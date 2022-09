Niemals eine gute Krise ungenutzt lassen

Philip M. Giraldi

Es ist erstaunlich, wie viele Beobachter des Krieges in der Ukraine, die es eigentlich besser wissen müssten, dazu neigen, die Behauptungen von „Quellen“ für bare Münze zu nehmen, die eindeutig von den verschiedenen an dem Konflikt beteiligten Regierungen stammen. Diejenigen, die sich an dem unaufhaltsamen Vormarsch der USA und ihrer Verbündeten beteiligen, um die Ukraine-Krise in einen Dritten Weltkrieg zu verwandeln, haben sicherlich die Lektion gelernt, dass die Steuerung der Darstellung des Geschehens die größte Waffe ist, die die Kriegsfalken in ihrem Besitz haben. Man erinnere sich daran, wie das Weiße Haus von George W. Bush und die Neokonservativen im Pentagon nach dem 11. September und im Vorfeld des Irakkriegs über fast alles gelogen haben, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Saddam Hussein ein Terroristen unterstützender, mit Massenvernichtungswaffen bewaffneter Größenwahnsinniger sei, und ihn zwangsläufig als einen Mann beschrieben haben, der in mancher Hinsicht mit Adolf Hitler vergleichbar sei. Dennoch ließen sich viele Beobachter des Geschehens nicht täuschen, und vor der Invasion im März 2003 kam es in einer Reihe von Städten zu Großdemonstrationen, über die in den Mainstream-Medien natürlich kaum berichtet wurde, um die Botschaft zu kontrollieren.

Der Irak war in gewisser Weise eine Lernerfahrung für die Verantwortlichen in der Regierung und auch für die Medien, die die Schwerstarbeit leisteten, indem sie die Täuschung einer weitgehend ahnungslosen Öffentlichkeit verbreiteten. Was wir jetzt jedoch im Zusammenhang mit der Ukraine und Russland erleben, lässt die Irak-Erfahrung wie ein Kinderspiel erscheinen, wenn man die schiere Dreistigkeit der angeblichen Informationen betrachtet, die es in die Nachrichten schaffen oder nicht schaffen. Insbesondere der jüngste terroristische Autobombenanschlag auf die russische Aktivistin und Journalistin Dalya Dugina durch einen ukrainischen Attentäter schaffte es etwa achtundvierzig Stunden lang in die Nachrichten, bevor er wieder verschwand, aber nicht bevor die Lüge, dass Wladimir Putin dafür verantwortlich sei, an mehreren Stellen in den Mainstream-Medien fest verankert war.

Jetzt, da Joe Biden einen Zwei- oder Drei-Sterne-General zum Leiter der Ukraine-Kampagne ernennen wird und weitere Milliarden Dollar an Hilfe zugesagt hat, wird die Ukraine ständig in den Nachrichten sein. Die Beteiligung der USA wird auch einen einprägsamen Namen haben. Ich würde die Operation „Empty Wallets“ vorschlagen, die die Amerikaner aufgrund der Rettungsaktionen der Regierung und anderer verschwenderischer Ausgaben bald erleben werden, oder vielleicht „Operation Give Me a Break“. Und es wird auch eine neue Dimension für die Gestaltung der Erzählungen schaffen, da die Ukraine-Berichterstattung bereits jetzt die Nachrichtenredaktionen dominiert und vieles von dem, was sonst im Fernsehen oder in den Zeitungen erscheinen könnte, effektiv zunichte macht. Dieses selektive Informationsmanagement dient als Deckmantel für die Vernachlässigung von Geschichten, die sich für die Machthaber als peinlich erweisen könnten. Das bedeutet, dass die üblichen Akteure viel Spielraum haben, um ihren Geschäften nachzugehen, ohne dass die Öffentlichkeit sich mit dem beschäftigt, was außerhalb der Ukraine auf Nebenschauplätzen wie dem Nahen Osten und Afrika vor sich geht.

All dies führt dazu, dass man sich fragt, was die beiden Länder, die sich einseitig als Regelsetzer und -durchsetzer deklariert haben, so treiben. Bei diesen beiden Ländern handelt es sich – vielleicht nicht überraschend – um die Vereinigten Staaten und Israel. Die USA verstärken in der Tat ihre kämpferische Rolle in Afrika mit Luftangriffen in Somalia, die alle stattfanden, seit US-Präsident Joe Biden im Mai die Verlegung von Hunderten von Spezialeinheiten in dieses Land genehmigte und damit eine Entscheidung des früheren Präsidenten Donald Trump zur Verringerung der Truppenstärke im AFRICOM rückgängig machte. Bei den beiden jüngsten Anschlägen wurden mindestens zwanzig Somalier getötet, die natürlich alle vom US-Kommando als „Terroristen“ bezeichnet wurden. Unabhängigen Quellen zufolge haben die US-Streitkräfte unter Biden mindestens 16 Mal Somalia bombardiert und dabei zwischen 465 und 545 mutmaßliche Al-Shabaab-Kämpfer getötet, darunter nicht weniger als 200 Personen bei einem einzigen Drohnenangriff mit Bodentruppen am 13. März.

Kelley Beaucar Vlahos, eine leitende Beraterin am Quincy Institute for Responsible Statecraft, beschrieb die spärliche Berichterstattung zu diesem Thema mit den Worten: „Wenn Sie nicht wussten, dass wir Somalia bombardiert haben, brauchen Sie sich nicht zu schämen, das ist eine völlig unbedeutende Nachricht, die merkwürdigerweise in den Schlagzeilen aller großen Zeitungen nicht vorkam…“

Und dann ist da noch Syrien, wo der Mangel an Informationen in den Medien die Politik des Weißen Hauses widerspiegelt. Die Vereinigten Staaten, die möglicherweise bis zu einem Dutzend illegale Stützpunkte in Syrien unterhalten, haben einen großen Luftwaffenstützpunkt auf dem Ölfeld al-Omar in der nordöstlichen syrischen Provinz Deir Ezzor. Vor einigen Wochen wurden Berichten zufolge drei US-Soldaten bei Raketenangriffen auf den Stützpunkt durch angeblich „vom Iran unterstützte Militante“ leicht verletzt. Die USA reagierten auf die angeblichen Angriffe mit Angriffen von Apache-Hubschraubern auf drei Fahrzeuge einer afghanischen Schiitenmiliz, wobei zwischen sechs und zehn „Kämpfer“ getötet wurden, und Berichten zufolge sind weitere Schusswechsel wahrscheinlich. CENTCOM behauptete anschließend, Präsident Joe Biden habe die Angriffe persönlich zur „Selbstverteidigung“ angeordnet und sie mit Artikel II der US-Verfassung begründet. Die Verfassung war jedoch nie dazu gedacht, illegale Aktivitäten in einem fremden Land zu decken, in dem US-Truppen ein Land besetzen, mit dem sie sich nicht im Krieg befinden und das eine funktionierende Regierung hat, die sich der amerikanischen Präsenz widersetzt. Berichten zufolge haben die USA ihre illegalen Stützpunkte vorwiegend in den ölproduzierenden und landwirtschaftlichen Kornkammern des Landes errichtet. Sowohl das Getreide als auch das Öl werden von den USA routinemäßig gestohlen, und ein Großteil des Öls landet in Israel.

So kommt man unweigerlich zu Israel, das unter dem Deckmantel der Ukraine nicht nur Syrien häufig bombardiert, sondern auch Palästinenser sowohl im Gazastreifen als auch im besetzten Westjordanland tötet. In letzter Zeit hat sich das Tempo beschleunigt, denn die israelische Armee und Polizei tötet im Durchschnitt mehrere Palästinenser pro Tag, worüber in den US-Medien kaum berichtet wird, eine Todesrate, die fünfmal höher ist als im Jahr 2021. Es ist eindeutig eine bewusste Politik, den Druck auf die Palästinenser zu erhöhen, und ein wesentlicher Teil des Prozesses besteht darin, dies unter minimaler Beobachtung durch die Medien und die Öffentlichkeit geschehen zu lassen, sodass Israel die Unterstützung, die es der Ukraine gewährt, weithin publik macht, um die Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was es vor Ort tut.

Kurz gesagt, Israel verstärkt seine Bemühungen, das historische Palästina palästinenserfrei zu machen, indem es das Leben so miserabel macht, dass viele Araber beschließen werden, es zu verlassen. Die Palästinenser haben festgestellt, dass die Beschreibung Israels als „Apartheid“-Staat die Intensität der wahllosen Bestrafungen und Tötungen durch Soldaten, die nur allzu häufig vorkommen, nicht richtig beschreibt.

Israel tut unterdessen sein Bestes, um die palästinensische nationale Identität zu delegitimieren, indem es arabische Menschenrechtsgruppen als „Terroristen“ bezeichnet. Die israelische Polizei führte kürzlich Razzien in den Büros von sieben dieser Gruppen durch, beschlagnahmte deren Büroausstattung und Kommunikationsmittel und ordnete die vollständige Schließung der Räumlichkeiten an. Ironischerweise ergab eine CIA-Bewertung der Gruppen, dass sie in keiner Weise mit Terroristen in Verbindung stehen. Die Regierung von Joe Biden reagierte auf diese Entwicklung bezeichnenderweise mit der Äußerung, sie sei „besorgt“, verurteilte das israelische Vorgehen aber nicht.

Wenn Sie also eine Zeitung aufschlagen oder den Fernseher einschalten und die internationalen Nachrichten sehen oder lesen, wird Ihnen gesagt, was Sie über die Vorgänge in der Ukraine denken sollen. Und zwar aus der Sicht der ukrainischen/amerikanischen Regierung. Wenn Sie sich dafür interessieren, was die USA und Israel im Nahen Osten vorhaben, haben Sie meistens Pech, denn die „Verteidigung der Demokratie“ in der Ukraine bei gleichzeitiger Dämonisierung Russlands bietet Washington und Jerusalem einen Deckmantel für alle Arten von Unfug, die sie anstellen können. Es ist eine Realität, die sich daraus ergibt, wie Medien und Regierung gemeinsam daran arbeiten, eine Politik zu gestalten, die in keiner Weise der amerikanischen Öffentlichkeit nützt. Stattdessen treiben mächtige Interessengruppen mit viel Geld den Prozess voran und sind diejenigen, die dadurch noch mehr Macht und Geld gewinnen. Das ist die traurige Realität dessen, was mit unserem „Land der Freien und der Heimat der Tapferen“ geschehen ist.

Von Philip M. Giraldi, Ph.D.: Er ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org. Er schreibt regelmäßig für Global Research.