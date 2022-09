Warum Sie die neueste Welle des Polio-Alarmismus in den Mainstream-Medien nicht für bare Münze nehmen sollten

childrenshealthdefense.org: Nach den jüngsten Berichten und Maßnahmen der Regierung zu urteilen, bereiten uns Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens auf eine neue Epoche des Polio-Alarmismus vor, die dem gleichen Zweck dienen soll wie die früheren Wellen des Einschüchterns durch Medien und Beamte – nämlich eine verängstigte Öffentlichkeit zu weiteren Impfungen zu bewegen.

Vor COVID-19 war „Polio“ vielleicht die Krankheit, die am stärksten als Auslöser für elterliche und gesellschaftliche Ängste in der Kultur verankert war, dank jahrelanger Markenbildung mit Bildern von Kindern, die in schwerfälligen eisernen Lungen gefangen waren.

Sowohl bei Polio als auch bei COVID-19 diente die von den Medien geschürte öffentliche Panik der zugrunde liegenden medizinisch-pharmazeutischen Agenda der Förderung von Massenimpfungen.

Schon in den Tagen vor der Polioimpfung im Jahr 1937 versuchte ein anonymer Leitartikler des Journal of the American Medical Association (JAMA), die relativ seltenen Fälle von Lähmungen durch Polio in die richtige Perspektive zu rücken, indem er meinte: „Ohne die Überbetonung in der Presse wäre die große Mehrheit der Menschen von den wenigen Hundert Fällen unter vielen Millionen Menschen nicht betroffen gewesen.

Der JAMA-Leitartikler schimpfte auch über die Beamten, die die Angst vor Polio schürten, und argumentierte, dass „Panik in den Köpfen der Öffentlichkeit entsteht“, zum Teil, weil Poliomyelitis „eine sichtbar verkrüppelnde Krankheit ist“, aber auch, weil sich die Panik „häufig in den Äußerungen und Handlungen der Beamten widerspiegelt“.

1996 persiflierte Politico die Panikmache der Medien in einer urkomischen Kritik an der „Mad Panic Disease (MPD) in Reportern und ihrer menschlichen Form, der Crikey-Jesus-look-at-this-story-on-the-front-page Disease (CJD)“, und versicherte den Lesern spöttisch, dass die „World Headline Organisation (WHO)“ und das „Scaremongering and Vacillation Committee (SVC)“ die Sache in die Hand nehmen würden.

Nach den jüngsten Nachrichtenberichten und den Maßnahmen der Regierung zu urteilen, bereitet uns das „Scaremongering and Vacillation Committee“ jedoch auf eine neue Epoche des Polio-Alarmismus vor, die dem gleichen Zweck dienen soll wie die früheren Wellen der Einschüchterung durch Medien und Behörden – nämlich eine verängstigte Öffentlichkeit zu weiteren Impfungen zu bewegen.

Es ist alles im Abwasser

Im vergangenen Sommer stellten die Behörden in New York einen Zusammenhang zwischen einem einzigen Fall von Lähmung bei Erwachsenen und genetischen Fragmenten in Abwasserproben her, die angeblich mit Bestandteilen des Polio-Schluckimpfstoffs übereinstimmen.

Obwohl in den USA keine oralen Polioimpfstoffe verabreicht werden, lautet die gängige Theorie, dass Personen, die in anderen Ländern eine orale Dosis erhalten haben, ein „Shedding“-Risiko darstellen, das in Stuhlproben und Abwässern nachweisbares impfstoffbezogenes genetisches Material hinterlassen kann.

Auf dieser dürftigen Grundlage rief der Gouverneur von New York am 9. September den Katastrophenzustand aus.

Katastrophen erweisen sich als praktisches Mittel, um „mehr Impfstoffressourcen freizusetzen“, darunter auch Ressourcen für New Yorker Bezirke, in denen die Polio-Impfraten aus Sicht des Staates zu niedrig sind.

So stellt der Staat „Hebammen, Apotheker, Notärzte und andere Mitarbeiter des Gesundheitswesens“ ab, um Polio-Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen an praktisch alle und jeden zu verabreichen, einschließlich Kinder und Babys, die noch nicht mit der Polio-Impfserie begonnen haben; Erwachsene, die entweder ungeimpft, teilweise geimpft oder „nicht sicher sind, ob sie den Impfstoff erhalten haben“; und Personen (wie Gesundheitsdienstleister und Mitarbeiter in der Abwasserbehandlung), die als „erhöhtes Risiko“ gelten.

In London drängen die Gesundheitsbehörden unterdessen stadtweit auf Polio-Impfungen für 1- bis 9-Jährige, und zwar allein auf der Grundlage verdächtiger Abwasserproben, bei denen es keine Fälle der Krankheit gab.

Britische Beamte bezeichneten die Impfkampagne als „Vorsichtsmaßnahme“.

Und in Israel, wo die Behörden Polio als Ursache für die Lähmung eines 3-Jährigen Anfang des Jahres ausgemacht hatten, meldeten mehrere Städte plötzlich „Spuren“ von Polio im Abwasser, was in den Medien einen Hype um die „Verbreitung“ auslöste und Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren dazu aufforderte, sich gegen Polio impfen zu lassen.

Abwassertricks?

New York, London und Jerusalem waren drei der Gerichtsbarkeiten, die die schärfsten COVID-19-Beschränkungen verhängten und die COVID-19-Impfungen am stärksten forcierten – und sich damit als willige Erfüllungsgehilfen einer als Gesundheitsnotstand getarnten Tyrannei erwiesen.

Ist das Trommeln dieses einflussreichen Triumvirats über ein mögliches Wiederaufleben der Kinderlähmung – einschließlich der Forderung nach einer weitverbreiteten Polioimpfung – in einer Zeit, in der große Teile der Öffentlichkeit über die Gefahren der COVID-19-Impfung aufgeklärt sind und mehr Eltern als je zuvor die Kinderimpfungen in Frage stellen, ein bloßer Zufall?

Zumindest sollten die provokanten Behauptungen dieser Machthaber über Abwässer hinterfragt werden.

In einer Erklärung der Abwasserüberwachung wird eine Studie in Helsinki aus den frühen 2000er-Jahren als eine der ersten gewürdigt, bei der Abwasser effektiv zum Aufspüren mutmaßlicher Polioviren eingesetzt wurde.

Die Grundlage für das Experiment bildete jedoch der orale Polio-Impfstoff:

„Wissenschaftler spülten einen Polio-Impfstoff in einer Toilette hinunter, die 20 Kilometer [etwa 12 Meilen] von einer Kläranlage entfernt war. Die Forscher sammelten dann vier Tage lang Abwasserproben … und konnten den Impfstoff noch nachweisen, nachdem 800 Millionen Liter Abwasser durch das System geflossen waren.“

Was war es, das den widerstandsfähigen Impfstoff anscheinend und auf beängstigende Weise in die Lage versetzte, Millionen von Spülungen zu überstehen?

Die Forscher stellten diese Frage nicht, obwohl eine Studie aus dem Jahr 2021, die eine Bioakkumulation von „Rotavirus-Impfstämmen“ in Austern zeigte, nahelegt, dass diese Frage nach wie vor relevant ist.

Stattdessen beschlossen die Gesundheitsbehörden, ihr Instrumentarium zur Überwachung von Krankheiten (nicht von Impfstoffen) um die Überwachung von Abwässern zu erweitern.

Die fehlerhafte PCR, wieder einmal

Abwasserexperten geben zu, dass ihre Überwachungstechniken fehlerhaft und alles andere als zuverlässig sind.

Anfang dieses Jahres warnte Amy Rosenberg, Professorin an der Tufts University, dass die Abwasseranalyse „ein chemisch und biologisch komplexer Prozess“ ist, der „mehrere Schritte umfasst, die schwer zu standardisieren sind und systematische Kontrollen erfordern“, wobei das Abwasser oft „Verbindungen enthält, die die Hauptmethode zur Erkennung von Krankheitserregern stören können“.

Bei dieser „Hauptmethode“ handelt es sich seit den 1990er-Jahren um dieselbe Technik der Polymerase-Kettenreaktion (PCR), die bei COVID-19 in einem solchen Ausmaß missbraucht wurde, dass sie nun rundweg als „nutzlos“ angeprangert wird.

Rosenberg wies auch auf „datenschutzrechtliche und ethische Bedenken“ hin und beschrieb, dann aber beschönigend, das Missbrauchspotenzial, wenn Abwasserdaten mit identifizierbaren genetischen oder persönlichen Daten verknüpft werden – Verknüpfungen, die durch gleichzeitige Analysen sozialer Medien oder Informationen aus geografischen Informationssystemen ermöglicht werden könnten.

In einem im August 2021 veröffentlichten Papier beklagte eine Gruppe von 70 internationalen Experten auch das Fehlen „harmonisierter“ Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren und räumte ein, dass falsche oder „nicht eindeutige“ Ergebnisse möglicherweise dazu führen könnten, dass „politische Entscheidungsträger, Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und die Öffentlichkeit das Vertrauen in den Nutzen der Abwasserüberwachung verlieren“.

Das Risiko einer Ablehnung durch die Gesundheitsbehörden scheint jedoch gering zu sein.

Au contraire, unter dem Vorwand des Coronavirus positionieren die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die Abwasserüberwachung enthusiastisch als „neue Grenze für die öffentliche Gesundheit“, während gleichzeitig führende Schulen für öffentliche Gesundheit sie zur „nächsten Grenze“ speziell im Kampf gegen Polio erklären.

Und Wasserwissenschaftler, die wissen, woher der Wind der Finanzierung weht, beeilen sich, die Abwasserüberwachung zu unterstützen, trotz der Fallstricke, die sie bereitwillig anerkennen, wobei Rosenberg zu ihrer weiteren Entwicklung und Ausweitung aufruft und eine „ständige Wachsamkeit“ im Stile Harry Potters unterstützt.

Andere weisen sogar hilfsbereit darauf hin, wie Beamte Abwasseranalysen leicht zur Rechtfertigung von „Isolierungspraktiken“ und der Umsetzung von Hausarrestanweisungen, Maskierung, sozialer Distanzierung oder anderen „Abmilderungsmaßnahmen“ verwenden könnten – ganz abgesehen davon, dass COVID-19 schlüssig die Willkür und den Mangel an Wissenschaft hinter solchen Maßnahmen aufgezeigt hat.

Lähmung unter jedem anderen Namen …

Wie Children’s Health Defense in anderen Artikeln hervorgehoben hat, „gibt es und gab es schon immer genügend Beweise dafür, dass Vergiftungen – sei es durch Bleiarsenat, DDT oder später durch die giftigen Inhaltsstoffe der Polioimpfstoffe selbst – die glaubwürdigste Erklärung für die Lähmungssymptome und Todesfälle sind, die als ‚Polio‘ bezeichnet wurden.“

Das Gleiche gilt für die „polioähnlichen Erkrankungen“ und Todesfälle, die als „akute schlaffe Myelitis“ und „akute schlaffe Lähmung“ bezeichnet werden, die die Behörden wie die Kinderlähmung bequemerweise auf lauernde Viren und nicht auf chemische – oder impfstoffbedingte – Schuldige schieben.

Bei Kindern mit schweren Atemwegserkrankungen empfiehlt die CDC den Gesundheitsdienstleistern sogar, Tests auf diese anderen Viren „zu einem typischen Bestandteil ihrer diagnostischen Routine“ zu machen und dabei – was sonst? – PCR-Methoden.

Wenn die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens wirklich besorgt wären über das Abwasser und darüber, was es uns sagen kann, warum konzentrieren sie sich dann nicht auf „die Gesundheitsprobleme, die mit der langfristigen gleichzeitigen Exposition gegenüber einer großen Anzahl von pharmazeutischen Produkten verbunden sind“ – einschließlich der Wirkstoffe und Metaboliten von nichtsteroidalen entzündungshemmenden Medikamenten, Herz-Kreislauf-Medikamenten, Antidepressiva und Antipsychotika – „von denen bekannt ist, dass sie den konventionellen Prozess der Abwasserreinigung teilweise überleben?“

In einigen Gebieten könnte die Verbesserung der Abwassersysteme – als Teil der klassischen Wasser-, Sanitär- und Hygienemaßnahmen – ebenfalls einen entscheidenden Unterschied machen.

Stattdessen hat die WHO Polio 2014 als „Public Health Emergency of International Concern“ eingestuft und Ende 2020 einem nicht zugelassenen, von Bill Gates finanzierten Polio-Schluckimpfstoff den Status eines Notfalls zuerkannt – und andere Experten fordern „Garantiemechanismen“, um Anreize für die Ausweitung der Polio-Impfstofflieferkette zu schaffen.

Kurzum, gestützt auf wirksame Furchtappelle – „überzeugende Botschaften, die versuchen, Angst zu schüren, indem sie die potenziellen Gefahren und Schäden betonen, die Einzelpersonen zustoßen werden, wenn sie die Empfehlungen der Botschaften nicht annehmen“ – scheint die Impfstoff-Schmiergeldkurve weiterzurollen.