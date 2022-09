Treffen zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping. Eine russische-chinesische Neue Weltordnung entsteht.

Die Präsidenten Chinas, Xi Jinping, und Russlands, Wladimir Putin, treffen sich am Donnerstag in Usbekistan zu einem regionalen Gipfel, der inmitten der durch den Krieg in der Ukraine verschärften Spannungen wie eine Front gegen den Westen aussieht, berichtet Agerpres.

Die beiden Staatsoberhäupter werden außerdem in der alten Seidenstraßenstadt Samarkand mit den Staatsoberhäuptern Indiens, Pakistans, der Türkei, Irans und anderer Länder zu einem zweitägigen Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) zusammenkommen.

Chinas Präsident Xi unternimmt seine erste Auslandsreise seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. Im Oktober findet in China der Kongress der Kommunistischen Partei Chinas statt, bei dem Xi eine dritte Amtszeit anstrebt.

Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, deren Mitglieder China, Russland, Indien, Pakistan und die ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens sind, wurde 2001 als Instrument der politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit im Wettbewerb mit westlichen Organisationen gegründet.

Der diplomatische Berater des Kremls, Juri Uschakow, erklärte gegenüber der Presse, dass „die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit eine echte Alternative zu den westlich orientierten Strukturen bietet“.

Zu den Hauptthemen des Gipfels dürften der Konflikt in der Ukraine, die Lage in Afghanistan oder auch die Unruhen, die mehrere zentralasiatische Länder erschüttert haben, gehören.

Es sei daran erinnert, dass China im vergangenen Monat an gemeinsamen Militärübungen in Russland teilgenommen hat.