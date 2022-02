Kanadische Polizei beginnt mit Massenverhaftungen von Demonstranten des „Freedom Convoy“ – bekommt aber jetzt ein ganz neues Problem

Die kanadische Polizei hat mit Massenverhaftungen von „Freedom Convoy“-Demonstranten begonnen, die fast eine Woche lang erfolgreich die kritische Ambassador Bridge blockiert hatten. Doch jetzt hat die kanadische Regierung ein ganz neues Problem.

Die Polizei von Windsor kündigte am Sonntagmorgen eine Operation zur Verhaftung der Demonstranten des Freedom Convoy an.

Die Durchsetzungsmaßnahmen auf dem Demonstrationsgelände werden fortgesetzt, wobei es zu Festnahmen kommt. Fahrzeuge werden abgeschleppt. Bitte meiden Sie das Gebiet weiterhin.

Enforcement actions continue at the demonstration area with arrests being made. Vehicles being towed. Please continue avoiding the area. — Windsor Police (@WindsorPolice) February 13, 2022

Die Proteste wurden von Journalisten aufgezeichnet, bis die Polizei sie gewaltsam aus dem Gebiet vertrieb. Sean O’Shea von Global News berichtete über die Verhaftungen durch die Polizei.

Police arrested one more protester near the gas station. He wouldn’t leave. Tactical officers then told drivers in the parking lot they’d be towed if they didn’t move along. pic.twitter.com/Ypq0nRA1H9 — 𝚂𝚎á𝚗 𝙾’𝚂𝚑𝚎𝚊 Global News (@ConsumerSOS) February 13, 2022

We saw the second trucker get arrested. Different tone today. pic.twitter.com/4J57xPiEEC — 𝚂𝚎á𝚗 𝙾’𝚂𝚑𝚎𝚊 Global News (@ConsumerSOS) February 13, 2022

At least two arrests. Blockade is down it appears. pic.twitter.com/d1ltYNlF7G — 𝚂𝚎á𝚗 𝙾’𝚂𝚑𝚎𝚊 Global News (@ConsumerSOS) February 13, 2022

Ellen Maurro von CBC News berichtete ebenfalls über Festnahmen.

This man who was blocking the lane with his pick up arrested by police pic.twitter.com/rPT1k1g9u4 — Ellen Mauro (@EMauroCBC) February 13, 2022

Es wurden taktische Angriffsfahrzeuge eingesetzt, um die Demonstranten einzuschüchtern und zum Einlenken zu bewegen.

Windsor Police was in charge of clearing the protest. But the RCMP, from my view on the line, had a much more visible role today. For example, they brought their tactical assault vehicle to the front of the protest line to show they meant business. pic.twitter.com/SHO3zDaPFR — 𝚂𝚎á𝚗 𝙾’𝚂𝚑𝚎𝚊 Global News (@ConsumerSOS) February 13, 2022

Die Polizei räumte auch nahe gelegene Proteste zur Unterstützung des Freiheitskonvois.

We are are Tecumseh and Huron Church. Protest is cleared. Roadway still controlled by police, mostly RCMP. Their ERT TAV is here. pic.twitter.com/eu2ituxypU — 𝚂𝚎á𝚗 𝙾’𝚂𝚑𝚎𝚊 Global News (@ConsumerSOS) February 13, 2022

Kanadische Veteranen hatten sich zuvor eingeschaltet, um die polizeiliche Räumung zu verzögern.

Veterans have formed a line between the police and the truckers at the Windsor bridge. ❤ pic.twitter.com/od6xiixIqu — Stephanie (@StephHoover8) February 12, 2022

Doch die Trudeau-Regierung hat ein ganz neues Problem: Für jede Botschafterbrücke, die die kanadische Regierung freigibt, wird es neue Grenzblockaden und Proteste des Freiheitskonvois geben.

Darf ich Ihnen Surrey, British Columbia, nahe der Grenze zum Bundesstaat Washington vorstellen? Das wird ein Spiel, bis sich Trudeau unterwirft.

May I introduce you to Surrey, British Columbia, near the Washington State border. This is going to be like whack-a-mole until Trudeau submits. pic.twitter.com/gvoKCyZLah — Ezra Levant 🍁🚛 (@ezralevant) February 13, 2022

Tatsächlich berichtet die Washington Post, dass weitere Proteste und Grenzblockaden im Gange sind.

„Die Demonstranten haben das dritte Wochenende in Folge Teile der kanadischen Hauptstadt Ottawa blockiert und störende Blockaden an anderen Grenzübergängen in Kanada inszeniert“, berichtet die Washington Post.

„Auch an anderen wichtigen Grenzübergängen kam es zu Störungen – von Coutts in Alberta, das mit Montana verbunden ist, bis nach Surrey in British Columbia, das mit dem Bundesstaat Washington verbunden ist“, so die Washington Post weiter.

In Toronto sperrt die Polizei sogar Straßen ab, um zu verhindern, dass die Kanadier durch die Proteste in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden.

ROAD CLOSURES: (UPDATE)

– the expanded road closures have now re-opened

– normal traffic to resume in those areas

– thank you for your patience

^al — Toronto Police Operations (@TPSOperations) February 12, 2022

Die Proteste des Freiheitskonvois werden nicht mit der Räumung der Ambassador-Brücke enden. Die Trudeau-Regierung wird mit den Demonstranten so lange „Whack-a-mole“ spielen, bis ihre Grundrechte respektiert werden.