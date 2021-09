Biden-Administration bereitet sich auf die Ankündigung neuer COVID-Beschränkungen für Ungeimpfte vor

Die Amerikaner bereiten sich auf den Eintritt in eine Zweiklassengesellschaft vor, so wie es momentan weltweit passiert.

Berichten zufolge könnte die Regierung Biden die Ankündigung neuer COVID-Beschränkungen vorbereiten, die nur für Ungeimpfte gelten.

Joe Biden wird heute eine neue Ankündigung zu diesen Maßnahmen machen, aber sie wurden bereits gestern von der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, angekündigt.

Auf die Frage, ob und wie sich die neuen Maßnahmen auf das Leben der Amerikaner auswirken würden, antwortete Psaki: „Das hängt davon ab, ob man geimpft ist oder nicht.“

When Psaki says: "It depends if you’re vaccinated or not" at the end of this, it feels like a scene in a dystopian movie. Don’t know what these new rules will be but clearly the White House is focused on how to force compliance with their agenda. Too bad, WE WILL NOT COMPLY! pic.twitter.com/mfZFAiLErj