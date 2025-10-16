Kunst, Handel und Staatsmacht im Herzen der Seidenstraße

Von Pepe Escobar

Brillante eurasische Kulturen trafen aufeinander, interagierten und breiteten ihre Flügel auf den alten Seidenstraßen aus.

DUNHUANG – Im Laufe der Geschichte war die Seidenstraße – eigentlich ein Netz von Straßen – die wichtigste Verkehrsader überhaupt: Sie verlief quer durch das alte Eurasien und verband die von chinesischen Gelehrten einhellig als die wichtigsten Zivilisationssysteme der Welt definierten Regionen China, Indien, Persien, Babylon, Ägypten, Griechenland und Rom miteinander und war Schauplatz mehrerer historischer Phasen des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs zwischen Ost und West.

Prof. Ji Xianlin, ein führender Wissenschaftler auf dem Gebiet der Dunhuang-Studien, formulierte einen Satz, der westliche Supremacisten für alle Ewigkeit in den Wahnsinn treiben dürfte:

„Es gibt nur vier statt fünf einflussreiche Kultursysteme in der Welt: das chinesische, das indische, das griechische und das islamische. Sie alle trafen sich nur in Dunhuang und Xinjiang in China.“

Die herausragende geostrategische Lage Dunhuangs im Laufe der Geschichte führte zwangsläufig zu spektakulären künstlerischen Errungenschaften.

Nach Jahren seit meinen letzten Reisen, dann dem Covid-Schock und der anschließenden Erholung Chinas, hatte ich das Privileg, endlich eine erneute Reise nach Westen zu unternehmen, um die ursprüngliche Seidenstraße nachzuverfolgen, beginnend in Xian – der ehemaligen Kaiserstadt Chang’an – über den Gansu-Korridor bis nach Dunhuang.

Brillante eurasische Kulturen trafen aufeinander, interagierten und breiteten ihre Flügel auf den alten Seidenstraßen aus. Dunhuang – am westlichen Ende des Hexi-Korridors in der Provinz Gansu – war der wichtigste Knotenpunkt im östlichen Abschnitt der chinesischen Seidenstraße, umrahmt von Bergen im Norden und Süden, den zentralen Ebenen im Osten und Xinjiang im Westen.

Dunhuang, das „leuchtende Leuchtfeuer”, hatte eine äußerst strategische Lage und kontrollierte zwei Pässe – Yangguan und Yumenguan. Der Han-Kaiser Wu Di war sich bewusst, dass Dunhuang die letzte große Wasserquelle vor der furchterregenden Taklamakan-Wüste im Westen war und an den drei wichtigsten Seidenstraßenrouten nach Westen lag.

Yumenguan war der wichtige Jade-Tor-Pass, der im 2. Jahrhundert v. Chr. vom Han-Reich angelegt wurde: Er befand sich im südlichen Teil der Wüste Gobi und am westlichen Ende des Qilian-Gebirges und markierte tatsächlich die westliche Grenze des klassischen China.

Der Jade-Tor-Pass. Foto: Pepe Escobar

Nachdem ich mich mit einem Taxifahrer in Dunhuang geeinigt hatte, verbrachte ich einen ganzen Tag bei strahlend blauem Himmel im Pass und seiner Umgebung. Es ist spannend zu sehen, wie die Han-Dynastie ihr Verkehrsmanagementsystem, das Leuchtfeuersystem und das Verteidigungssystem der Großen Mauer (die Überreste der Han-Mauer sind noch vorhanden) organisiert hat, um die Sicherheit des Fernverkehrskorridors der Seidenstraße zu gewährleisten.

Die Überreste der Großen Han-Mauer. Foto: P.E.

Sprechen Sie mit der Karawane: Das Geheimnis des „Austauschs zwischen den Menschen“

Das perfekt organisierte Dunhuang Book Center wird in historischen Aufzeichnungen als „Metropole, in der sich Han-Chinesen und Nicht-Han-Chinesen treffen“ bezeichnet. Es ist sozusagen der Vorläufer von Xi Jinpings „Austausch zwischen den Menschen“. Der Geist ist nach wie vor lebendig, insbesondere auf dem fantastischen Nachtmarkt, einem gastronomischen Fest, bei dem uigurische Rezepte einen Ehrenplatz einnehmen.

Uigurische Geschäftsfrauen auf dem fantastischen Nachtmarkt von Dunhuang. Foto: P.E.

Seide und Porzellan aus den zentralen Ebenen, Schmuck und Parfüm aus den „westlichen Regionen“, Kamele und Pferde aus Nordchina, Getreide aus Hexi – alles wurde in Dunhuang gehandelt. Handelsgeschäfte, Migrationen, Militärspiele, kultureller Austausch, eine Fülle von Literaten, Gelehrten, Künstlern, Beamten, Diplomaten, religiösen Pilgern und Militärs brachten die klassische chinesische Kultur in eine brodelnde Mischung – Sogdier, Tibeter, Uiguren, Tanguten, Mongolen – die alle in das aufgenommen wurden, was schließlich zur Kunst von Dunhuang wurde.

Wandernder Buddhismus, Nestorianismus, Zoroastrismus, Islam – das ausgefeilte ästhetische Empfinden von Dunhuang wurde zunehmend von Architektur, Skulptur, Malerei, Musik, Tanz, Weberei und Färbetechniken aus Zentralasien und Westasien beeinflusst.

Der Begriff „Seidenstraße” in Xis „gemäßigt prosperierendem” modernisiertem China ist eine äußerst nuancierte Angelegenheit. So wird er beispielsweise bereits in Xi’an, an der Kleinen Weißen Gänsepagode, als „Seidenstraßen: Das Routennetzwerk des Chang’an-Tian-Shan-Korridors” beschrieben.

Das ist eine geografisch korrekte Interpretation, die das Tian-Shan-Gebirge anstelle des politisch korrekten Xinjiang hervorhebt (das im Wesentlichen Teil der „westlichen Regionen” war und nicht unbedingt zum chinesischen Territorium gehörte).

Was den Beginn der Seidenstraße angeht, so gibt es heute eine einzige, von Wissenschaftlern akzeptierte Version: Han-Kaiser Wu Di sandte 140 v. Chr. Zhang Qian als Gesandten auf zwei Handelsmissionen in die „westlichen Regionen”. Die „Aufzeichnungen des Großen Historikers” zeigen, dass Zhang Qian als erster offizieller Diplomat in der chinesischen Geschichte de facto Kommunikationskanäle mit den „westlichen Regionen” eröffnete und daraufhin alle Staaten im Nordwesten begannen, mit den Han Handel zu treiben, insbesondere mit Seide.

Vom Shaanxi-Geschichtsmuseum in Xian über die Dunhuang-Akademie bis hin zum Gansu-Museum in Lanzhou ist es faszinierend, im Austausch mit Wissenschaftlern und Museumskuratoren sowie als Ergänzung zu beeindruckenden Seidenstraßen-Ausstellungen die mittlerweile etablierte offizielle Erzählung über die Seidenstraßen nachzuvollziehen, wonach „die durch Seide repräsentierte Zivilisation des alten China begann, Einfluss auf die Staaten in den westlichen Regionen, Zentralasien und Westasien zu nehmen”.

Die Realität war jedoch weitaus komplexer – Gewürze, Metalle, Chemikalien, Sättel, Lederwaren, Glas, Papier (erfunden im 2. Jahrhundert v. Chr.) alles auf dem Markt war, aber die allgemeine Tendenz trifft zu: Händler aus den zentralen Ebenen trotzten Wüsten und Berggipfeln in Karawanen, beladen mit Seide, Bronzespiegeln und Lackwaren aus China, um diese gegen Waren einzutauschen, während Händler aus den westlichen Regionen Pelze, Jade und Filze in die zentralen Ebenen brachten.

Das war ein multiethnischer „Austausch zwischen den Völkern”. Übrigens verwendete niemand jemals den Begriff „Seidenstraße”; es war „die Straße nach Samarkand” oder einfach die „nördliche” oder „südliche” Route um die unheimliche Taklamakan-Wüste herum.

Über das Währungssystem der Tang-Dynastie…

Im 3. Jahrhundert war Dunhuang bereits der Knotenpunkt der Seidenstraße, und zu dieser Zeit begannen Kaufleute und Pilger, den Bau der nahe gelegenen buddhistischen Mogao-Höhlen zu finanzieren.

Der Hauptpavillon der Mogao-Grotten. Foto: P.E.

Die Mogao-Grotten sind Teil der fünf Dunhuang-Grotten, die in der Provinz Gansu bekannt sind. Es handelt sich um dasselbe Höhlensystem – 813 sind erhalten geblieben, davon 735 in Mogao. Die Anfahrt nach Mogao ist schon ein großes Erlebnis: Wir müssen in einem offiziellen Parkbus sitzen, der mit unzähligen chinesischen Touristen vollgestopft ist und durch die Wüste rollt, und plötzlich befinden wir uns am östlichen Fuß des Mingsha-Gebirges, mit dem Dangquan-Fluss direkt vor uns, gegenüber dem Qilian-Gebirge im Osten, mit den Höhlen, die sich an die Felswand schmiegen und in diese hineingeschlagen sind und durch eine Reihe von Rampen und Stegen miteinander verbunden sind.

Der Bau der Höhlen begann bereits im 4. Jahrhundert und dauerte bis ins 14. Jahrhundert (die frühesten Wandmalereien stammen aus dem 5. Jahrhundert). Es handelt sich um eine Gruppe von Höhlen auf vier Ebenen, die sich über 1,6 km von Norden nach Süden entlang einer bis zu 30 Meter hohen Felswand erstrecken. Die 492 Höhlen im südlichen Bereich beherbergen mehr als 45 km Wandmalereien, über 2.000 bemalte Statuen und fünf hölzerne Dachvorsprünge. Ursprünglich wurden sie zur Verehrung Buddhas genutzt.

Im Museum der Dunhuang-Akademie: Woher die Künstler kamen. Foto: P.E.

Was wir noch sehen können, ist atemberaubend. Zu den Höhepunkten gehören eine Ringkampfszene aus Buddhas Leben in Höhle 290, eine Apsara – eine mythische Tänzerin – in Höhle 296, der Hirschkönig in Höhle 257, eine Jagdszene in Höhle 249, ein Garuda – auf Chinesisch als „der scharlachrote Vogel” bezeichnet – in Höhle 285, Parabeln der Magischen Stadt aus dem Lotus-Sutra, einem Meisterwerk der Hoch-Tang-Dynastie, in Höhle 217; ein sitzender Bodhisattva in Höhle 196; makellos erhaltene verehrende Bodhisattvas in Höhle 285.

Eines der Buddha-Highlights der Mogao-Grotten. Foto: P.E.

Die Regeln sind äußerst streng: Besichtigung nur ausgewählter Höhlen, mit einem offiziellen Führer, keine Fotos, nur die Taschenlampe des Führers zur Beleuchtung der Grotten. Ich hatte das Privileg, unter der Führung von Helen, die an der Dunhuang-Universität studiert hat und derzeit in Archäologie promoviert, die Höhlen zu besuchen. Nach der Besichtigung erklärte sie mir ausführlich die bahnbrechende Konservierungsarbeit der Dunhuang-Akademie.

Der Bau der Höhlen war in Bezug auf die Arbeitsteilung ein spektakuläres Unterfangen. Man stelle sich vor: Meißler, die eine Höhle aus dem Felsen graben und aushöhlen; Steinmetze, die ebenfalls Höhlen graben; Maurer, die Holz- oder Lehmkonstruktionen bauen; Zimmerleute, die auch Holzwerkzeuge reparieren; Bildhauer, die die Statuen schaffen; und Maler, die die Höhlen und Statuen bemalen.

Mogao ist als ästhetisches Erlebnis unübertroffen mit seiner beeindruckenden Sammlung buddhistischer Wandmalereien, die die Kunst Chinas, Persiens, Indiens und Zentralasiens miteinander verbinden.

Und dann gibt es noch das, was wir nicht sehen können: mehr als 40.000 Schriftrollen, die in der Bibliothekshöhle gefunden wurden, die größte Sammlung von Dokumenten und Artefakten, die jemals entlang der Seidenstraße entdeckt wurde, mit Texten über den Buddhismus, den Manichäismus, den Zoroastrismus und die östliche christliche Kirche (aus Syrien), die zeigen, wie kosmopolitisch Dunhuang war. Das ist Teil der europäischen wissenschaftlichen – und sonstigen – Plünderung des Reichtums von Dunhuang, die im späten 19. Jahrhundert begann, eine völlig andere, komplexe und lange Geschichte.

In geoökonomischer Hinsicht war Dunhuang fast zehn Jahrhunderte lang äußerst reich, insbesondere während der Tang-Dynastie (6. bis 9. Jahrhundert). Die Tang hatten ein faszinierendes Währungssystem mit drei verschiedenen Währungen: Textilien (Seide und Hanf), Getreide und Münzen.

Die Zentralregierung in der kaiserlichen Hauptstadt Chang’an verwendete eine einzige aggregierte Einheit, um den gesamten Handel darzustellen. Die Garnison von Dunhuang war ein wichtiger strategischer Stützpunkt: Zahlungen erfolgten in nicht weniger als sechs verschiedenen Arten von gewebter Seide. Nun, jeder Ort zahlte seine Steuern mit lokal hergestellten Stoffen. Die Tang-Dynastie transferierte all diese Textilien nach Dunhuang. Die Offiziere der Garnison wandelten die Steuerstoffe dann in Münzen und Getreide um, um lokale Händler zu bezahlen und die Soldaten zu versorgen.

Kurz gesagt, die Tang-Dynastie pumpte also ständig viel Geld – in Form von gewebten Stoffen – in die Wirtschaft von Dunhuang. Das ist ein Beispiel für ein öffentlich-privates Entwicklungsmodell, das den Planern in Peking sicherlich nicht entgangen ist, als sie 2013 das Konzept der Neuen Seidenstraßen entwickelten.