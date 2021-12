Dr. Luis De Benito stellt einen Vorabbericht über das Phänomen der MAC-Adresse bei geimpften Personen vor

Von diversen „Faktenchecker“ ins Lächerliche gezogen wollen wir es dennoch nicht versäumen diesen Artikel online zu stellen. Mittlerweile haben sich schon viele von „Seltsame“ Dinge bewahrheitet, die in der Vergangenheit als „Verschwörung“ abgehackt wurden. Es soll sich jeder selber seine Gedanken dazu machen.

Der Artikel befasst sich zuerst mit der Entdeckung dieses Phänomen und dann mit den ersten Erkenntnissen und Reaktionen darauf.

Dr. Luis Miguel De Benito, ein Mediziner mit einem Doktortitel in Molekularbiologie, präsentiert einen Auszug aus seinen Forschungen über die mysteriösen MAC-Adressen, die bei geimpften Personen mit Bluetooth-Apps entdeckt wurden.

Es handelt sich um einen kurzen Bericht, den er an verschiedene Forschungsteams in der ganzen Welt geschickt hat und der am 31. dieses Monats in seiner Gesamtheit veröffentlicht werden wird.

In dieser kurzen Vorschau erklärt Dr. De Benito, was er beobachtet hat und was die möglichen Ursachen für dieses Phänomen sein könnten.

Orwell City bringt unten die Zusammenfassung seiner Präsentation.

Dr. Luis De Benito: Ich werde Ihnen heute die Ergebnisse vorstellen, die sich mit der Frage befassen, was hinter all diesen Impfversuchen stecken könnte.

Warum so viel Interesse am Impfen? Was ist der Grund dafür? Ich werde es Ihnen sagen.

Die internationalen Organisationen, die diese Angelegenheit ebenfalls untersuchen, baten mich um einen kurzen Bericht über meine Arbeit, die ich während des Sommers durchgeführt habe. Und ich werde ihn Ihnen so vorlesen, wie er ist. Aber das ist es, was ich ihnen geschrieben habe. Und die verschiedenen Teams, die das untersuchen, sehen, welcher Teil davon richtig ist und welcher nicht. Sie übersetzen es in mehrere Sprachen. Ich sage das, weil es wahrscheinlich am 31. in anderen Ländern veröffentlicht werden wird oder was auch immer.

Es war schwer für mich, hierherzukommen, um es zu lesen. Wissen Sie, warum? Weil es die Tatsache, dass die medizinische Frage herausgenommen wurden, ein wenig belastet. All dies begann als ein Kanal, um die Entwicklung der Pandemie diskutierte, die Betroffenen, die Behandlungen, das Virus, wie die Intensivstationen waren. Nun, das ergibt keinen Sinn mehr. All das gehört der Vergangenheit an. Was wir jetzt erleben, ist die der Wunsch der Behörden, den Menschen ihre Freiheiten zu nehmen.

Es ist mir egal, ob Sie mich für verrückt halten oder nicht. Aber da ich die moralische Verpflichtung habe, zu berichten, was ich herausgefunden habe, sage ich es Ihnen heute. Und wer es glauben will, wird es glauben, und wer es nicht glauben will, wird es verurteilen, kritisieren und vergleichen. Wie gesagt, ich habe es geschrieben, und ich habe es bereits an die Teams geschickt, die dieses Thema in verschiedenen Teilen der Welt untersuchen.

Wenn es aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit gibt, eine Krankheit mit einer Letalität von 2 Promille zu verhüten, warum wird dann so sehr darauf bestanden, dass alle geimpft werden sollten? Was wird mir der Impfstoff bringen, was ich nicht schon habe? Nun, aus dieser Überlegung heraus entstand dieses Experiment.

Obwohl es viele Sprechstunden gibt, war ich im Sommer 2021 an den Nachmittagen der einzige Mitarbeiter. Nachmittags gab es in diesem Gebäude nicht einmal Verwaltungspersonal. Unter meinem Büro parkte gelegentlich ein Krankenwagen der SUMA, des Rettungsdienstes, weil sie dort einen Stützpunkt haben. Das waren die einzigen „Störungen“, die ich feststellen konnte. Die meisten Beobachtungen wurden ohne diese Artefakte durchgeführt. Ich begann die Konsultation um 15:00 Uhr und ließ alle 20 Minuten Patienten auflisten.

Aufgrund der COVID-Maßnahmen wurde empfohlen, dass sie allein und möglichst zur vereinbarten Zeit kommen. Nicht vorher oder nachher. Bevor ich mit der Konsultation begann, verband ich die Bluetooth-Anwendung meines Mobiltelefons und überprüfte stets, ob kein Gerät in Reichweite war, das einen Kontakt herstellen konnte. Es war kein elektronisches Gerät in Reichweite, mit dem ich eine Verbindung herstellen konnte. Wenn ein Patient erschien, oft schon auf der Treppe oder am Anfang des Flurs, etwa 20 Meter von der Praxis entfernt, konnte ich auf meinem Handy sehen, ob ein oder zwei Geräte in Reichweite waren, mit denen ich mich über Bluetooth verbinden konnte. Ein oder zwei oder keines.

Auf meinem Handy konnte ich sehen, ob das Bluetooth-Gerät etwas erkannte oder nicht. Und wenn es etwas war, dann war es ein Gerät mit einem MAC-Adresscode (Media Access Control). Dabei handelt es sich um eine eindeutige Kennung, die Hersteller von elektronischen Geräten einer Karte oder einem Gegenstand zuweisen, der vernetzt werden kann.

Nachdem ich mich um die medizinischen Voraussetzungen des Patienten gekümmert hatte, fragte ich ihn, ob er gegen COVID geimpft worden war oder nicht. Wenn die Antwort positiv ausfiel, ging es meist schnell und ohne Zögern. Wenn sie negativ ausfiel, war sie oft von einer gewissen Skepsis, wenn nicht gar Verärgerung über diese Frage begleitet. Eine Reaktion, die mir erklärte, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollten, in der Regel einer ungünstigen sozialen Situation ausgesetzt gewesen waren. Nachdem ich den Patienten beruhigt hatte, notierte ich die Antwort, die er mir gab, auf einem Blatt Papier.

Keiner der 137 Patienten, die ich befragte, verweigerte die Antwort. Wenn die Antwort positiv ausfiel, fragte ich sie, welche Art von Impfung sie erhalten hatten, wann sie geimpft worden waren und ob sie irgendwelche unerwünschten Reaktionen hatten. Dann fragte ich sie, ob sie Mobiltelefone oder elektronische Geräte wie drahtlose Headsets oder Tablets bei sich hatten, und wenn ja, bat ich sie, diese für einen Moment auszuschalten. Wenn sie es ausschalteten, verschwand in der Regel eines der Geräte, die sich über Bluetooth angemeldet hatten, von meinem Mobiltelefon.

Von Hunderten… Hier sind die Ergebnisse.

Von den 137 befragten Patienten gaben 112 an, geimpft worden zu sein, und 25 sagten, sie seien nicht geimpft worden. Keiner der Patienten, die sagten, sie seien nicht geimpft worden, registrierte auf meinem Handy ein Gerät, das für eine Bluetooth-Verbindung zur Verfügung stand, nachdem ich dafür gesorgt hatte, dass ihr Handy, falls sie eines hatten, abgeschaltet wurde. Bei 96 der 112 Patienten, die angaben, geimpft worden zu sein, und die ihre elektronischen Geräte ausgeschaltet hatten, falls sie welche bei sich trugen, blieb ein MAC-Code auf dem Bildschirm meines Mobiltelefons, den ich bereits in meinen Notizen neben der Krankengeschichte des Patienten vermerkt hatte.

Ich interpretierte, dass es sich um einen Code handelte, den der Patient selbst bei sich trug, und dass dieser Code tatsächlich von meinem Handy verschwand, als er die Praxis verließ und das Gebäude verließ. Mit dieser einfachen Beobachtung konnte ich im Juli und August feststellen, dass 100 % der Patienten, die angaben, nicht geimpft zu sein, keinen Kontakt mit meinem Mobiltelefon über Bluetooth herstellen. Aber 86 % derjenigen, die sagten, sie seien geimpft, generierten eine MAC-Adresse auf meinem Mobiltelefon. Das sind die Beobachtungen, die gemacht wurden, und daraus ergeben sich viele Zweifel und Fragen.

Die wichtigsten davon scheinen mir folgende zu sein: Erstens: Stammt das auf meinem Mobiltelefon festgestellte Signal von der geimpften Person? Nun, gerade die isolierte Umgebung und die Tatsache, dass sie nicht von anderen Signalen gestört wird, hat dazu geführt, dass es keine andere Quelle der Kontamination gibt. Als der SUMA-Krankenwagen eintraf, stellte ich fest, dass diese Signale, abgesehen von anderen Geräten wie „SUMA-Basis“ und mehreren MAC-Adressen, die ich dem möglicherweise geimpften Personal des Krankenwagens zuordnete, verschwanden, als der Krankenwagen abfuhr. Und als der Verdacht aufkam, dass es noch andere störende Elemente gab, z. B. Patientenbegleiter im Korridor, zufällige Pfleger im Korridor, die die Quelle oder der Ursprung anderer Marker sein könnten, habe ich diesen Fall verworfen. Es ist nicht innerhalb der 137, die ich bestätigt habe.

Zweitens: Erkennen alle Mobiltelefone Bluetooth-Geräte mit der gleichen Fähigkeit? Meine Antwort lautet nein. Meiner Erfahrung nach tun sie das nicht.

Drittens: Erlaubt die erkennbare MAC-Adresse einer Person eine Interaktion mit ihr? In welchem Ausmaß? Zumindest in einem Punkt bin ich mir sicher: Ich weiß, wo er sich aufhält, weil ich wusste, dass jemand Geimpftes in mein Büro kommt, bevor er auftauchte.

Die vierte Frage, die ich mir gestellt habe: Wenn die MAC-Adresse etwas Persönliches, Individuelles und Unwiederholbares ist, wie ist es dann möglich, dass die fünf Personen, die mit dem Inhalt desselben Fläschchens aus derselben Verteilung derselben Charge geimpft wurden, nicht fünf verschiedene MAC-Adressen haben? Nun, ich habe mich mit einigen Computertechnikern, Robotikern und anderen Biologen und Ingenieuren, Experten für Informatik und Nanorobotik, beraten. Und sie befürworten die Möglichkeit, dass dieser Code durch die Wechselwirkung des injizierten Materials mit dem genetischen Material des Patienten entsteht. Vielleicht nicht so sehr mit der DNA, sondern mit dem größeren Kompatibilitätskomplex, den HLAs, die letztlich vom Genom abgeleitet sind.

Sechstens: Wenn die MAC-Adresse durch den Impfstoff erzeugt wird, warum haben dann nur 86 % derjenigen, die behaupten, geimpft zu sein, diese MAC-Adresse? Auf diese Frage wurden verschiedene Antworten in Betracht gezogen.

Die erste: Einige der Fläschchen könnten Placebos sein.

Zweitens: Einige Fläschchen könnten beschädigt sein.

Drittens: eine fehlende Reaktion. Mit anderen Worten, die erwarteten Ergebnisse werden nicht immer erzielt, wenn ein Produkt angewendet wird.

Und der vierte Punkt, der mir sehr wichtig erscheint, ist, dass der Patient lügt und sagt, er sei geimpft, obwohl er es nicht ist, um Probleme oder Kontroversen zu vermeiden.

Ich habe viele Zweifel. Das sind die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe. Sie liegen außerhalb meines medizinischen Wissens. Ich kann nur bestätigen, dass bei einer Konsultation mit einer Person in einer isolierten Umgebung diese Meldung auf meinem Handy erscheint. Was hat das zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Aber ich mag es nicht.

***

Dr. Luis de Benito über den möglichen Mechanismus, durch den MAC-Adressen bei geimpften Personen erzeugt werden

Dr. Luis Miguel de Benito hatte diese Woche einen Auftritt bei El Mundo al Rojo (Distrito TV). Er sprach über Beobachtungen, die er über die MAC-Adressen gemacht hat, die Menschen nach einer Impfung erhalten. Er äußerte sich auch zu den Hypothesen der Bioingenieure, um zu erklären, wie das Bluetooth-Phänomen zustande kommen konnte. Natürlich wird all dies von Spezialisten erforscht, wie Dr. De Benito bereits sagte.

Bei dieser Gelegenheit hat Orwell City das Fragment ausgewählt, in dem er ein wenig mehr Informationen darüber liefert, wie diese mysteriösen Adressen auf zellulärer Ebene erzeugt werden.

Dr. De Benito: Ich habe diese Notizen gemacht, und das sind die, die ich dokumentiert habe. Dann bekam ich Reaktionen darauf.

„Ja, ich habe es entdeckt.“

Und dann kommen die Ingenieure und sagen,

„Nein, das ist unmöglich, weil man kein magnetisches Gerät durch die Injektionsnadel stecken kann.“

„Und wie generiert man fünf verschiedene MACs aus demselben Fläschchen?“

Fünf verschiedene Adressen.

El Mundo al Rojo: Ja, das stimmt…

Dr. De Benito: Das ist auch einer der Einwände, die ich vorgebracht habe.

El Mundo al Rojo: Sicher, sicher. Und das, welche Erklärung kann es dafür geben? Hat Ihnen jemand eine Erklärung zu diesem Thema gegeben?

Dr. De Benito: Ja, aber das sind Ingenieure, die sich auch mit dem biologischen Teil beschäftigen. Das heißt, was ich gesehen habe, ist, dass Ingenieure, die sich mit Telekommunikation auskennen, dies für abwegig oder absurd halten. Und warum? Weil ein Gerät, das ein MAC-Signal aussendet, einen Generator, eine Batterie, eine Antenne, was weiß ich, haben muss. Und sie sagen, dass dies unmöglich ist.

Nun, wenn es unmöglich ist, dann ist es eben unmöglich. Ich sage nur, was ich gesehen habe. Ich weiß es nicht. Nun, wir müssen es erklären. Aber es gibt Ingenieure, die sich mehr dem biologischen Teil widmen und sagen, es ist nicht…

El Mundo al Rojo: Bioengineering.

Dr. De Benito: Ja, Bioengineering. Sie sagen, es ist nicht unmöglich. Und sie haben mir auch erklärt, wie diese Adresse zustande kommt. Das heißt, wie kann man aus einer einzigen Ampulle, in die fünf Menschen gespritzt werden, fünf verschiedene Adressen erhalten?

Und zwar in dem Sinne, dass das, was in das Fläschchen kommt – das ist eine Hypothese – nicht die „IP“ selbst ist, sondern etwas, das in Wechselwirkung mit etwas, das für die Person spezifisch ist, diese „IP“ erzeugt.

El Mundo al Rojo: Ja, natürlich.

Dr. De Benito: Oder die DNA, was ihnen ziemlich unplausibel erschien, weil sich die DNA im Kern befindet. Oder mit dem Haupthistokompatibilitätskomplex. Das sind Proteine auf der Oberfläche der Zellen, die aus dem Genom stammen und für jede Person spezifisch sind. Und das ist vielleicht die Hypothese, mit der sich diese Forscher beschäftigen. Es ist die Ankunft dieses Produkts über den Blutkreislauf in den Zellen, die diesen „IP“ erzeugen. Es ist diejenige, die diese Adresse erzeugt.

„Aber es wird eine Antenne benötigt.“

Nun, der Muskel kann als Antenne fungieren.

„Man braucht einen Generator.“

Mitochondrien produzieren viel, viel, viel Energie.

Der Ingenieur, der sich voll und ganz auf sein Gebiet konzentriert, hält das für abwegig, denn vom Standpunkt eines elektrischen Geräts, eines Halbleiters oder eines Mikrochips aus betrachtet, ist das nicht machbar.