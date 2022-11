DR. David Martin: Im schlimmsten Fall sprechen wir von 600 Millionen „Abbrechern“.

Schätzungsweise drei Milliarden Menschen haben inzwischen eine mRNA-Spritze erhalten. Einige Chargen verursachen Nebenwirkungen, während andere anscheinend überhaupt keine Wirkung haben, sagte Dr. David Martin im Podcast Man in America.

Etwa sieben bis 15 Prozent der Chargen verursachen sehr schwere Nebenwirkungen. Im schlimmsten Fall ist von 300 Millionen Menschen die Rede, die bleibende Schäden davontragen oder sterben, so Martin. „Das ist die gesamte Bevölkerung der Vereinigten Staaten. Und das ist das am wenigsten ungünstige Szenario“.

Menschen, die durch Impfungen geschädigt werden, sind auf Pflege angewiesen. Denken Sie an Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, gelähmt sind oder neurologische Probleme haben.

Für all diese Menschen muss gesorgt werden. Das bedeutet, dass weitere 300 Millionen Menschen ohne Arbeit sein werden. Diese Menschen können also keinen Beitrag zur Wirtschaft leisten, weil sie rund um die Uhr für die anderen 300 Millionen sorgen müssen. Wir sprechen also von 600 Millionen Menschen, die wirtschaftlich ausgeschlossen sind, sagte Dr. Martin.

Zuvor hatte er in einem Interview gesagt, die Einführung des Coronaimpfstoffs sei „vorsätzlicher Massenmord“. „Wenn man Menschen ein Toxin injiziert, injiziert man eine tödliche Substanz, das ist es, was man tut“, sagte er.

Pfizer behauptet, dass die Sterblichkeitsrate durch den Impfstoff „akzeptabel“ sei, so Martin. Er betonte, dass es sich um einen geplanten Völkermord handelt.