Britische Regierung bietet Landwirten „Pauschalzahlungen“ an, damit sie den Anbau von Lebensmitteln einstellen und ihr Land verkaufen

Das Vereinigte Königreich hat ein neues Programm eingeführt, das Landwirten, die sich bereit erklären, die Landwirtschaft aufzugeben und ihr oft seit mehreren Generationen in Familienbesitz befindliches Land an die Regierung zu verkaufen, pauschale Bargeldzahlungen anbietet.

Berichten zufolge müssen Landwirte, die das Geld annehmen, entweder in den Ruhestand gehen oder eine andere Arbeit annehmen, die von der Regierung genehmigt wird. Die britische Regierung bezeichnet das Programm als „Basic Payment Scheme“ (BPS).

„Der Zweck ist angeblich die Erfüllung grüner politischer Agenden“, schreibt Mike Campbell für The Counter Signal.

„Ältere Landwirte, die ihre Anbaumethoden nicht ändern wollen, werden aufgefordert, ihr Land aufzugeben oder zu verkaufen. Im Gegenzug können neue Landwirte alternative, umweltfreundliche Anbaumethoden übernehmen.“

Die Niederlande versuchen in ähnlicher Weise, die Landwirtschaft zu verdrängen, um „grün“ zu werden, allerdings mit Gewalt, anstatt den Landwirtschaftssektor mit Geld als Anreiz zur Einhaltung der Vorschriften zu bewegen.

Nach Ansicht des englischen Umweltministers kann das Vereinigte Königreich mit seiner grünen Agenda nicht vorankommen, weil ältere Landwirte dem Wandel im Wege stehen“. Mit anderen Worten: Um grün zu werden, muss die Landwirtschaft in England aufhören, was die Bevölkerung aushungern und zu einer neuen Weltordnung führen wird, an der sich die Elite erfreuen kann.

Viele britische Landwirte sind aufgrund der Korruption von Regierung und Markt so hoch verschuldet, dass sie keine andere Wahl haben, als ihren Laden zu schließen.

Dank der Pandemie ist Großbritannien bereits auf dem besten Weg zur Abschaffung der Landwirtschaft. Probleme in der Versorgungskette in Verbindung mit Marktkorruption und explodierender Inflation treiben bereits viele Landwirte gegen ihren Willen aus dem Geschäft.

James Melville, ein Kommunikations- und Sponsoringberater aus dem Vereinigten Königreich, twitterte, dass roter Diesel, der in landwirtschaftlichen Maschinen wie Traktoren verwendet wird, jetzt doppelt so viel kostet wie vor der aktuellen Inflation.

„Die Landwirte sind gezwungen, roten Diesel zu rationieren“, fügte Melville hinzu. „Die Preise für Düngemittel sind in die Höhe geschossen. Die Landwirte verwenden weniger Dünger. Weniger Dünger bedeutet geringere Ernteerträge = Landwirtschaftskrise #NoFarmsNoFood.“

Anders ausgedrückt: Die Landwirte werden von den Zentralbanken und den anderen globalistischen Architekten aus dem Geschäft gedrängt, das oft ein Familienbetrieb ist, und haben so eine perfekte Sturmsituation mit explodierenden Preisen, geringem Angebot und allgemeinem Chaos auf den Märkten geschaffen.

Das alles ist übrigens Teil des „Great Reset“, bei dem alle „nichts besitzen und glücklich sein werden“, während sich die Bonzen an der Spitze in ihrem Reichtum und Überfluss auf Kosten aller anderen sonnen.

„Steigende Preise für Dünger, Gas und so ziemlich alles andere, was sie für ihre Arbeit brauchen, haben das Angebot der Regierung verlockend gemacht“, fügt Campbell zu den Barzahlungen hinzu, die die britische Regierung den Familienbauern jetzt anbietet.

Laut einer Umfrage sind 75 % der britischen Landwirte „ernsthaft daran interessiert“, ihre Höfe für 30 Silberstücke der Regierung aufzugeben.

Der Nachrichtensender BBC News, der oft mit Fake News aufwartet, veröffentlichte die Ergebnisse einer Umfrage der Tenant Farmer’s Association of England, aus der hervorgeht, dass die meisten Landwirte ernsthaft erwägen, das Geld zu nehmen und abzuhauen.

Etwa 75 Prozent der britischen Landwirte erklärten gegenüber dem Verband, dass sie „stark daran interessiert“ seien, die Landwirtschaft aufzugeben, ihr Land zu verkaufen und das Geld von der Regierung zu nehmen.

Auch die Niederlande bieten Berichten zufolge in einigen Fällen den Kauf von Ackerland an, ebenso wie Kanada. Der ehemalige kanadische Landwirtschaftsminister Devin Dreeshen äußerte sich besorgt darüber, dass Premierminister Justin Trudeau in die Fußstapfen Großbritanniens treten könnte, indem er anbietet, kanadische Landwirte aufzukaufen.

Melville bezeichnete diesen Trend in einem separaten Tweet als „die Übernahme von Vermögenswerten“, was bedeutet, dass kompromittierte und infiltrierte Regierungen im gesamten Westen hochgradig aufgeblähte Fiat-Währungen anbieten, die kurz vor dem Dumping stehen und wertlos werden, im Austausch gegen materielle Vermögenswerte wie Ackerland.

„In der Zwischenzeit hat Bill Gates in Amerika 242.000 Hektar Ackerland in 18 Staaten aufgekauft – und 268.984 Hektar Mehrzweckland in 19 Staaten insgesamt, was ihn zum größten landwirtschaftlichen Landbesitzer in den USA macht“, twitterte Melville weiter.

Jemand anderes mit dem Twitter-Handle „Gmewizard.loopring.eth“ (@GmeWizard) twitterte als Antwort auf Melvilles Tweets, dass Unternehmen Ackerland aufkaufen, „um Bäume zu pflanzen und sie an andere Unternehmen zu vermieten, um ihre Kohlenstoffgutschriften auszugleichen.“

„Mangelnder Dünger auf Grasland und Dürre werden das Winterfutter ernsthaft dezimieren, so dass die Lagerbestände sinken werden, was weniger Verfügbarkeit und höhere Preise bedeutet“, fügte diese Person hinzu.

„Das ist kein Kapitalismus, das ist Vetternwirtschaft, Manipulation, strenge Vorschriften für Landwirte, damit sie aufgeben und verkaufen“, schrieb ein anderer mit dem Namen „Gee“ (@CuriousMacaroon). „Das passiert, wenn die Regulierungsbehörden von den Institutionen finanziert werden, die sie regulieren.“

Eine andere Person mit dem Handle „TechSavvy“ (@PointClickDigi1) verlinkte einen Artikel darüber, wie das Biden-Regime amerikanischen Landwirten anbietet, ihnen noch mehr Geld als üblich zu zahlen, damit sie nicht wirtschaften.