Der westliche Wahn, Russland zu „isolieren“

Seit Monaten projiziert der Westen eine Geopolitik der „Isolierung“ Russlands, sowohl wirtschaftlich durch Sanktionen als auch diplomatisch durch die Schaffung antirussischer Gegenallianzen in der ganzen Welt. Doch wie funktioniert diese Geopolitik der „Isolierung“? Fünf Monate nach der russischen Militäroperation in der Ukraine haben die Folgen dieses Krieges – insbesondere die Folgen der westlichen Sanktionen – in Europa und den USA zur höchsten Inflationsrate aller Zeiten geführt. Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach eigenen Angaben „auf dem Weg in die Rezession“. Die Inflation im Vereinigten Königreich hat mit 9,4 Prozent einen 40-Jahres-Höchststand erreicht, was die Lebenshaltungskostenkrise noch verschärft. Die Betonung liegt jedoch nach wie vor auf „Isolierung“ und „Besiegung“ Russlands. Wie Bidens jüngste Reise in den Nahen Osten gezeigt hat, ist der große Wahn noch nicht einer rationaleren Einschätzung gewichen, dass die Krise in Europa trotz der Sanktionen nicht zu einer identischen Krise in Russland geführt hat. Die russische Wirtschaft ist nach wie vor gesund, und Moskau macht auf der internationalen Bühne weiterhin entscheidende Fortschritte.

Lassen Sie uns über die russischen Gasexporte nach den westlichen Sanktionen sprechen. Das Gaspipeline-Projekt „Power of Siberia 2“ befindet sich mitten in der Umsetzung, ein Gasprojekt, mit dem Gas aus Europa nach China umgeleitet werden soll. Diese Pipeline wird somit die Drohung der Europäer, ihre Gasimporte aus Russland vollständig abzuschneiden, direkt ausgleichen. Daraus ergibt sich die Frage: Gibt es überhaupt eine glaubwürdige europäische Drohung? Während Russland bis zur Verhängung der Sanktionen 35 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr nach Deutschland lieferte, wird es mit der Fertigstellung von „Power of Siberia 2“ in der Lage sein, über die Mongolei 38 Milliarden Kubikmeter Gas nach China zu liefern. Dies hat Russland dazu veranlasst, seine Vormachtstellung zu behaupten. Letzte Woche teilte der russische Energieerzeuger Gazprom seinen europäischen Kunden mit, dass er aufgrund ungewöhnlicher Umstände keine Garantie für künftige Gaslieferungen geben kann. Das Fehlen einer russischen Garantie spiegelt kaum die Haltung eines Landes wider, das unter dem Druck von Sanktionen steht und/oder „isoliert“ ist.

Zwar wird der Bau einer zweiten großen Pipeline nach China Russlands Stärke noch verstärken, doch die Tatsache, dass China trotz des Drucks der USA Gas aus Russland bezieht, spricht Bände über Russlands diplomatische Stärke, die sich aus der Vision einer neuen, multipolaren Weltordnung ergibt. Die Konvergenz bestätigt Chinas grenzenlose Freundschaft mit Russland, eine Beziehung, die durch die konsequente Geopolitik der USA, China und Russland „einzukreisen“, entstanden ist.

Abgesehen von China bleibt Russlands Position im Nahen Osten stark. Wladimir Putins Besuch in Teheran und seine Gespräche mit iranischen und türkischen Führern wirken einmal mehr dem Ziel des Westens entgegen, Russland in die „Isolation“ zu treiben. Dies ist viel mehr als nur ein Treffen. Sie haben eine Substanz, aus der sich eine reale Bedeutung ableiten lässt, die das drastische Versagen des Westens zeigt.

Was den Iran betrifft, so gibt es Berichte über eine wachsende militärische Zusammenarbeit zwischen Moskau und Teheran. Die wachsenden Beziehungen Irans zu Russland könnten auch ein Tor zu einer neuen geopolitischen Landschaft im Nahen Osten sein.

Bedenken Sie: Länder wie Saudi-Arabien haben bisher dem Druck der USA widerstanden, das OPEC+-Abkommen mit Russland aufzukündigen. Und sie haben auch nicht die Absicht, diese Vereinbarung zu verletzen. Amerikas „Rückzug“ aus dem Nahen Osten hat es diesen Staaten ermöglicht, ein hohes Maß an strategischer Autonomie bei der Entwicklung und dem Management ihrer Außenbeziehungen auszuüben. Die energiebezogenen Beziehungen zu Russland sind von entscheidender Bedeutung und könnten die Grundlage für eine russische Vermittlung bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen den arabischen Golfstaaten und dem Iran bilden. Dies könnte bereits der Fall sein, da die Anti-Iran-Rhetorik von Präsident Biden während seiner jüngsten Reise nach Israel und Saudi-Arabien keine Wirkung zeigte.

Kaum war Biden aus Saudi-Arabien abgereist, erklärte der saudische Außenminister gegenüber CNN, dass sich die saudischen Beziehungen zum Iran verbessern. Prinz Faisal bin Farhan sagte dies trotz der jüngsten iranischen Behauptung, das Land habe bereits die technischen Voraussetzungen für den Bau einer Atombombe geschaffen. Russlands De-facto-„Öl-Allianz“ mit Saudi-Arabien zeigt also auch anderswo ihre Wirkung. Eine größere Rolle Russlands in der Region kann dazu beitragen, unnötige regionale Probleme zu beseitigen. Diese zunehmende Verflechtung Russlands mit dem Nahen Osten deutet kaum auf eine „Isolierung“ Moskaus hin.

Andernorts sind die Beziehungen Russlands zur Türkei, einem NATO-Mitglied, nach wie vor eng. Im Gegensatz zu Brüssel spielt Ankara sogar eine Rolle, die die negativen Auswirkungen des Krieges, die durch die westlichen Sanktionen verursacht wurden, verringern könnte. Am 13. Juli gab der türkische Verteidigungsminister bekannt, dass Russland und die Ukraine bei Gesprächen in Istanbul vereinbart haben, einen sicheren Korridor für den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer einzurichten. An diesen Gesprächen nahmen keine Vertreter der USA oder der EU/NATO teil, obwohl es das erste persönliche Treffen zwischen den beiden Kriegsparteien seit Beginn des Krieges Ende Februar war.

Die Rolle der Türkei außerhalb der NATO ist mit Ankaras eigenem Streben nach einer größeren globalen Rolle verbunden. Diese Rolle wurde auch dadurch begünstigt, dass die USA es immer wieder versäumt haben, den türkischen Interessen gegenüber Sensibilität zu zeigen. Während Athen kürzlich bestätigte, dass es 20 F-35 von den USA kaufen würde, bestand Bidens einzige Zusicherung an Erdogan darin, den Kauf von F-16 durch Ankara zu „berücksichtigen“.

Wenn also der Hauptzweck von Bidens Besuch, wie Jake Sullivan feststellte, darin bestand, eine Anti-Russland-Front aufzubauen, dann spielen zwei wichtige Akteure im Nahen Osten Russland in einer Weise zu, die die US-Politik direkt unterläuft.

Auch wenn der Westen (USA und EU) seine Beziehungen zu Russland abgebrochen hat, muss er verstehen, dass die Welt bereits weitgehend zu einer multipolaren Ordnung übergegangen ist, die die Fähigkeit eines internationalen Akteurs, seinen Willen einseitig durchzusetzen, drastisch eingeschränkt hat. Die westliche Besessenheit von der „Isolation“ zeigt eine Mentalität, die in der Mentalität des Kalten Krieges gefangen ist und sich weigert, ihre Grenzen und/oder die weitgehend veränderte Welt anzuerkennen.

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.