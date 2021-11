Dr. Fauci gibt zu, dass die Impfstoffe nicht wie versprochen wirken und dass die Geimpften heute in großer Gefahr sind (VIDEO)

Dr. Fauci hat gerade diese dringende Warnung an geimpfte Menschen herausgegeben

Es sollte inzwischen klar sein, dass die Pandemie nicht enden wird, bis Dr. Fauci abgesetzt und ersetzt wird.

Über ein Jahr lang hat Dr. Fauci erfolgreiche Behandlungen blockiert und zu viele unwirksame Impfstoffe versprochen. Aber wenigstens hat Big Pharma Rekordgewinne gemacht.

Am Freitag erklärte Dr. Fauci im Podcast der New York Times, dass die Impfstoffe nicht wie versprochen wirken und dass die Amerikaner aufgrund ihrer schwindenden Immunität in Gefahr sind.

Am 12. November sprach der COVID-Berater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, im Podcast The Daily der New York Times über den aktuellen Stand des Coronavirus in den USA. Laut Fauci stellen die Behörden nun einige Monate nach der ersten Impfung eine nachlassende Immunität gegen Infektionen und Krankenhausaufenthalte fest. Der Experte für Infektionskrankheiten verwies auf eingehende Daten aus Israel, das uns in Bezug auf den Ausbruch des Virus in der Regel einen bis anderthalb Monate voraus ist.

Dort wird ein Nachlassen der Immunität nicht nur gegen Infektionen, sondern auch in den Krankenhausaufenthalten und in gewissem Maße auch gegen Todesfälle beobachtet, und zwar in allen Altersgruppen. Es sind nicht nur ältere Menschen“, sagte Fauci. „Es geht so weit, dass immer mehr Menschen an Durchbruchsinfektionen erkranken, und immer mehr dieser Menschen, die an Durchbruchsinfektionen erkranken, landen im Krankenhaus. Infolge dieser Ergebnisse warnte Fauci, dass geimpfte Personen ihre Auffrischungsimpfung erhalten sollten, da diese wichtiger sein könnte, als die Gesundheitsbehörden zunächst annahmen. „Wenn man sich das anschaut, kann man sagen, dass eine Auffrischungsimpfung nicht nur ein Bonus ist, sondern dass sie ein wesentlicher Bestandteil der Grundimmunisierung sein könnte, die die Menschen erhalten sollten“, sagte er in The Daily.