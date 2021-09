Dr. David Martin Teil 2: Der unheimliche Aufstieg des Überwachungsstaates

Der erste Teil ist hier zu finden.

In diesem zweiten Teil von Mike Adams‘ Interview mit Dr. David Martin (das Sie sich hier ansehen können) geht es um den „Paradigmenwechsel“ in der westlichen Regierung (von der Demokratie zur Unterdrückung), in den Köpfen und im Bewusstsein der wählenden Bevölkerung und um die Agenda hinter diesem Wandel.

Den Abschluss bildet Martins Analyse der einzigartigen Natur von Chinas globaler wirtschaftlicher – und damit politischer – Macht.

Mike Adams: Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf Australien und Neuseeland lenken, wo die Menschen, die Bürger dieser vielen Nationen – und dazu gehören Kanada, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien und so weiter -, die Bürger, die ihre Regierung einst als ihre Beschützer ansahen, nun erkennen, dass sich ihre Regierungen zumindest in diesem Zusammenhang, in diesem Übermaß an Macht, eher wie Terroristen oder Feinde oder Unterdrücker verhalten.

Australien ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Im Bundesstaat New South Wales darf man sich nur eine Stunde lang bewegen. Wenn man Besuch bekommt, muss man sich bei der Regierung anmelden, um die Erlaubnis für einen Besucher zu erhalten.

Das war vor 18 Monaten noch undenkbar, aber jetzt ist es da. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach für die Zukunft? Steht ein Wendepunkt bevor? Die Regierungen werden von immer mehr Menschen nicht mehr als Beschützer gesehen. Was denken Sie darüber?

Dr. David Martin: Nun, ich habe gesagt, dass viele von uns diese Dinge nicht zur Kenntnis genommen haben, als sie eingeführt wurden. Australien ist ein wunderbares Beispiel. Ich werde es auspacken, denn wie Sie wahrscheinlich wissen, Mike, hatte ich das Glück, mit meiner Frau Kim und meiner Tochter Sienna ein paar Jahre dort zu leben.

Wir haben in New South Wales und in Victoria gelebt. Wir stellten fest, dass die australische Regierung in der Zeit von 2016 bis 2018 aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen Gesetze verabschiedete, die ganz klar drakonische Kontroll- und Unterdrückungsgesetze zur Überwachung ihrer Bürgerinnen und Bürger darstellten und die Möglichkeit boten, in persönliche Computer, Mobiltelefone und alles Mögliche einzudringen.

All diese Überwachungsinstrumente, alles unter dem Namen dessen, was wir nach 2001, nach dem 11. September 2001, getan haben, als wir sahen, wie Dinge wie der Patriot Act und andere Dinge in die Gesetzgebung aufgenommen wurden, die in der Tat in die bürgerlichen Freiheiten eindrangen. Aber in Australien war es noch drakonischer.

Tatsache ist, dass in Australien die Gesetze zur Aufwiegelung auf jedes Mal ausgeweitet wurden, wenn man etwas Unangenehmes über die Regierung sagt, ganz gleich, was es ist.

Man könnte einfach nur verärgert sein, man könnte frustriert sein, man könnte ein berechtigtes Anliegen haben. Es würde keine Rolle spielen. Und sie haben es damals auf die Presse ausgedehnt, Mike. Sie machten unmissverständlich klar, dass sie gegen jede Medienquelle vorgehen würden, die auch nur eine Untersuchung über die Regierung durchführt.

Das war 2016, ’17 und ’18. 2017 war ich Gastgeber einer Cybersicherheitskonferenz in Melbourne. Und Sie würden nicht glauben, wie viele ungeheuerliche Menschenrechtsverletzungen klar und deutlich ausgesprochen wurden und niemand die Hand hob.

Was mich also frustriert, ist, dass die meisten von uns nichts getan haben, als wir sahen, wie all diese Freiheiten untergraben wurden. Und jetzt ernten wir von einem Baum, der vor Jahren gepflanzt wurde, und sagen: „Oh, mein Gott, wir mögen die Birnen nicht, wir mögen die Äpfel nicht.

Nun, wissen Sie was? Sie haben diese Äpfel und Birnen gepflanzt, und wir haben nichts getan. Wenn man sich also im Falle Australiens anschaut, wie viele Gesetze es der Regierung erlauben, Durchsuchungen und Beschlagnahmungen ohne Durchsuchungsbefehl durchzuführen, sich in Ihre persönlichen Daten einzuhacken, Ihre Bewegungsfreiheit zu kontrollieren, dann sind all diese Dinge keine Überschreitung des Gesetzes.

Die Öffentlichkeit wusste nicht, dass das Gesetz in diese Richtung geht, bis es jetzt durchgesetzt wird. Und das ist ein echter Weckruf für uns alle. Wir müssen wachsamer sein gegenüber dem, was wir für schrittweise irrelevante Schritte halten, die die Regierung unternimmt, nur um im Nachhinein herauszufinden, dass diese „geplant“ sind, um einen Weg zu bauen, der zu dieser Ebene des organisierten Verbrechens führt.

Adams: Es gibt viele Leute, die sagen, dass Australien gefallen ist und dass die Menschen keine Mittel mehr haben, ihr Land zurückzuerobern. Natürlich haben sie auch ihren zweiten Verfassungszusatz aufgegeben – nun, Waffenrechte – wir nennen es zweiter Verfassungszusatz, aber Waffenrechte in Australien, vor vielen Jahren.

Meiner Meinung nach sieht es so aus, als ob Länder wie Australien sich auf Massenhinrichtungen von Andersdenkenden oder Menschen, die nicht mit der Agenda übereinstimmen, vorbereiten.

Und ich weiß, dass das für einige Leute wie eine ziemlich verrückte Aussage klingen mag, aber wissen Sie was? Dinge, die vor 18 Monaten noch verrückt klangen, sind heute nicht mehr so verrückt, denn vieles davon geschieht bereits. Aber was glauben Sie, wohin wird das letztendlich mit Australien oder Neuseeland führen?

Martin: Nun, man darf nicht vergessen, dass Australien seine Souveränität vor vielen Jahren an China verloren hat. Und das meine ich sowohl wörtlich als auch metaphorisch. Wenn man in Australien einen Flughafen betritt, sieht man – vor allem in Orten wie Melbourne – genauso viele Schilder auf Chinesisch wie auf Englisch. Das sollte Ihnen etwas sagen.

Wenn Sie sich den Immobilienmarkt ansehen, werden Sie feststellen, dass die überwiegende Mehrheit der Immobilien in den großen Investitionsmärkten von Chinesen erworben wird. Aber das ist nur das letzte Sahnehäubchen auf einem Kuchen, der mit der Abhängigkeit begann, die die australische Regierung zuließ, so dass zwischen 70 und 80 Prozent der gesamten Exportinteraktion Australiens mit der Welt mit einer Gegenpartei, China, stattfindet.

Wenn das einzige Geld, das Sie verdienen, das einzige, das Ihr BIP stützt, ein einziges Land ist, raten Sie mal, wessen Willen Sie sich beugen? Man beugt sich dem Willen dieses Landes.

Ich habe übrigens vor australischem Publikum gesagt – sehr zum Leidwesen der dortigen Regierung – dass Australien schon vor langer Zeit übernommen wurde. Erst jetzt sehen wir die Beweise dafür.

Aber kommen wir nun zum zweiten Teil Ihrer Frage, der eine viel düsterere Frage ist. Und diese Frage lautet: Was ist wirklich die Agenda?

Nun, Tatsache ist, und das habe ich schon sehr, sehr oft gesagt, dass man keine Biowaffe herstellen kann, ohne zu sagen, dass man versucht, Menschen zu töten. Dafür ist eine Biowaffe da.

Und die Bewaffnung des Coronavirus, die offiziell 1999 begann, als Anthony Fauci auf die brillante Idee kam, er könne eine „infektiöse, replikationsdefekte“ Form des Coronavirus entwickeln – und das sind die tatsächlich benutzten Worte -.

Und er bezahlte Forscher an der Universität von North Carolina in Chapel Hill. Er bezahlte die Forscher dort, um einen Erreger zu erfinden, den es nicht gab. Das ist der Grund, warum ich sehr vorsichtig mit meiner Wortwahl bin.

Sie werden bemerken, dass ich aus gutem Grund nicht von einem Virus und nicht von einem Impfstoff spreche. Wir sprechen nicht von einem Virus, wir sprechen von einem manipulierten Krankheitserreger.

Wir sprechen nicht von einem Impfstoff. Wir sprechen über die Einführung eines computersimulierten Codes in Form von mRNA, aber es ist ein computersimulierter Code, der nicht dazu dient, Ihr Immunsystem zu stimulieren, sondern Ihren Körper in eine Fabrik zu verwandeln, die S1-Spike-Proteine produziert, die denen des Coronavirus ähneln.

Spulen Sie das Band zurück und hören Sie es sich noch einmal an. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Du injizierst nicht ein Stück eines Virus. Sie injizieren kein virales Fragment. Sie injizieren einen Code, der Ihren Körper dazu bringt, einen Erreger zu produzieren. Und dann hoffen Sie – und das ist alles, was Sie tun -, dass der Erreger, den Ihr Körper produziert, auch eine Immunreaktion auslöst.

Aber das ist strukturell so wichtig, dass die Menschen es verstehen müssen: Der Code, der zwischen dem 12. und 20. Januar 2020 in Ihren Körper injiziert wird, wurde von einem simulierten Server hochgeladen, der eine Simulation der Spike-Protein-mRNA war.

Er wurde dem Vaccine Research Council zur Verfügung gestellt, und Kizzy Corbett, die Ärztin, die das Zeug bei den verschiedenen CDCs hergestellt hat, sagte, und ich zitiere aus ihrem Interview mit Francis Collins: „Es ist wirklich cool, denn man braucht nicht einmal ein großes Labor. Man baut sich so etwas zu Hause am Computer. Das ist ein Eingeständnis der biologischen Kriegsführung.

Adams: Es ist außergewöhnlich, was Sie hier darlegen, und doch ist es auch außergewöhnlich, die kognitive Dissonanz, die so viele Schulmediziner haben, wenn man ihnen das erklärt, wie Sie es gerade getan haben, und sie sagen: „Nein, das kann nicht sein“, oder alle möglichen Rechtfertigungen oder Ausreden, um das nicht zu glauben.

Aber Sie fragen sie: „Was ist das Antigenziel, das durch die mRNA-Anweisungen beschrieben wird? Und sie werden (unhörbar) antworten: „Oh, das ist das Spike-Protein, wissen Sie, die Untereinheit“.

Und dann fragen Sie sie: „Was sind die vaskulären Wirkungen der Spike-Protein-Untereinheit? Und wenn sie nachgeforscht haben, sagen sie: „Nun, es verursacht weit verbreitete Gefäßschäden. Wie kann man also nicht erkennen, dass es sich um Anweisungen an den Körper handelt, pathogene Partikel zu bilden, die Schaden anrichten? Wie können sie … wie können sie das nicht sehen?

Martin: Nun, in diesem Fall ist es vorsätzliche Ignoranz, denn was sie wissen, ist, dass aufgrund der regulatorischen Vereinnahmung die jüngste Form davon wahrscheinlich Obama angelastet werden kann, aber wir können es nicht allein Obama anlasten, denn dies geschah bereits während der Bush-Regierung, es geschah auch schon davor.

Wir können also nicht nur Obama dafür verantwortlich machen, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass Obamacare und die Gewerkschaftsföderation und die Konsolidierung des Gesundheitswesens in Managed-Care-Strukturen mit den Ereignissen unter Obama einen Höhepunkt erreicht haben.

Aber ich möchte noch einmal auf das Jahr 2001 zurückgehen, denn dieses Ereignis liegt George Bush zu Füßen, und 1986 lag es Ronald Reagan zu Füßen. Wir müssen uns daran erinnern, dass es in dieser Sache die gleiche Möglichkeit der Verantwortlichkeit gibt. Und wir müssen ehrlich sein, denn es ist weder die eine noch die andere Partei, die es richtig gemacht hat. Es handelt sich vielmehr um ein grundlegendes Versagen unseres Regierungssystems.

Aber lassen Sie uns zurückgehen und genau das tun, was Sie gesagt haben. Was passiert ist, ist, dass wir die Gesundheitsfürsorge in Amerika im Wesentlichen in eine Verkaufsstelle für die Pharmaindustrie verwandelt haben.

Gehen Sie in eine beliebige Klinik, gehen Sie zu einem beliebigen Arzt und versuchen Sie, die Tür zu verlassen, ohne dass man Ihnen sagt, dass Sie etwas gegen etwas brauchen. Und es ist mir egal, was dieses Etwas ist. Wissen Sie, ich bin 54 Jahre alt. Ich fahre viel Rad, ich habe eine unglaubliche Leidenschaft für Vitalität, ich habe mich der Ernährung verschrieben, ich habe mich tatsächlich der Sonne verschrieben, der Sonneneinstrahlung.

Ich bin eigentlich jemand, der, Gott bewahre, in den frühen 90er Jahren im Rahmen meiner klinischen Forschung über Vitamin D geforscht hat. Der Grund, warum ich ein großer Fan von Sonnenbädern bin, ist, dass ich sehe, wie gut das tut.

Mir geht es vor allem um Vitalität. Und wie oft ich meinen Arzt für innere Medizin entlassen musste, der übrigens nur deshalb einen Arzt für innere Medizin hat, weil ich als CEO eines Unternehmens einen Vorstand hatte, der darauf bestand, dass ich eine so genannte Key-Man-Versicherung abschloss.

Ich habe mich mit diesem Arzt zusammengesetzt, und er hat den Verstand verloren. Er verlor den Verstand darüber, wohin ich reiste. Wusste ich nicht, dass es dort Malaria gibt? Wusste ich nicht, dass es dort Cholera gibt? Wusste ich nicht, dass es dort Tuberkulose gibt?

Und meine Antwort war immer die gleiche. Und es gibt dort Menschen, und ich arbeite mit den Menschen, die dort sind. Ich mache darüber Witze, aber das ist das Problem.

Das Problem besteht darin, dass man die Welt durch die Linse von ’sie hat es auf dich abgesehen‘ sieht, richtig? Und es ist die Krankheit, die dich holen wird. Es ist die Chemikalie, die dich kriegen wird, es ist dies, das dich kriegen wird, es ist das.

Wenn man die Welt in einem Rahmen sieht, der es auf einen abgesehen hat, dann ist es nicht verwunderlich, dass man der Öffentlichkeit die Illusion verkaufen kann, dass alles irgendwie auf einen abzielt und man 10.000 verschiedene Dinge einnehmen muss, um sich vor dem zu schützen, was einen erwischen wird.

Mein Standpunkt ist einfach. Ich glaube, dass wir in Wirklichkeit ein geheimnisvoller, wundersam komplexer, schöner Organismus sind. Und ich glaube, dass wir – um noch einmal die Metaphern zu verwenden, mit denen ich aufgewachsen bin – nach dem Bild, dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden.

Und wissen Sie was? Ich habe nicht irgendwo an meinem Körper eine Impfstelle. Ich bin nicht mit einem Katheter ausgestattet, den ich mir spritzen oder herausziehen muss. Ich habe keinen Kolostomiebeutel für den Fall der Fälle, ich habe einen Schließmuskel, der funktioniert. Das ist es, was ich habe.

Adams: Ich hätte noch eine weitere Frage an Sie über Australien und die derzeitige Übernahme der gesamten Region durch die kommunistischen Chinesen.

Ich habe 1988 einen Sommer lang in Manly, Australien, gelebt. Damals war ich noch nicht aus der High School heraus, aber ich verbrachte einen Sommer dort mit meinem Vater, der als Computeranalytiker für Qantas Airlines arbeitete.

Im Gespräch mit den Einheimischen erfuhr ich, dass zu dieser Zeit eine japanische Invasion stattfand. Später erfuhr ich, dass dies darauf zurückzuführen war, dass die Immobilienblase in Tokio die Schaffung von gefälschten Immobilienwerten ermöglichte, die den japanischen Bürgern Liquidität verschafften, die dann dieses Geld nahmen, Zitat.

Sie hebelten es aus und kauften massenhaft Immobilien in Australien, auf den Philippinen und in anderen Gebieten. 1989 brach dann der Tokioter Markt, der Nikkei, zusammen. Ich weiß nicht mehr, an welchem Tag genau. Und dann brach auch diese ganze Invasion zusammen. Plötzlich mussten sie alles verkaufen. Übrigens haben die Japaner damals sogar Hollywood-Studios aufgekauft.

Meine Frage an Sie ist also, dass viel darüber geredet wird, dass das chinesische kommunistische Regime auch auf einer Finanzblase aufbaut. Vieles davon ist nur Gerede, und es könnte vielleicht sogar zu einer politischen Revolution oder einem wirtschaftlichen Zusammenbruch in China kommen, der diese expansiven Kolonisierungsbemühungen zum Scheitern bringen würde. Was sind Ihre Gedanken dazu?

Martin: Als China der Welthandelsorganisation beitrat, wurde ich von der chinesischen Regierung gebeten, als Berater für den Beitritt zu fungieren. Das bedeutet nichts anderes, als dass man eine ausländische Person ist, die einen Einblick in das Geschehen geben kann.

Und das Gute daran ist, dass ich dadurch an vielen internen Treffen der Kommunistischen Partei Chinas teilnehmen konnte. Ich hatte das Glück, einige wirklich bemerkenswerte und erstaunliche Menschen zu treffen.

Ich habe immer festgestellt, dass ich überall auf der Welt guten Menschen begegnet bin und manchmal auch wirklich schlechten Menschen begegnet bin. Ich bin also nicht gut darin, Länder nach ihrer Klassifizierung unter den Bus zu werfen.

Aber ich will Ihnen Folgendes sagen: In China ist es anders als in Japan, mit einer sehr bemerkenswerten Ausnahme. Und deshalb habe ich versucht, die Leute zu warnen. Ich habe eine Rede mit dem Titel Ten Years Hence (Ten Years Hence) gehalten, die Sie in Textform im Internet finden können und die ich am Mendoza College of Business der University of Notre Dame gehalten habe.

Darin habe ich behauptet, dass die Seidenstraße wieder auftauchen wird. Was ich damals sagte, war wirklich wichtig. Und es spricht diesen Punkt an. Der Grund, warum das, was in Australien mit Japan passiert ist, im Gegensatz zu dem, was in China mit den chinesischen Interaktionen in Australien passiert, liegt darin, dass es in der australischen Wirtschaft eine interne Gegenkraft gibt, die sehr gefährlich ist, und das ist die Tatsache, dass China sich auf Kohle und Stahl verlassen hat.

Und zwar sehr viel Kohle und Stahl. Und ein enormer Teil der australischen Wirtschaft basiert auf den Exporten, die sie tätigen. Sollte es zu einer Störung in der Lieferkette von Energie oder Stahl nach China kommen, wird Australien buchstäblich in dem Moment bankrott gehen, in dem dies geschieht.

Das ist der Punkt, an dem der Erwerb von Land und Immobilien in Australien sehr gefährlich ist, denn wenn man eine Liefervereinbarung mit einer Gegenpartei trifft, die sowohl politisch als auch wirtschaftlich davon profitiert, dass man zusammenbricht, hat man diesmal nicht nur ein Immobilienproblem in Australien, sondern ein existenzielles Problem, bei dem die australische Wirtschaft buchstäblich völlig zusammenbrechen kann.

Der Grund dafür, dass dies unabhängig von der Gesundheit der chinesischen Wirtschaft ist, ist der folgende. China hat durch seine „Belt and Road“-Initiative so viel von seiner eigenen effektiven Weltbankkontrolle aufgebaut.

Was will ich damit sagen? Wenn Sie jetzt auf die Malediven fahren, um dort Urlaub zu machen, dann ist die Brücke, die die künstliche Insel, auf der der Flughafen liegt, mit der Hauptstadt verbindet, von China gebaut worden, gehört China und wird von China kontrolliert.

Wenn Sie zu den Häfen in Pakistan, in Afghanistan, in Teilen Indiens fahren, gehören diese Häfen – Sie haben es erraten – China und werden von ihm kontrolliert. Wenn Sie nach Kongo-Brazzaville im südlichen Afrika fahren, werden Sie feststellen, dass 60 Prozent der Felder im Agrarsektor China gehören.

China hat also seine eigene Version der Weltbank geschaffen. Und wenn man sich John Perkins Confessions of an Economic Hitman ansieht, in dem er darüber spricht, wie die Weltbank ihren Einflussbereich vergrößert hat, so dass sie praktisch die ganze Welt übernommen hat, was zu Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum und anderen geführt hat, dann stellt man fest, dass China das im Alleingang geschafft hat.

Und jetzt hat das Land etwa 86 oder 87 bilaterale Abkommen geschlossen, die besagen, dass es, selbst wenn es scheitert, durch seine Allianzen mit all diesen Handelspartnern immer noch gestützt wird.

Ich mache mir also langfristig mehr Sorgen um China, auch wenn es diese Boom-Bust-Zyklen erleben mag, denn es gibt eine Menge Falschgeld, das ist wahr. Die Kehrseite der Medaille ist, dass China dieses Geld in Vermögenswerte investiert hat, die es auf der ganzen Welt besitzt, und das verschafft ihm einen Vorteil, den Japan nie hatte.