffentlichten Anaphylaxieraten mit den in VAERS gefundenen Raten verglichen. Sie kamen zu dem Schluss, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle durch COVID-19-Impfstoffe 41 Mal höher ist. Auf der Website VAERS Analysis wurde anhand von Whistleblower-Daten der CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) ein geschätzter Unterberichterstattungsfaktor von 44,64 errechnet.

Es wurden Fehler gemacht

Wie das WND berichtete, räumte Walensky im März ein, dass die CDC „zu wenig Vorsicht und zu viel Optimismus“ in Bezug auf die Wirksamkeit der Impfstoffe walten ließ, dass sie über ein ausgeklügeltes COVID-Datensystem verfügte (während die Behörde, wie die New York Times berichtete, der Öffentlichkeit Daten vorenthielt), dass sie der Öffentlichkeit den Eindruck vermittelte, die Wissenschaft sei „narrensicher“, und dass sie das Risiko von COVID-19 nicht gegen die unbeabsichtigten Folgen der Eindämmungsmaßnahmen abwog, wie Todesfälle durch Opioide und „psychische Probleme“.

Später kam das überwachende Government Accountability Office in einer Untersuchung zu dem Schluss, dass CDC- und FDA-Beamte wissenschaftliche Erkenntnisse im Kontext der COVID-19-Pandemie aufgrund von politischem Druck „unterdrückten“.

Im Juli bestätigten interne Dokumente, dass es eine direkte Abstimmung zwischen der CDC und Big-Tech-Unternehmen gab, um Skepsis oder Kritik an COVID-19-Impfstoffen zu zensieren.