Kalifornischer Gouverneur seit der Auffrischungsimpfung vor 11 Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat sich seit seiner Auffrischungsimpfung gegen das CCP-Virus am 27. Oktober nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt.

Das Büro des Gouverneurs gab am 29. Oktober überraschend bekannt, dass Newsom seine Teilnahme am Klimagipfel der Vereinten Nationen in Schottland wegen unklarer familiärer Verpflichtungen abgesagt hat.

Der Sprecher des Gouverneurs sagte am 29. Oktober, dass Newsom geplant habe, virtuell an der Klimakonferenz teilzunehmen, aber ein später veröffentlichter Zeitplan der Delegation enthielt keine virtuellen Veranstaltungen mit Newsom.

Newsoms Sprecherin Erin Mellon sagte am Donnerstag, der Gouverneur werde nächste Woche virtuell an „einigen“ Veranstaltungen des Klimagipfels teilnehmen. Das Büro reagierte am Freitag nicht auf Fragen, was der Gouverneur in dieser Woche unternommen hat.

Der Gouverneur wird nächste Woche an einigen Veranstaltungen teilnehmen, die sich auf die globalen Bemühungen konzentrieren, emissionsfreie Fahrzeuge voranzubringen und über das Öl hinauszugehen, sagte Mellon am Donnerstag.

Der Gouverneur wurde zuletzt am 27. Oktober gesehen, als er eine Moderna -Auffrischungsimpfung erhielt.

Die Auffrischungsimpfung für den Gouverneur war eine Kombination mit der ursprünglichen Impfung, die von Johnson & Johnson (J&J) stammte.

Ich entscheide mich heute gegen die J&J-Impfung, nicht weil ich Probleme mit J&J hatte, sondern um auf die Möglichkeit der Kombination hinzuweisen, sagte Newsom zu diesem Zeitpunkt.

Der kalifornische Gouverneur hätte vor die Fernsehkameras treten sollen, um das staatliche Impfprogramm gegen das Virus für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren anzukündigen. Untypischerweise erfolgte die Ankündigung stattdessen über eine per E-Mail verschickte Pressemitteilung.

Newsom übermittelte Anfang der Woche einige vorab aufgezeichnete Bemerkungen zu einer Verkehrskonferenz, und sein Büro gab einige Ernennungen für staatliche Behörden und Gremien bekannt. Auf seinem Instagram-Account postete er außerdem ein Foto mit seiner Frau und seinen vier Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren, die an Halloween als Piraten verkleidet waren.

Ich hoffe, ihr hattet alle ein sicheres und fröhliches Halloween, schrieb der Gouverneur in seinem Posting.

Newsoms Twitter-Account war vom 28. Oktober bis Dienstag ruhig, als er Posts zur Unterstützung der anderen demokratischen Gouverneure Phil Murphy aus New Jersey und Terry McAuliffe aus Virginia am Wahltag schickte. Im Laufe der Woche wurde Newsoms Twitter-Account immer aktiver.

Es ist selten, aber nicht ungewöhnlich, dass Newsom eine ganze Woche lang nicht in Erscheinung tritt. Solche Abwesenheiten werden in der Regel erklärt, auch wenn Newsom den Bundesstaat für einen Urlaub verlässt.

Es ist eine relativ ruhige Zeit in Sacramento, da die Legislative des Bundesstaates nicht tagt und erst im Januar wieder zusammentreten wird. Die jüngsten Stürme bedeuten, dass keine größeren Waldbrände außer Kontrolle geraten sind, wie es in den letzten Jahren der Fall war.