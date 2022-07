Dr. Markus Krall: „Der Herbst wird entscheiden!“ (Krise, Inflation, Planwirtschaft)

„Sollte sich die politische Situation nicht bessern, kommt eine gesellschaftspolitische Krise auf uns zu und diese bedroht unsere Demokratie!“ Dieser Satz stammt von eurem heiß ersehnten Interviewgast Dr. Markus Krall. Heute sein Rundumschlag zu Inflation, Stagflation, Gold, Silber und Bitcoin.

Was sich in dem Jahr seit unserem letzten Interview getan hat, wie seine Gedanken zu den momentan flächendeckenden Krisen sind (Inflation, Krieg, Euro/Dollar Parität) und was er bis Herbst 2022 erwartet, erfahrt ihr in dieser neuen Folge „Marc spricht mit…“. Viel Spaß!