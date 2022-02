Dr. Faucis NIAID gab 478.188 Dollar aus, um Affen transsexuell zu machen!

Die Rolle des National Institute of Allergies and Infectious Diseases (NIAID) bei der Finanzierung von Forschungsprojekten in China sowie ein kürzlich veröffentlichter Bericht über grausame Experimente an Beagles haben ein grelles Licht auf die Forschungsgelder des Instituts geworfen.

Hier ist eine weitere höchst fragwürdige Ausgabe: Laut einem NIH-Zuschuss, der ursprünglich von The National Pulse aufgedeckt wurde, gewährte Faucis Behörde in den Steuerjahren 2021 und 2022 Zuschüsse in Höhe von insgesamt 478.188 Dollar, um männlichen Affen Hormone zu injizieren, um sie weiblich zu machen.

Der Zuschuss des NIH wurde an Scripps Research in Jupiter, Florida, vergeben. In der Zusammenfassung stellen die Forscher fest, dass „TGW [Transgender-Frauen] zu den am stärksten konzentrierten HIV-Epidemien der Welt gehören, mit einer gepoolten globalen Prävalenz von 19 % und einer 49-fach höheren Wahrscheinlichkeit, sich mit HIV zu infizieren, als nicht-transgender Erwachsene. Ein wichtiger Bestandteil der Geschlechtsangleichung bei TGW ist die feminisierende Hormontherapie (FHT), deren wichtigstes Medikament das Hormon Estradiol ist“.

Alle Zuschussempfänger, die Mittel von den NIH erhalten, sind verpflichtet, die ethischen Richtlinien zu befolgen, die im Leitfaden für die Pflege und Verwendung von Labortieren festgelegt sind. Darin heißt es: „Studien, die zu … signifikanten Veränderungen in der Fähigkeit der Tiere zur Aufrechterhaltung der normalen Physiologie führen können … sollten Beschreibungen geeigneter humaner Endpunkte enthalten oder eine wissenschaftlich fundierte Begründung für die Nichtverwendung eines bestimmten, allgemein akzeptierten humanen Endpunkts liefern.“

Es ist unklar, ob jemals eine offizielle ethische Rechtfertigung für dieses Experiment vorgelegt wurde. Die leitende Bioethikerin an den National Institutes of Health ist die Ehefrau von Dr. Anthony Fauci, Christine Grady. Grady verdiente 2021 mit 238.970 Dollar mehr als der Vizepräsident der Vereinigten Staaten im Jahr.