Covid und der politische Bankrott der alternativen Medien

Russlands Atomwaffenarsenal mit fast 6.000 Sprengköpfen ist genauso gewaltig wie das unsere, und sein revolutionäres Hyperschall-Trägersystem ist weit überlegen. Ein Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin könnte den Großteil der amerikanischen Bevölkerung in weniger als einer Stunde auslöschen.

Unter solch gefährlichen Umständen liegt es auf der Hand, dass wir uns gegenüber der anderen nuklearen Supermacht vorsichtig und umsichtig verhalten müssen, aber die Realität sieht ganz anders aus. Mit ein oder zwei Ausnahmen haben wir in den 1950er und 1960er-Jahren, auf dem Höhepunkt unseres alten Kalten Krieges, jede potenziell katastrophale Konfrontation sorgfältig vermieden, aber in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten Monaten unseres erneuten Konflikts haben wir genau das Gegenteil getan und geben jetzt viele Dutzend Milliarden Dollar aus, um einen tödlichen Stellvertreterkrieg an Russlands eigener Grenze zu führen. Führende Medienexperten und führende US-Senatoren haben öffentlich zur Ermordung Putins aufgerufen, und unsere Beamten haben sich gegenüber der Presse bebrüstet, dass sie bei der Tötung zahlreicher russischer Generäle erfolgreich waren. Solche außerordentlich provokativen Aktionen wären unter Präsident Ronald Reagan unvorstellbar gewesen, ganz zu schweigen von seinen zurückhaltenderen Vorgängern wie Dwight Eisenhower oder Richard Nixon.

Doch während die meisten unserer Mainstream-Medien Reagan routinemäßig für seine gelegentlich scharfe Rhetorik gegen unseren kommunistischen russischen Gegner geißelten und verurteilten, spucken heute praktisch alle unsere großen Medien regelmäßig weitaus schärfere Verurteilungen des christlichen Russlands und seiner Führung aus. Tatsächlich haben diese Medien vier Jahre lang Präsident Donald Trump angeprangert, weil er nicht ausreichend antirussisch sei, und ihn manchmal sogar beschuldigt, eine russische Marionette zu sein. Vor ein paar Jahren hatte ein solch extrem unverantwortliches Verhalten den verstorbenen Prof. Stephen Cohen von den Universitäten Princeton und New York, einen bedeutenden Russlandforscher, dazu veranlasst, zu erklären, dass die Gefahr eines weltweiten Atomkriegs genauso groß sei wie während der Kubakrise 1963, und wir können uns nur vorstellen, was er heute sagen würde.

Aber in vielerlei Hinsicht ist das fast völlige Schweigen der Medien zu einigen Themen genauso gefährlich wie ihre chauvinistische antirussische Rhetorik zu anderen.

Vor einigen Monaten erklärte die russische Regierung, sie habe stichhaltige Beweise dafür erhalten, dass eine Reihe ukrainischer Biolabors, die von den USA finanziert wurden, jahrelang illegale biologische Kriegswaffen für den geplanten Einsatz gegen Russland hergestellt haben. Sowohl Glen Greenwald als auch Tucker Carlson stellten fest, dass die Aussagen von Unterstaatssekretärin Victoria Nuland in ihrer Aussage vor dem Kongress die Realität dieser bemerkenswerten russischen Behauptungen zu bestätigen schienen. Aber praktisch jeder andere westliche Mainstream-Journalist hat dieses brisante Thema entweder ignoriert oder die russischen Anschuldigungen ins Lächerliche gezogen.

Vor einigen Wochen hielt Generalleutnant Igor Kirillov, Leiter der russischen Streitkräfte zur Abwehr von Strahlung, Chemikalien und biologischen Gefahren, eine öffentliche Pressekonferenz, in der er diese Anschuldigungen weiter ausführte und behauptete, das Covid-Virus sei von den USA als illegale Biowaffe entwickelt und bei einem Angriff absichtlich freigesetzt worden. Die Krankheit breitete sich bald weltweit aus und tötete etwa 18 Millionen Menschen, darunter viele Hunderttausende Russen und mehr als eine Million Amerikaner, während sie das Leben von vielen Milliarden Menschen beeinträchtigte. Sollte sich der russische Vorwurf bestätigen, wäre ein solcher Covid-Biowaffenanschlag eines der wichtigsten Ereignisse in der Weltgeschichte, das in seiner Bedeutung wahrscheinlich nur von den beiden Weltkriegen übertroffen wird.

Doch keine dieser schockierenden Behauptungen eines hochrangigen russischen Generals wurde jemals in den amerikanischen Medien veröffentlicht, auch nicht, als das russische Außenministerium sie in einem Tweet veröffentlichte, sein Konto wurde von Twitter gesperrt für die Verbreitung von „falschen Informationen“. Offensichtlich besteht unsere Reaktion auf äußerst beunruhigende Informationen darin, sie zu zensieren, nach dem straußenähnlichen Prinzip, dass „was wir nicht wissen, uns nicht schaden kann„.

Aber eine solche totale Unterdrückung durch die Medien verhindert lediglich, dass die amerikanische Öffentlichkeit – und die gewählten amerikanischen Beamten und politischen Entscheidungsträger – sich ein genaues Bild von der Welt machen können, und das ist eine äußerst gefährliche Situation. Im Laufe der Jahre habe ich Amerika oft als ein Regime bezeichnet, das von seinem Propagandaministerium geführt wird, und letzten Monat habe ich betont, wie wichtig es ist, Amerikas herrschende Herren der Illusion zu entthronen.

Unsere Eliten betrachten Russland als unseren erbitterten internationalen Gegner. Daher könnte man vielleicht argumentieren, dass unsere populären Medien es vermeiden sollten, den Beamten dieses Landes eine öffentliche Plattform zu bieten oder gar über die vermutlich eigennützigen Anschuldigungen seiner obersten Militärs zu berichten. Aber es gibt noch ein weiteres aktuelles Beispiel für das Schweigen der Medien, das sich unter keinen Umständen rechtfertigen lässt.

Jeffrey Sachs von der Columbia University gilt seit Jahrzehnten als eine Säule unseres akademischen Establishments, und 2020 wurde er zum Vorsitzenden unserer Covid-Kommission gewählt, die alle Aspekte der tödlichen Epidemie untersuchen sollte, die so viele Millionen Menschenleben gefordert hatte.

Doch in den letzten Monaten hat Sachs die offiziell bestätigte Covid-Darstellung mutig zurückgewiesen und stattdessen eine Reihe bombenartiger Anschuldigungen erhoben.

Im Mai war er Mitautor von einem Artikel in der renommierten Zeitschrift PNAS in dem er die eindeutigen Beweise dafür präsentierte, dass das Covid-Virus biotechnologisch hergestellt wurde, und eine unabhängige Untersuchung seiner wahren Herkunft forderte – eine dramatische Äußerung, die von fast allen westlichen Medien ignoriert wurde. Seitdem hat er dieses Thema in einer Reihe von wichtigen öffentlichen Erklärungen und Interviews vertieft, in denen er erklärte, dass das Virus offensichtlich das Produkt amerikanischer Labor-Biotechnologie sei, was auf eine mögliche Verbindung zu den seit langem bestehenden Biokriegsführungsprogrammen unseres Landes hindeutet, und gleichzeitig wiederholt die orchestrierte Vertuschung all dieser wichtigen Informationen anprangerte. Anfang Juli, verbreitete sich ein kurzer Clip mit seinen Äußerungen auf Twitter und wurde über eine Million Mal aufgerufen.

Obwohl Sachs die russischen Vorwürfe der Biokriegsführung nicht direkt bestätigt hat, weist er auf wichtige Fakten hin, die mit diesen brisanten Anschuldigungen übereinstimmen. In Anbetracht dieser Tatsache erscheint die fast vollständige Verdunkelung seiner Ansichten durch die Mainstream-Medien besonders verwerflic

Als amtierender Vorsitzender unserer Covid-Kommission kann man sich kaum einen Amerikaner vorstellen, der mit größerer Autorität als Sachs über die Ursprünge der weltweiten Epidemie sprechen kann, die so viele Millionen Menschen getötet hat. In einem gut funktionierenden Medienumfeld hätten seine jüngsten öffentlichen Erklärungen bereits eine Reihe von Schlagzeilen in allen unseren großen Medien hervorgebracht. Doch stattdessen hat kaum eine westliche Publikation seine Worte auch nur zur Kenntnis genommen.

So brachte die New York Times am vergangenen Montagmorgen eine große Titelgeschichte von Steven Lee Myers, einem der „Fehlinformationsspezialisten“ der Zeitung, der die russischen Biowaffenvorwürfe anprangerte und lächerlich machte, die er ausdrücklich als „Unwahrheiten“ bezeichnete. Dem Artikel zufolge hat die russische Regierung erklärt, dass Amerika gegen das Übereinkommen über biologische Waffen von 1975 verstößt, und sich deshalb auf ihre Befugnis berufen, in Genf formelle Anhörungen abzuhalten, um die Beweise vorzulegen und eine Bewertung dieser Behauptungen zu ermöglichen – die erste derartige Sitzung seit einem Vierteljahrhundert. Diese offensichtlich bedeutsame Entwicklung wurde jedoch als offensichtlich falsche Propaganda abgetan. Gleich zu Beginn seines Artikels erklärte Myers, dass „Russland keine Beweise vorgelegt hat“, wobei er übersah, dass die Russen die Anhörung einberufen hatten, um den Vertretern der Welt genau diese Beweise vorzulegen.

Die empörendste Auslassung in dem 1.900 Wörter langen Artikel war jedoch das völlige Fehlen jeglicher Erwähnung von Jeffrey Sachs oder seiner brisanten Anschuldigungen, obwohl die Russen ihn wiederholt zitiert hatten. Die Times fürchtete sich offensichtlich davor, ihre Leser darüber zu informieren, dass der amerikanische Vorsitzende der Covid-Kommission seine eigene Regierung beschuldigte, die Herkunft des Virus zu vertuschen – eine Position, die den russischen Anschuldigungen Glaubwürdigkeit verleihen könnte.

Nach Angaben der Times sind in diesem Jahr bereits fast 4.000 Artikel in den russischen Medien erschienen, in denen die Behauptungen der Russen über die Biowaffen verbreitet wurden. Dies zeigt sicherlich, dass das Thema als wichtig empfunden wird, und viele der neueren Artikel enthalten die Enthüllungen von Sachs. Die meisten Russen sind sich also dieser wichtigen Fakten bewusst, aber praktisch alle amerikanischen Medien haben sie völlig ignoriert, um die Unwissenheit unserer eigenen Bevölkerung aufrechtzuerhalten…

Unser Land befindet sich also in einer bizarren und fast beispiellosen Situation. Die russische Regierung hat Amerika öffentlich beschuldigt, das Covid-Virus in einem Angriff zur biologischen Kriegsführung geschaffen und absichtlich freigesetzt zu haben, wodurch 18 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, darunter mehr als eine Million unserer eigenen Bürger, getötet wurden. Und in den letzten Monaten hat Prof. Jeffrey Sachs, der Vorsitzende unserer eigenen Covid-Kommission, bestätigt, dass das Virus biotechnisch hergestellt wurde, und eine anhaltende Vertuschung seiner wahren Herkunft angeprangert. Doch praktisch alle unsere großen Medien haben zu diesen Entwicklungen nahezu absolutes Schweigen bewahrt und die Amerikaner nicht über diese bahnbrechenden Enthüllungen informiert.

Diese Umstände scheinen eine perfekte Gelegenheit für die alternativen Medien zu sein, eine entscheidende Rolle zu spielen, indem sie über die wichtigen Angelegenheiten berichten, die von den kompromittierten Mainstream-Medien so sorgfältig vermieden wurden. Und eine solch umfangreiche alternative Berichterstattung könnte die Mainstream-Medien schließlich dazu zwingen, mitzuziehen und ebenfalls über diese Fakten zu berichten, damit sie nicht von zu vielen ihrer Stammleser als nutzlos und unehrlich abgetan werden.

Leider sind die alternativen Medien, von wenigen Ausnahmen abgesehen, genauso schweigsam geblieben wie ihre Mainstream-Konkurrenten.

Seit Anfang 2020 sind Fragen im Zusammenhang mit Covid zu einem zentralen Thema der alternativen Medienberichterstattung geworden, aber die dramatischen Erklärungen von Prof. Sachs und der russischen Regierung haben nur ein winziges Stückchen Interesse auf sich gezogen. Letzten Monat interviewte Nathan Robinson Sachs für sein Webzine Current Affairs und Robert F. Kennedy Jr. tat dasselbe für seinen Podcast, aber ansonsten scheint der Schrank leer zu sein

Ich bin mir nicht einmal sicher, ob die bahnbrechenden Anschuldigungen gegen die russische Regierung wegen Biokriegsführung außerhalb von Russlands eigenen RT- und Sputnik-Sendern überhaupt nennenswerte Aufmerksamkeit erhalten haben. Es ist möglich, dass die Titelseite der Times von letzter Woche, in der diese russischen Anschuldigungen lächerlich gemacht wurden, mehr Aufmerksamkeit erregt hat als die Gesamtsumme, die in den letzten Monaten in der gesamten alternativen Medienlandschaft erschienen ist, mit der offensichtlichen Ausnahme unserer eigenen Website

Wie erklärt sich das bemerkenswerte Schweigen so vieler alternativer Medienjournalisten? Ich denke, ein Teil der Antwort ist Angst – Angst vor einer Geschichte, die so gigantisch sein könnte, Angst, als russischer Agent abgestempelt zu werden, Angst vor Deplatforming. Einige alternative Podcaster haben mir das ausdrücklich gesagt, und ich vermute, dass diese Bedenken in ihrer Gemeinschaft weitverbreitet sind.

Vor ein paar Wochen habe ich einen Artikel veröffentlicht, in dem ich argumentierte, dass eine Geschichte manchmal einfach zu groß ist, als dass die Mainstream-Medien es in Erwägung ziehen würden, darüber zu berichten, und dasselbe gilt offensichtlich auch für viele Elemente der alternativen Medien

Ich denke jedoch, dass ein weitaus größerer Faktor für dieses Schweigen darin besteht, dass sich ein Großteil der alternativen Medien im letzten Jahr oder mehr auf einen völlig anderen Aspekt des Covid-Problems konzentriert hat, nämlich auf die zur Bekämpfung der Krankheit entwickelten Impfstoffe. Wie aus dem Nichts ist plötzlich eine riesige und militante Impfgegner-Bewegung aufgetaucht, die inzwischen wahrscheinlich 15-30 % der amerikanischen Bevölkerung umfasst und den Online-Diskurs über Covid fast monopolisiert.

Die meisten glühenden Impfgegner interessieren sich nur wenig für die Ursprünge des Virus selbst, die sie als unwichtig abtun, und viele von ihnen bezweifeln, dass Covid gefährlich ist oder überhaupt existiert, während sie glauben, dass die Impfstoffe enorm tödlich sind. Als extremes Beispiel für diese bedauerliche Tendenz warnte Dr. David Martin, ein prominenter und einflussreicher Impfgegner, vor einigen Monaten, dass bis zu einem Drittel der amerikanischen Bevölkerung bald an den Folgen des Impfen sterben würde, und forderte Tribunale nach Nürnberger Art für diejenigen, die für diese drohende Katastrophe verantwortlich sind. Politische Aktivisten oder alternative Websites können einem bestimmten Thema nur eine begrenzte Menge an Zeit und Platz widmen, und der Kreuzzug gegen das Impfen hat einen großen Teil des Interesses an Covid absorbiert.

Meine eigenen Ansichten über Impfstoffe waren schon immer ziemlich Mainstream, und ich betrachte die Anti-Impf-Bewegung als eine enorm fehlgeleitete Ablenkung, so sehr, dass ich spekuliert habe, sie könnte genau aus diesem Grund absichtlich gefördert worden sein. Wenn sich die energischsten und lautstärksten Elemente der alternativen Medien in erster Linie auf Fragen der Impfung konzentrieren und dem Virus selbst wenig Aufmerksamkeit schenken, ist es sehr viel unwahrscheinlicher, dass sie über die dramatischen öffentlichen Äußerungen der russischen Regierung oder von Prof. Sachs berichten, dessen Ansichten über Impfstoffe ebenso konventionell zu sein scheinen wie meine eigenen. In einem kürzlich erschienenen Beitrag habe ich die plausible Möglichkeit erörtert, dass in den letzten zwölf Jahren eine Strategie der „kognitiven Infiltration“ von Desinformationsagenten angewandt wurde, um die Verschwörungsgemeinschaft in Sackgassen und von den Themen abzulenken, die für das politische Establishment am bedrohlichsten sind. Das plötzliche Auftauchen der massiven Anti-Impf-Bewegung könnte ein perfektes Beispiel dafür sein.

Es gibt einige Hinweise darauf, welche Themen von unseren herrschenden Eliten wirklich gefürchtet und welche lediglich als Ärgernis betrachtet werden. Robert F. Kennedy, Jr. ist die prominente Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die den gemäßigten Flügel der Anti-Vaxxing-Bewegung anführt, und sein Anti-Fauci-Buch wurde trotz unerbittlicher Anfeindungen durch die Medien ein Amazon-Bestseller. In den letzten Jahren hat seine Website Children’s Health Defense mit ihren Artikeln, in denen die angeblichen Gefahren von Impfstoffen scharf verurteilt werden, enormen Zulauf erhalten. Doch nur einen Tag bevor er sein jüngstes Podcast-Interview mit Prof. Sachs über die Ursprünge von Covid veröffentlichte, wurde seine Website plötzlich sowohl von Facebook als auch von Instagram gesperrt. Offenbar sind manche Themen viel bedrohlicher als andere.

Aus welchen Gründen auch immer, haben sich die alternativen Medien in den letzten Monaten dazu entschlossen, Prof. Sachs fast ebenso gründlich zu boykottieren wie ihre Mainstream-Pendants. Wenn das so weitergeht, haben sich die alternativen Medien als politisch bankrott und nutzlos in einer öffentlichen Angelegenheit von größter globaler Bedeutung erwiesen und sind nicht besser als die New York Times, CNN oder eine der anderen Publikationen der Mainstream-Medien, die sie so regelmäßig anprangern. Ich würde behaupten, dass eine ausreichend starke Berichterstattung, über die dramatischen Covid-Enthüllungen von Sachs zum Lackmustest für die Glaubwürdigkeit innerhalb der alternativen Mediengemeinschaft geworden ist, und bis jetzt scheinen fast alle alternativen Publikationen diesen Test nicht bestanden zu haben.

Das könnte sich jedoch leicht ändern. Die meisten Journalisten, ob Mainstream- oder Alternativjournalisten, fühlen sich wohl, wenn sie in Herden unterwegs sind und über dieselben Geschichten berichten, die von den meisten ihrer Kollegen hervorgehoben werden. Wenn also ein oder zwei hinreichend einflussreiche alternative Medien damit beginnen, Sachs und seine Aussagen zu einem Hauptthema zu machen, könnten viele andere Medien schnell damit beginnen, dasselbe zu tun.

Ich würde gerne glauben, dass meine eigene Analyse der Covid-Epidemie schließlich eine ähnliche Entwicklung nehmen könnte. Seit April 2020 habe ich eine lange Reihe von Artikeln veröffentlicht, in denen ich argumentiere, dass es starke, vielleicht sogar überwältigende Beweise dafür gibt, dass der Covid-Ausbruch auf einen amerikanischen Angriff zur biologischen Kriegsführung gegen China (und den Iran) zurückzuführen ist, der wahrscheinlich von Teilen der Trump-Administration, aber ohne das Wissen oder die Genehmigung des Präsidenten durchgeführt wurde. Zusammengenommen wurden diese Artikel fast 800.000 Mal aufgerufen und in einem frei herunterladbaren eBook:

In den letzten Jahren hat in den Diskussionsforen unserer Website eine heftige Debatte über meine Covid-Hypothese stattgefunden, die über 18 000 Kommentare mit insgesamt mehr als 2,6 Millionen Wörtern umfasste. Während dieses langen Austauschs habe ich nur wenige starke Argumente gegen dieses Szenario gefunden, abgesehen von der Behauptung, dass selbst schurkische Elemente der Trump-Administration unmöglich etwas so Leichtsinniges und Dummes mit solch katastrophalen Folgen hätten machen können.

Aber ich denke, der plausibelste Grund, den ein Gelegenheitsleser haben könnte, um meine Analyse zu ignorieren, ist das Argument des Schweigens. Wenn meine Argumente tatsächlich so stichhaltig wären, wie ich behauptete, dann wären sie sicherlich nicht so lange von praktisch allen Mainstream- und alternativen Journalisten in Amerika völlig ignoriert worden. Nur offensichtlich fatale Logikfehler könnten einen solchen Mangel an Berichterstattung erklären.

Das völlige Schweigen, das in ähnlicher Weise auf die öffentlichen Enthüllungen von Jeffrey Sachs und die Anschuldigungen hochrangiger russischer Generäle folgte, lässt jedoch anderes vermuten. Wenn fast alle westlichen Medien die schlagzeilenträchtigen öffentlichen Erklärungen des Vorsitzenden der Covid-Kommission ignorieren können, ist es leicht zu verstehen, warum sie das Gleiche mit meiner eigenen, weitaus kontroverseren und weit weniger fundierten Analyse getan haben.

Aber ich möchte glauben, dass nach einem größeren Dammbruch bald eine enorme Flut von lange vermiedenen Informationen nach außen fließen wird.

Wer sich für die Einzelheiten dieser möglichen zukünftigen Flut interessiert, kann sie leicht in den 60.000 Wörtern meiner gesammelten Artikel nachlesen. Und für diejenigen, die ein anderes Format bevorzugen, habe ich das Material Anfang dieses Jahres in mehreren Interviews vorgestellt, die sich bereits als einige der beliebtesten Videos auf Rumble etabliert haben. Das erste Video wurde inzwischen über 430.000 Mal angesehen, und die drei anderen zusammen weit über eine Million Mal.