Dr. David Martin über den Covid-Impfstoff-Schwindel – Teil 1

Unbemerkt von den Mainstream-Medien im Vereinigten Königreich machte Dr. David Martin in diesem Sommer Schlagzeilen in den sozialen Medien mit dem brisanten Dossier, das er dem internationalen Corona-Untersuchungsausschuss unter der Leitung von Reiner Fuellmich, einem hochrangigen deutschen Anwalt, der auf die Aufdeckung von Unternehmensschwindel spezialisiert ist, vorgelegt hat. Neville Hodgkinson berichtete für TCW Defending Freedom über die „zwanzigjährige genetische Spur hinter der Entstehung von Covid“ und über die Erpressung und Korruption, die zur Freisetzung des künstlichen Coronavirus führten.

In einem langen und faszinierenden Interview mit dem US-Moderator Mike Adams erzählte Martin (der eine Ausbildung in Biologie, Psychologie und Physiologie absolvierte und einen Doktortitel in orthopädischer Sportmedizin und Bewegungsphysiologie hat) letzte Woche, was ihn bei seiner Suche nach der Wahrheit über Covid, „Impfstoffe“ und deren Zulassung durch die US Food and Drug Administration (FDA) motiviert, und gab einen erschütternden Bericht darüber, wie sowohl die FDA als auch die US Centers for Disease Control (CDC) einseitig alle drei Zweige der US-Regierung – Exekutive, Legislative und Judikative – übervorteilt haben.

Sie können sich das Interview hier in voller Länge ansehen.

In den nächsten Tagen werden wir Auszüge aus dem Interview veröffentlichen. Im ersten Teil erörtern Miller und Adams die (betrügerische) FDA-Zulassung des Pfizer BioNTech Covid 19-„Impfstoffs“ mit dem Namen Comirnaty oder, wie Miller es beschreibt, „Impfstoffmaterial“, und warum und wie diese Zulassung für 12- bis 15-Jährige fehlinterpretiert wurde. Er erläutert das von der Regulierungsbehörde erfasste Umfeld der ineinandergreifenden Direktorien, „die im Wesentlichen Insider sind, die mit Insiderinformationen handeln und davon profitieren“, und bezeichnet dies als kriminell.

Dr. David Miller: Ich war an der medizinischen Fakultät der Universität von Virginia tätig [und] gründete die erste Organisation für klinische Forschung im Bereich Medizinprodukte, die klinische Studien bei der FDA einreichte. Ich habe ein Jahrzehnt lang in Beratungsgremien der FDA mitgewirkt, eine Reihe von klinischen Studien eingereicht und eine der größten klinischen Studien für Medizinprodukte in der Geschichte der FDA durchgeführt. Ich habe also die Referenzen, die mir erlauben, über diese Dinge zu sprechen. Genau zu dieser Zeit, Mitte der 90er Jahre, begann ich, mich intensiv mit forensischer Arbeit zu beschäftigen, insbesondere im Bereich biologischer und chemischer Waffen. Von 1999 bis ins Jahr 2000 unterrichtete ich viele Strafverfolgungsbehörden und wurde zu einem Aktivposten für die US-Regierung, indem ich an viele Orte auf der ganzen Welt reiste und darüber sprach, was mit biologischen und chemischen Waffen weltweit vor sich ging. Ob es nun die Islamische Republik Iran war, wohin ich 2005 zu einer Konferenz zu diesem Thema nach Teheran geschickt wurde, oder Bled, Slowenien, überall auf der Welt wurde ich von unserer Regierung gebeten, zu untersuchen, was dort vor sich geht. Es ist also faszinierend, dass vor diesem Hintergrund genau die Person, die man in die untersten Welten geschickt hat, um die Interessen der Vereinigten Staaten und unserer Verbündeten zu wahren, wenn man feststellt, dass die USA Dinge tun, die sie nicht tun sollten, genau diese Perspektive sehr unwillkommen ist.

Mike Adams: Ich danke Ihnen für diese kurze Geschichte Ihres Engagements, denn sie führt mich zu der ersten Frage, die ich Ihnen heute stellen möchte, da die FDA, soweit ich weiß, am Montag zwei verschiedene Schreiben herausgegeben hat, von denen eines die EUA [Emergency Use Authorisation] verlängert und das andere die Zulassung für Comirnaty erteilt. Aber es herrscht große Verwirrung, und es scheint, dass die FDA dies absichtlich vermischt hat. Wie lautet Ihre Analyse dessen, was die FDA diese Woche getan hat?

Martin: Ja, das ist wirklich interessant. Sie haben ein Einhorn zugelassen, und das ist eine Metapher. Die Komirnatie existiert nicht. Es gibt eine enorme Menge an BioNTech-Pfizer-Impfstoffmaterial. Und ich werde diesen Begriff verwenden. Ich werde ihm nicht das geben, was sie von mir wollen, nämlich die Ehre, es einen Impfstoff zu nennen. Aber das Impfstoffmaterial, für das sie werben, hat eine enorme Menge an gelagertem Material, das sie aufgebaut haben, und bis zum 23. August, als sie diese sehr bizarre Genehmigung erteilten, denn die Genehmigung ist eigentlich für die zukünftige Produktion dessen, was sie diesen Covid-19-Impfstoff nennen. Wenn man sich jedoch das Schreiben von Pfizer und die offizielle Veröffentlichung der FDA ansieht, ist es sehr interessant. Der Abschnitt darüber, wo er hergestellt werden kann und wann er hergestellt werden kann, ist geschwärzt, was ungewöhnlich ist, wenn man bedenkt, dass ein Zulassungsschreiben eigentlich eine öffentliche Bekanntmachung sein sollte, die diese Dinge sichtbar macht. Sie haben den Abschnitt „was hergestellt werden kann, wo es hergestellt werden kann und wann es hergestellt werden kann“ geschwärzt.

Die EUA-Erweiterung in diesem Dokument bezog sich ausdrücklich auf die EUA in Bezug auf Kinder zwischen 12 und 15 Jahren, denn es war sehr wichtig, dass in dem Genehmigungsschreiben, Sie wissen schon, dem Quasi-Genehmigungsschreiben, ganz klar stand, dass sie aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht angeben konnten, dass es eine Genehmigung für Kinder im Alter von 12 Jahren gab. Und das ist ein wirklich wichtiger Unterschied. 12 bis 15 Jahre sind also nicht Gegenstand der Genehmigung. Aber ironischerweise wurde, wie Sie schon sagten, die Notfallzulassung auf die bereits hergestellte Injektion ausgeweitet. Wenn also in den Mainstream-Medien suggeriert wird, dass das Material, das weltweit in den Kühltruhen liegt, durch diese Zulassung plötzlich einen genehmigten Status erhalten hat, so ist das nicht wahr. Dieses Material unterliegt immer noch der EUA. Es gibt immer noch Herstellungsrichtlinien, die für die EUA nicht erforderlich waren, die aber für ein vollständig zugelassenes Produkt erforderlich wären. Es gibt also eine ganze Reihe von Nuancen innerhalb der Zulassung, die, wie Sie angedeutet haben, in Wirklichkeit eine Art von Zulassung ist, die in eine erweiterte EUA umgewandelt wurde. Wir alle wissen, dass der politische Grund dafür ganz einfach war. Mit dem Beginn der Schulzeit hat es die derzeitige Regierung sehr eilig, Kinder und Schulmandate durchzubekommen. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass dieser ganze Prozess, auch wenn er aus politischer Opportunität erfolgte, eine Reihe von Dingen getan hat, die ausdrücklich gegen das Gesetz von 1986 verstoßen, das den Herstellern Haftungsschutz gewährte. Und es ist wichtig, sich klarzumachen, dass das Dokument, das am 23. August von der FDA herausgegeben wurde, Pfizer-BioNTech nicht den vollen Nutzen des 86er-Gesetzes einräumt, da eine Reihe von Studien noch läuft. Es gibt also einen offenen Untersuchungsstatus für diese Studie. Sie wird übrigens erst irgendwann im Jahr 2023 abgeschlossen. Wir haben also noch zwei Jahre Zeit, um Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit zu erheben. Es ist also eine sehr bizarre Sache, Mike, bei der sie die Schlagzeile bekommen haben, die sie wollten, aber sie haben nicht die Substanz hinter der Schlagzeile.

Adams: Nun, es ist faszinierend, dass die gesamten Medien dann sagen: „Pfizer ist zugelassen“, die Konzerne und die politischen Entscheidungsträger innerhalb dieser Konzerne sagen: „Bumm, es ist zugelassen. Jeder muss es jetzt nehmen“, und so weiter. Es handelt sich also um Gaslighting, richtig? Die Nation wird mit diesem falschen Status ins Gaslicht gerückt. Aber es gibt etwas Faszinierendes an dieser Sache. Nach dem Gesetz, zumindest so wie ich es verstehe, und das ist meine Frage an Sie: Die Tatsache, dass sie Comirnaty die volle Zulassung erteilt haben, macht dann nicht die Notfallzulassung für alle anderen Impfstoffe ungültig, weil die EUA-Zulassung davon abhängt, dass es keine genehmigte Intervention gibt?

Martin: Ja. Das ist also der Punkt, an dem sie ihr eigenes Hundefutter nicht essen, Mike, da hast du recht. Wenn man sich die Bedingungen für die Zulassung eines Impfstoffs ansieht – und wir müssen die Sache mit dem Impfstoff auspacken, denn ich weigere mich, auf den Köder hereinzufallen. . so sieht es aus. Aber bleiben wir noch einen Moment bei der Abstraktion. Ein Mandat für eine EUA muss sich auf die Aussage „keine klinische Alternative“ stützen. Wir wissen, dass die FDA sich geweigert hat, irgendeine sinnvolle Alternative zu irgendeinem Impfstoff in Betracht zu ziehen. So wurden alle Arbeiten zu allen anderen Substanzen, die sich als vielversprechend erwiesen hatten, einschließlich der eigenen Forschungen des NIAID zu Ciprofloxacin bei SARS, unterdrückt, so dass der einzige Weg nach vorn die Impfstoffe waren, und das wissen wir aus den öffentlichen Aufzeichnungen.

Es steht außer Frage, dass die Abwesenheit einer Alternative aus einer hergestellten Abwesenheit entstanden ist. Der Grund, warum wir keine Alternative haben, ist, dass wir gesagt haben, es gäbe keine Alternative, und nicht, weil die Wissenschaft dies diktiert hat. Darüber müssen wir uns also im Klaren sein. Aber Sie haben völlig Recht. In dem Moment, in dem es eine Zulassung gibt, würden die EUA-Schutzmaßnahmen für Johnson & Johnson und für Moderna sofort aufhören zu existieren. Das ist der Grund, warum wir diese sehr bizarre . . ist es wirklich eine Zulassung oder ist es wirklich eine Verlängerung einer EUA? Und was sie getan haben, ist etwas, was das Gesetz nicht zulässt. Es gibt keine Bestimmungen, die besagen: „Wir können unseren Kuchen haben und ihn auch essen“. Entweder haben wir einen zugelassenen Impfstoff, dann müssen Moderna und J & J sofort geschlossen werden, weil die Zulassungsbehörde sie nicht unterstützt, oder es ist immer noch eine EUA, dann haben wir keine vollständige Zulassung. Das Problem ist, dass niemand ihre eigenen Dokumente aus ihrer eigenen Hand lesen soll, wo man die Selbstverständlichkeit dieser Lüge erkennen kann.

Adams: Das ist ein wirklich kritischer Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Ich möchte gleich darauf eingehen, aber zuerst möchte ich noch hinzufügen, dass ich gestern ein Interview mit Robert F. Kennedy Jr. [Anti-Covid-Impfstoff-Aktivist und Gründer von Children’s Health Defense] geführt habe, der angab, dass er gestern oder vorgestern vorhatte, die FDA wegen einer betrügerischen Zulassung zu verklagen, bei der so viele der notwendigen Schritte umgangen wurden. Aufgrund der bizarren Strategie der FDA, die versucht, die Nadel in diesem Fall einzufädeln, Sie wissen schon, den Kuchen zu haben und ihn auch zu essen, hat dies sogar Children’s Health Defense einen Curveball zugeworfen, um es so zu sagen. Sie versuchen nun, eine neue Strategie zu entwickeln: „Wie können wir klagen“? Wie können wir das rechtlich anfechten, wenn die FDA nicht einmal ihre eigenen Gesetze und internen Vorschriften befolgt? Aber der wichtigere Punkt ist, dass dies nicht auch bezeichnend ist für das, was in der gesamten menschlichen Zivilisation geschieht, nämlich die völlige Abkehr von Vernunft, Rationalität und Prozessen?

Martin: Nun, Mike, du wusstest das schon, als du in der achten oder neunten oder zehnten Klasse warst – ich habe sicherlich dasselbe erlebt – [als] uns gesagt wurde, dass die Regierung drei Beine hat, die uns kontrollieren. Wir haben die Exekutive, wir haben die Legislative und wir haben die Judikative. In diesem speziellen Fall habe ich darauf hingewiesen, dass die FDA und die CDC entschieden haben, dass sie einseitig all diesen drei Zweigen vorgreifen, weil das, was sie tun, eine klare Verletzung der Bundesgesetze darstellt. Wenn wir auf die Argumente zurückkommen, die ich ganz am Anfang dieser Pandemie vorgebracht habe, dann haben wir eindeutig Kartellgesetze, die die Voraussetzung für die Existenz der Pandemie waren. Hätten wir keine Kartellrechtsverstöße, wie z. B. die Finanzierung der Erregerproduzenten in Wuhan, die Finanzierung der Erregerproduzenten an der Universität von North Carolina Chapel Hill, die gut dokumentiert und durch Beweise belegt sind. Wir haben also einen geschlossenen Betrieb, der die Waffe tatsächlich baut. Dann haben wir ein gefangenes regulatorisches Umfeld mit ineinander greifenden Direktorien, bei denen es sich im Wesentlichen um Insider handelt, die sowohl mit Insiderinformationen handeln als auch von ihnen profitieren, was nicht überraschend zu Anthony Faucis sehr berühmtem Interview führte, in dem er der Welt mitteilte, dass Moderna das führende Pferd im Rennen sein würde, obwohl Moderna in der Geschichte der Menschheit noch nie ein sicheres Produkt hergestellt hatte. Der bekannte Spitzenreiter ist also ein Unternehmen, das noch nie ein Produkt hergestellt hat, das für den menschlichen Verzehr bestimmt war – ein interessanter Sprung, bevor wir überhaupt wussten, was der Erreger ist. Wir haben ein ganzes Bündel von Puzzlestücken, die belegen, dass es sich um ein Verbrechen handelt.

Wie ich schon oft gesagt habe, ist der Fall der Biowaffen offen und abgeschlossen. Im Januar lud ein ausländisches Unternehmen in Form von China eine Computersimulation eines Virus hoch, keine biologische Probe, kein Exemplar. Sie haben eine computergenerierte Probe eines Krankheitserregers hochgeladen. Und hier ist der Grund, warum das so wichtig ist. Nach den Gesetzen über biologische und chemische Waffen in den Vereinigten Staaten haben Sie bereits gegen das Gesetz verstoßen, wenn Sie die Mittel zur Herstellung einer Biowaffe bereitstellen, also etwas, von dem Sie wissen, dass es der Menschheit schaden kann, Punkt. Das ist nicht meine Meinung, sondern das, was das Gesetz per Definition besagt. Wir haben hier also eine ganze Reihe von Gesetzen, die gebrochen wurden. Und Mike, die ganze Zeit über gab es eine vorsätzliche Missachtung der Legislative. Denn wir haben Gesetze, und diese Gesetze stehen eindeutig in den Büchern, und sie wurden eindeutig gebrochen. Und es gibt nirgendwo eine Bestimmung, die besagt, dass diese Gesetze während eines Notfalls nicht gelten. Das ist der erste Teil. Aber der zweite, ebenso wichtige Teil ist, dass wir jetzt diese außergerichtlichen, außerlegislativen und außerexekutiven Organe haben, die CDC und die FDA, die im Wesentlichen sagen: „Wir werden vorsätzlich das Gesetz brechen.

Adams: Richtig, und was mich daran beunruhigt, ist, dass wir die meiste Zeit unseres Lebens in einer Nation gelebt haben, in der es ein soziales Konstrukt oder einen sozialen Vertrag gab, in dem die Grenzen bestimmter Regierungszweige wirklich selbst auferlegt wurden. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass ein Dokument, die Verfassung, die Unabhängigkeitserklärung, die Bill of Rights, keine magischen Kräfte hat. Es ist natürlich der Glaube der Menschen an diesen Prozess und an dieses Konstrukt, das eigentlich eine selbst auferlegte Beschränkung der Machtausübung war, der die Gesellschaft ausgeglichener und nachhaltiger gemacht hat. Doch wie Sie gerade sagten, wurde das aufgegeben, völlig über Bord geworfen. Jetzt behauptet sogar die CDC, dass sie Macht über jeden Mietvertrag in Amerika hat, weil Menschen an der Miete beteiligt sind und Menschen das Virus verbreiten könnten – nun, Menschen sind an allem beteiligt. Behauptet die CDC, sie sei der Diktator aller menschlichen Aktivitäten?

Martin: Und die Antwort auf diese Frage ist leider ja. Auf die eine oder andere Weise hat sich die CDC auf mysteriöse Weise in der Klausel über den zwischenstaatlichen Handel wiedergefunden. Denn wie Sie und die meisten Ihrer Zuhörer wahrscheinlich wissen, ist die Handelsklausel das Einzige, was Amerika vom Standpunkt der Gesetzgebung aus zum Funktionieren gebracht hat. Und deshalb ist fast jedes Gesetz, das wir haben, auf die eine oder andere Weise in etwas geschrieben, in dem es heißt: „Weil es den zwischenstaatlichen Handel betrifft, ist das der Ort, an dem die Gesetzesvorschrift gilt“. Das Lustige daran ist, dass die CDC die grundlegende Rechtsstruktur, die das Funktionieren der Föderierten Staaten ausmacht, nämlich die Handelsklausel, aufgreift und annimmt, dass sie innerhalb dieses Schutzes lebt, der besagt: „Wir können per Gesetz jede Entscheidung treffen, wir können euch sagen, wohin ihr gehen könnt. Wir können euch sagen, was ihr singen dürft und was nicht. Wir können euch sagen, wie ihr euch versammeln könnt. Wir können euch sagen, wie ihr fliegen könnt. Wie du fahren kannst. Wie ihr dies, wie ihr das dürft.‘

Und sie haben absolut keine rechtliche Befugnis, das zu tun. Und sie haben einen Freibrief erhalten, die Rechte eines jeden Amerikaners mit Füßen zu treten. Sie haben Straffreiheit für jedes einzelne Handelsgesetz, und in keinem einzigen Fall wurde die Tatsache aufgedeckt, dass all dies auf kriminellen Handlungen dieser Organisation beruht. Das ist organisiertes Verbrechen. Das ist es, was es ist.

Adams: Gut gesagt, gut gesagt. Warum erheben dann Generalstaatsanwälte wie Paxton in Texas oder Schmitt in Missouri keine Anklage gegen CDC-Beamte, oder glauben Sie, dass sie das irgendwann tun werden?

Martin: Nun, was ich bisher weiß – und Sie haben zwei erwähnt, es gibt etwa fünf, die zumindest im Kreis fahren – aber das Problem ist, dass die Generalstaatsanwälte einen sehr interessanten politischen Drahtseilakt vollführen, und ich denke, die meisten von uns untersuchen nicht die Menschlichkeit der Leute, die in diesen Rollen sitzen. Der Posten des Generalstaatsanwalts wird sehr häufig als politisches Testgelände für das, was als Nächstes kommt, angesehen, und sehr viele Leute, die auf dem Posten des Generalstaatsanwalts sitzen, haben ein Auge auf ein Gouverneursamt geworfen. Sie haben ein Auge auf einen Sitz im Senat, möglicherweise einen Sitz im Repräsentantenhaus. Viele Leute nutzen also den Posten des Generalstaatsanwalts, um die nächste Stufe zu erreichen. Und ich befürchte, dass viele Generalstaatsanwälte deshalb untätig bleiben, weil sie sich Sorgen um ihre eigene politische Zukunft machen, weil sie Maßnahmen ergreifen, die sie heute ergreifen sollten. Das ist eine Tragödie, denn wie Sie bereits sagten, gibt es zwei verschiedene Gremien, die tätig werden könnten. Wir haben Staatsanwälte in den Staaten, und die könnten sich sicherlich zusammenschließen, um ein Kartellverfahren voranzutreiben. Das tun sie bereits gegen Facebook und Google, also könnten wir das wieder tun.

Die andere Sache, auf die wir uns verlassen könnten, sind die US-Staatsanwälte, die in den Distrikten oder Bundesdistrikten des Justizsystems auf der ganzen Welt sitzen… oder im ganzen Land. Und wir könnten tatsächlich den US-Staatsanwalt für – Sie wissen schon, füllen Sie das Leerzeichen aus, Zentral-Kalifornien oder den US-Staatsanwalt für einen der Bundesbezirke – sie könnten in dieser Situation die Strafverfolgungsgewalt übernehmen. Aber wir haben zwei Probleme. Das erste Problem, und das ist das, was mich am meisten beunruhigt, ist, dass ich mit einer enormen Anzahl dieser Personen Gespräche geführt habe. Wenn ich sie auf das Kartellrecht anspreche, verdrehen sie die Augen. Sie wissen nicht einmal, welche Straftaten hier begangen werden. Die Tragödie ist also, dass die Justiz blind ist, und das ist nicht die Art von blinder Justiz, die wir wollen. Es ist eine blinde Justiz, denn sie wissen nicht, was sie da vor sich haben. Das ist ein großes Problem. Die Justiz sollte vom Standpunkt der Gleichmütigkeit aus blind sein. Sie sollte nicht blind sein, wenn es um vorsätzliche Unwissenheit geht. Und wir haben ein großes Problem mit der vorsätzlichen Unwissenheit. Aber die andere Seite ist, dass sie auch wissen, dass sie schlecht gerüstet sind, um sich gegen das US-Justizministerium zu behaupten, wo sie auf ihren Widerstand stoßen würden. Nahezu jedes Büro eines Generalstaatsanwalts, nahezu jedes Büro eines US-Staatsanwalts ist schlecht ausgerüstet, um einen Fall zu bearbeiten, bei dem letztlich das US-Justizministerium auf der anderen Seite steht. Und es steht außer Frage, dass unser derzeitiges Justizministerium nicht bereit ist, die Gesetze dieses Landes aufrechtzuerhalten.

In den morgigen Auszügen geht es um das, was Mike Adams als „Paradigmenwechsel in den Köpfen und im Bewusstsein so vieler Menschen auf der ganzen Welt“ bezeichnet.