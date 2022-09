Der Dritte Weltkrieg könnte bereits begonnen haben

In der Anfangsphase des Ersten und Zweiten Weltkriegs wussten die Menschen wahrscheinlich nicht, dass diese Kriege begonnen hatten. Eine Reihe von Ereignissen begann sich zu entfalten, und schließlich wurde erkannt, dass es sich um unumkehrbare Ereignisse handelte. Die Dinge nahmen ein Eigenleben an, und die Welt befand sich im Krieg. Als die Welt im März 2020 beschloss, einem Plan für die Katastrophe zu folgen, und damit begann, Gesichtsmasken, Lockdowns (ja, das ist ein Gefängnisbegriff) und ein Jahr später Covid-Gentherapie-Spritzen zu erzwingen, haben viele vielleicht nicht erkannt, dass dies der Beginn des Dritten Weltkriegs war. Leider scheint dies der Fall zu sein.

Der Dritte Weltkrieg scheint ein asymmetrischer, nicht linearer Krieg zu sein. Er beinhaltet eine psychologische, wirtschaftliche und biologische Kriegsführung. Es ist ein Krieg zur Schaffung einer technokratischen Weltregierung. Es ist ein Krieg, um der Menschheit eine hochentwickelte Form des Neo-Feudalismus zu verpassen. Ein totalitäres System, das auf totale Kontrolle abzielt und das Menschsein verändern soll. Dieser Krieg ist ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Es ist ein Krieg gegen die menschliche Rasse. Er scheint ein Krieg der Ausrottung und der Auslöschung zu sein. Er ist die Umsetzung eines Plans zur Entvölkerung des Planeten und zur Einpferchung der Menschheit in hoch entwickelte Gefängnisse, die Smart Cities genannt werden.

Die offensichtliche vorsätzliche Zerstörung von Nahrungsmitteln und ein offenkundiger Angriff auf die Landwirtschaft und die Energieversorgung sowie die Einführung der medizinischen Tyrannei sind Taktiken in diesem Krieg. Geo-Engineering ist auch eine Taktik. Richtig, man erzeugt die Klimakatastrophen und schiebt sie der Menschheit in die Schuhe. Regierungen und staatlich kontrollierte Medien sind Waffen in diesem Krieg.

Eine multipolare Welt ist ein erklärtes Ziel der Globalisten auf dem WEF und anderswo, da dies die Bühne für eine globale Technokratie schafft. Die Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts und die fanatischen Sanktionen scheinen darauf abzuzielen, dem Westen zu schaden und den Dollar als Weltreservewährung und die Vereinigten Staaten als Supermacht zu verdrängen. Der Krieg könnte multidimensional werden und einen linearen und nicht linearen Aspekt haben, wenn sich die Ereignisse verselbstständigen. Ein Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Russland und China ist nicht vom Tisch. Diese Spannungen scheinen absichtlich verschärft zu werden. Es wäre ein Spiel mit hohem Einsatz, aber eine nukleare Detonation würde das Argument unterstützen, dass eine Weltregierung für den Frieden und natürlich zur Rettung der Umwelt notwendig ist. Seien wir ehrlich, „Plan Z“ ist wahrscheinlich nur für den Fall da, dass alles den Bach heruntergeht und die Globalisten einfach für 150 Jahre in den Untergrund gehen und ihre Nachkommen den Globus erben. Aber das ist natürlich nicht die Absicht. Die Absicht ist es, mit der kontrollierten Zerstörung der menschlichen Zivilisation und der allmählichen Entmachtung der Menschheit fortzufahren. Die Errichtung einer neofeudalistischen globalen Gesellschaft, in der die verbleibenden Mitglieder der Menschheit als Leibeigene oder Sklaven der globalen Elite agieren. Die Sanktionen gegen Russland und der sich in die Länge ziehende Russland-Ukraine-Konflikt werden die Lebensmittel- und Energieversorgung weiter stören und die Lebensmittel- und Energiekosten in die Höhe treiben, ebenso wie der vorsätzliche Angriff auf Düngemittel durch globalistische Klimawandel-Kultisten wie Justin Trudeau aus Kanada. Dies kann möglicherweise zu Massenhunger und Tod führen, insbesondere in der Dritten Welt.

Covid und insbesondere Covid-Gentherapie-Spritzen scheinen zunehmend darauf ausgelegt zu sein, die Bevölkerung zu reduzieren und die Menschen zu entmachten. Da mehr Menschen krank werden und sterben, hat dies auch verheerende wirtschaftliche Auswirkungen. Wenn Sie noch nicht bemerkt haben, dass die Prämien für Autoversicherungen und Hausratversicherungen steigen, so werden Sie es bald bemerken, denn Sie werden gezwungen sein, für die erhöhten Sterbegelder zu zahlen, die von den Versicherungsgesellschaften ausgezahlt werden. Der Verlust von auch nur ein paar Prozent der Arbeitskräfte wird zu Engpässen in der Lieferkette führen. Da bis zu 36 Millionen Amerikaner durch Covid-Impfungen geschädigt werden, wird dies auch das Krankenversicherungssystem belasten. Selbst die britische Regierung hat zugegeben, dass geimpfte Kinder ein 45-mal höheres Risiko haben, an einer Ursache zu sterben, als ungeimpfte Kinder und ein 137-mal höheres Risiko, an Covid-19 zu sterben, als ungeimpfte Kinder.

Der weltweite Trend zu digitalen Währungen, um Bürger zu verfolgen, zu kontrollieren und zu bestrafen, ist ein weiteres Instrument zur Ausgrenzung der Menschheit. Dies ermöglicht eine einfache Konfiszierung ohne ein ordentliches Verfahren und wird in Verbindung mit einer sozialen Kreditbewertung im Stil der KPCh eingesetzt. Die Fähigkeit, in der Gesellschaft zu funktionieren, wird davon abhängen, ob man sich an die willkürlichen Regeln hält, die von den Oligarchen, denen die Regierung gehört, aufgestellt wurden. Dieser Vorstoß für eine digitale Währung geht einher mit dem Vorstoß für eine biologische digitale Identität. Nichts davon ist das Ergebnis normaler gesellschaftlicher Evolutionsprozesse. Verstärkter technologischer Fortschritt führt zu einer stärkeren Dezentralisierung. Wir haben das in den 1990er und frühen 2000er-Jahren gesehen, als das Internet kostenlos war.

Die Globalisten kontrollieren die Medien, die Geldversorgung, die Politiker, die Unternehmen, die Wissenschaft, die medizinischen Systeme und die Regierungen. Die systemischen Veränderungen, die wir vorwiegend in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt haben, zielen alle darauf ab, Menschen zu marginalisieren und zu entmenschlichen. Der Aufstieg der autoritären Systeme im Westen verheißt nichts Gutes für die Zukunft des Planeten. Dennoch ist der Versuch, die menschliche Zivilisation zu demontieren, ein kühner und ehrgeiziger Schritt. Es gibt keine Garantie, dass es funktionieren wird oder dass nicht alles in die Luft fliegt.

Ich sehe einige Szenarien, wohin dies führen wird. Das eine ist, dass die WEF-Leute gewinnen und den Planeten entvölkern und die verbleibenden Menschen in hoch entwickelte Gefängnisse zwingen, während sie weiter an ihnen experimentieren, um einen Weg zu finden, ewig zu leben und transhumanistische Ziele zu verfolgen. Zweitens: Die Globalisten bemerken, dass sie die Kontrolle verlieren, treten auf die Bremse, kooptieren den Widerstand, und wir haben wieder einen Anschein von Normalität. Drittens: Die Globalisten scheitern und alles geht zum Teufel, und die Welt verwandelt sich nach dem Zusammenbruch der Zivilisation in eine dystopische Mad-Max-Realität. Viertens: Wir erleben etwas Ähnliches wie beim Untergang des Römischen Reiches, bei dem ein Rest von Zivilisation oder Freiheit auf einem ansonsten gefangenen Planeten überlebt. Dieses Szenario könnte tatsächlich eintreten, wenn die Globalisten gewinnen oder wenn alles zusammenbricht. Es wird Taschen der Freiheit oder der Zivilisation geben, die entweder dem Chaos oder dem Totalitarismus entkommen. Fünftens: Die Globalisten verlieren, werden vor Gericht gestellt, und die natürlichen Rechte werden als einzige legitime Grundlage der Regierung anerkannt. Es mag noch ein paar weitere Szenarien geben, die mir nicht in den Sinn kommen, aber eines ist sicher: Wenn es nicht zur totalen Implosion und Zerstörung der menschlichen Zivilisation kommt, wird dieser Krieg Jahrzehnte dauern und die gesamte Menschheit betreffen. Die Globalisten sind unerbittlich und werden gelegentlich den Druck zurücknehmen, um die Menschen an eine neue Stufe der Unterdrückung zu gewöhnen, nur um danach noch mehr Druck auszuüben.

Leider wird niemand in der Lage sein, diesen Krieg auszusitzen.