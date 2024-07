Colonel Douglas Macgregor: Die NATO ist illegitim.

Sie haben die Hauptstädte der verschiedenen Nationen erwähnt.

Sie haben nicht die NATO erwähnt.

Nein, weil ich glaube, dass die NATO nicht nur ihre Nützlichkeit und ihren Nutzen längst überlebt hat, sondern dass jemand in Washington diese Fassade nutzen will, um sich selbst zu legitimieren. Ich halte die NATO für illegitim. Sie hat ihre Grenzen längst überschritten. Sie ist zu einer Kriegsursache geworden und nicht zu der Präventivmaßnahme, die sie ursprünglich sein sollte. Die NATO brauchte den Feind Russland, um sich zu legitimieren. Oh, ich glaube, das war die Haltung.

Und denken Sie daran, wer diese herrschenden Eliten sind. Aber dann kann man auch verstehen, dass das nicht erlaubt war. Für den Westen und die damaligen Mächte war es keine gute Idee, dass Russland der NATO beitritt, weil es dann keinen Feind mehr gäbe, der den Zusammenhalt des Bündnisses erzwingen könnte. Aber niemand in Washington glaubte an die Idee, dass die NATO den Frieden bewahren könnte, was die meisten europäischen Offiziere, mit denen ich zu tun hatte, der NATO zutrauten. Sie alle sahen in der NATO ein Mittel, den Frieden auf dem Kontinent zu sichern und zu garantieren. Wir haben das Gegenteil getan. Wir haben sie für unsere eigenen Interessen missbraucht.

Aber man muss auch die herrschenden Eliten in Europa sehen, die die NATO wollen, die sie um jeden Preis erhalten wollen, auch wenn das die Zerstörung Europas bedeutet. Und die Eliten in Washington, die bereit sind, alles in Europa für ihre Interessen zu opfern, was machen sie intern? Dieselben herrschenden Eliten haben in Europa Zerstörung angerichtet.

Macgregor ist Autor von fünf Büchern, promovierter Historiker und Experte für Strategie, Politik und Verteidigung. Thema des Gesprächs ist ‘Margin of Victory. Five Battles that Changed the Face of Modern War’, ein Buch von Colonel Macgregor, das 2016 veröffentlicht wurde.