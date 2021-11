Doug Casey: Wie Sie die Kohlenstoffhysterie zu Ihrem Freund machen können

Internationaler Mensch: Es besteht kein Zweifel daran, dass der Handel mit Emissionsgutschriften die Wirtschaft belasten wird. Was glauben Sie, wird passieren, und können Sie etwas dagegen tun?

Doug Casey: Wie wir letzte Woche erörtert haben, kommt der Kauf von Kohlenstoffgutschriften – Kohlenstoffkompensationen – einer lästigen Steuer gleich. Dies wird zu einer wesentlich geringeren Effizienz bei der Schaffung von neuem Wohlstand, zu weniger Wohlstand im Allgemeinen und zu einem wesentlich niedrigeren Lebensstandard für den Durchschnittsmenschen führen, als dies sonst der Fall wäre. Sie wird Wissenschaft und Technologie um Jahrzehnte zurückwerfen. Das ist also die schlechte Nachricht.

Die gute Nachricht ist, dass man, egal was passiert, von Trends profitieren kann, auch von diesem sehr ungünstigen Trend.

Wenn zum Beispiel der Aktienmarkt zusammenbricht, ist das für die meisten Menschen eine sehr schlechte Sache. Aber für eine kleine Anzahl von Menschen, die sich so positionieren, dass sie davon profitieren, kann es eine sehr gute Sache sein. So sehe ich die Sache auch. Im Großen und Ganzen ist es dumm und zerstörerisch, aber es ist möglich, aus einer Zitrone Limonade zu machen.

Internationaler Mensch: Als erfahrener Spekulant, der jahrzehntelang von staatlich verursachten Verzerrungen profitiert hat, welche Gewinnchancen sehen Sie in diesem beunruhigenden Trend?

Doug Casey: Relativ wenige, ehrlich gesagt, denn der ganze „kohlenstoffneutrale“ Schwindel wird das Nettovermögen in der Welt im Vergleich zu dem, was es sonst wäre, erheblich reduzieren. Aber bis jetzt habe ich bedeutende Investitionen in zwei neue Unternehmen getätigt, die im Bereich des Carbon Streaming und der Lizenzgebühren tätig sind. Ich glaube an die Umsetzung der Theorie in die Praxis. Es steht für mich außer Frage, dass diese Unternehmen in Zeiten von ESG, Greenism und Zero Net Carbon eine große Sache werden.

Das ganze Konzept der Kohlenstoffneutralität ist so skandalös dumm wie die Tulpenmanie. Aber es wird jährlich Hunderte von Milliarden Dollar geben, die in diesen Bereich fehlinvestiert werden. Um mich in der großen Depression über Wasser zu halten, investiere ich in Unternehmen, die von diesem Trend profitieren.

Ihnen und mir mag der Trend nicht gefallen. Aber es ist wichtig, ihn zu erkennen und ihn zu Ihrem Freund zu machen. Versuchen Sie nicht, auf einer Rolltreppe, die nach unten fährt, nach oben zu fahren. Seien Sie kein Lachs, der stromaufwärts schwimmt; sie nehmen alle ein schlechtes Ende.

Das ist wie bei Investitionen in Rüstungsaktien. Ich mag die Idee von Rüstungsunternehmen nicht – auch wenn es Mode geworden ist, sie „Verteidigungsunternehmen“ zu nennen. Aber in den letzten Jahrzehnten waren sie ein fantastischer Ort, um zu investieren. Nur weil Ihnen ein Trend nicht gefällt, heißt das nicht, dass Sie nicht davon profitieren sollten.

Vielleicht mögen Sie auch keinen Tabak, aber Tabakaktien waren in den letzten Jahrzehnten eine fantastische Anlagemöglichkeit. Ob Sie nun in sie investieren oder nicht, es gibt Trends.

Meiner Meinung nach ist „grün“ ein wichtiger Trend. Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und Maklerfirmen werden in alles investieren, was ESG, PC, grün oder kohlenstoffneutral ist, und die Werbetrommel dafür rühren. Und der durchschnittliche Neuling da draußen wird mitmachen, weil er denkt, dass er das Richtige tut.

Gleichzeitig kaufe ich aber auch Ölaktien, weil, wie ich bereits erwähnt habe, 1980 der Anteil der Ölaktien am S&P 500 etwa 30 % betrug. Bis vor kurzem lag ihr Anteil bei weniger als 3 %. Ihr Preis ist zwar eingebrochen, aber Öl wird noch jahrzehntelang von entscheidender Bedeutung sein, insbesondere in der Zweiten und Dritten Welt, die sich nicht im Geringsten um modische westliche Vorstellungen scheren. Sie sehen den Westen zu Recht als im Niedergang begriffen an, und Biden ist der geeignete Führer, um den Untergang zu leiten.

Vergessen wir nicht die Kohleaktien. Niemand will sie besitzen. Auf den Titelseiten der Magazine, die als perfekter Gegenindikator fungieren, wird der Tod der Industrie beklagt. Die meisten Kohleunternehmen sind bankrott, aber die Kohle erlebt in den Tagen der großen Energieknappheit ein Comeback. Und die Kernkraft ist in der gleichen Klasse. Ich war schon immer ein großer Fan der Kernenergie, weil sie bei weitem die sicherste, billigste und sauberste Form der Massenstromerzeugung ist.

Mit anderen Worten, ich nutze beide Möglichkeiten, indem ich sowohl Aktien aus dem Bereich der Kohlenstoff-Lizenzgebühren und des Streaming als auch Aktien aus dem Bereich der konventionellen, so genannten schmutzigen Energie kaufe, die das genaue Gegenteil davon sind. Niemand interessiert sich für konventionelle Energieaktien. Die Öffentlichkeit hält sie für böse und die wachen Fondsmanager hassen sie. Gleichzeitig wissen die meisten Menschen nicht einmal, dass es kohlenstoffneutrale Aktien überhaupt gibt … es gibt bisher nur sehr wenige davon.

Das ist eine perfekte Konstellation.

Internationaler Mensch: Was halten Sie als Libertärer und Anarcho-Kapitalist davon, auf einen neuen Sektor oder eine neue Gelegenheit zu spekulieren, die Ihren Ansichten zuwiderläuft?

Doug Casey: Nun, man muss seine persönlichen Ansichten von denen des Marktes trennen.

Ich habe in der Vergangenheit Geld verloren, weil ich diese beiden Dinge miteinander vermischt habe. Der Markt kümmert sich nicht darum, was ich mit meinem Geld mache. Libertäre und Anarchokapitalisten sind nicht einmal ein Rundungsfehler, wenn es um den Einfluss auf das Verhalten des Marktes geht. Wenn Sie spekulieren, haben Sie in erster Linie die Pflicht, sich selbst zu retten und so wohlhabend wie möglich zu werden. Wenn Sie dann später Ihr Kapital verprassen wollen, indem Sie ein ideologisches Statement abgeben oder Regenbögen nachjagen … das ist Ihr gutes Recht.

Der Markt selbst ist wertfrei. Er weiß nicht, was Sie für moralisch halten, und es ist ihm auch egal. Ebenso wenig fällt er ein moralisches Urteil darüber, was die Grünen für richtig oder falsch halten; es ist ihm egal. Es wird nur registriert, ob es mehr Käufer oder Verkäufer gibt. Die Grünen reiten im Moment auf der Welle der Geschichte, und sie glauben, dass sie ewig anhalten wird. Ich verabscheue sie zutiefst, aber ich bin froh, auf der gleichen Welle zu reiten. Ich habe nur vor, abzusteigen, bevor sie auf die Felsen prallt und die meisten von ihnen ertrinken lässt. Und ich glaube, das wird sie.

Denken Sie daran, dass ein Libertärer zu sein nicht bedeutet, dass Sie sich selbst verbrennen müssen, um einen Standpunkt zu vertreten. Eher das Gegenteil ist der Fall. Ich schlage vor, dass Sie den Trend zu Ihrem Freund machen, nicht zu Ihrem Feind.

Deshalb tue ich, was ich in diesen Bereichen tue.

