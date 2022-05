Dr. Amesh Adalja von der Johns Hopkins: Affenpocken „haben nicht die biologischen Eigenschaften“ für eine Pandemie

Dr. Amesh Adalja, ein leitender Wissenschaftler am Johns Hopkins Center for Health Security, sagte am Dienstag, dass Affenpocken „nicht die biologischen Eigenschaften“ haben, um eine Pandemie auszulösen, und dass sie weniger ansteckend sind als COVID-19.

In den Vereinigten Staaten wurde ein bestätigter Fall von Affenpocken gemeldet, zusätzlich zu mehreren Verdachtsfällen in diesem Monat.

In der Sendung „Rising“ von Hill.TV erklärte Adalja am Dienstag, die Krankheit scheine sich „in sexuellen Netzwerken von Männern zu konzentrieren, die Sex mit anderen Männern haben“, und fügte hinzu: „Es handelt sich nicht um eine allgemeine Bedrohung für die Öffentlichkeit, obwohl sich jeder anstecken kann, wenn er in geeigneter Weise exponiert wird.“

„Affenpocken sind viel weniger ansteckend als COVID-19. Sie können zwar durch Tröpfcheninfektion der Atemwege übertragen werden, aber in der Regel geschieht dies durch engen Kontakt. Außerdem sind die Affenpocken während der Inkubationszeit nicht ansteckend, so dass sich die Übertragungseigenschaften von COVID-19 stark unterscheiden. Und die Öffentlichkeit ist durch diesen Affenpockenausbruch nicht gefährdet“, sagte er.

„Man darf auch nicht vergessen, dass nicht jeder Erreger das Potenzial für eine Pandemie hat. Affenpocken können keine Pandemie auslösen. Es hat einfach nicht die biologischen Eigenschaften, um dies zu tun. Und wir haben einen bewährten Mechanismus, um sie zu stoppen, nämlich die Impfstoffe“, fügte er hinzu.

Anmerkung Redaktion. Da ist aber Dr. Paul Alexander ganz andere Meinung. Der Artikel: Ich warne Sie! Der Pockenimpfstoff zur Vorbeugung von Affenpocken könnte eine weltweite Pockenepidemie auslösen