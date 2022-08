Dr. McCullough: Sie greifen jetzt die Ärzte an, die führend in der Hilfe für die US-Bevölkerung sind

Der in Dallas ansässige Internist, Kardiologe und Epidemiologe Dr. Peter McCullough, der 54 von Fachleuten begutachtete Veröffentlichungen über COVID-19 verfasst hat und vor dem US-Senat über die Reaktion auf die Pandemie aussagte, erzählte LifeSiteNews in einem Interview am Dienstag, dass er vom American Board of Internal Medicine eine Mitteilung über mögliche Disziplinarmaßnahmen wegen seiner Haltung zur COVID-19 Reaktion erhalten hat.

McCullough zufolge zitiert das Schreiben der Behörde „öffentliche Äußerungen“ des Kardiologen zu COVID-19, mit denen die Behörde nicht einverstanden ist.

McCullough hat öffentlich und wiederholt die drakonischen COVID-19-Beschränkungen, -Verbote und -Mandate der letzten zwei Jahre angeprangert und sich stattdessen für die Kultivierung der natürlichen Immunität und eine frühzeitige Behandlung durch wirksame Therapeutika ausgesprochen.

McCullough zufolge sagte der Ausschuss, seine früheren Äußerungen „könnten dazu führen, dass jemand glaubt, die Impfstoffe seien nicht wirksam oder dass er sich nicht impfen lassen würde“.

Der prominente Arzt sagte, der Brief mache deutlich, dass das American Board of Internal Medicine „die Vermutung geäußert hat, dass die Impfstoffe sicher und wirksam sind“.

Da die Impfstoffe jedoch nur im Rahmen einer Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) eingeführt worden seien und Langzeitstudien fehlten, könne „kein Gremium, kein Arzt jemals Menschen ermutigen oder davon abraten, sie zu nehmen, weil sie experimentell sind.“

Der Internist und Kardiologe erklärte weiter, wenn das Gremium der Meinung sei, dass Menschen zur Einnahme der experimentellen Medikamente gedrängt werden sollten, verstoße es implizit gegen den Nürnberger Kodex“, den Ethikkodex aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, der es verbietet, Menschen zur Teilnahme an medizinischen Experimenten zu zwingen.

McCullough sagte, dass der Brief des Ausschusses Kommentare enthielt, die er unter Eid während seiner Aussagen vor dem US-Senat und dem Senat des Bundesstaates Texas gemacht hatte.

McCullough betonte, dass er zu seinen früheren Äußerungen stehe, und wies darauf hin, dass sich eine dieser Äußerungen auf „eine Berechnung der Herdenimmunität in Texas“ bezog, die er unter Verwendung der eigenen Gleichung der CDC vorgenommen hatte.

„Ich habe den Vorstand gebeten, die Anschuldigungen zurückzuweisen“, sagte er, aber bis heute haben sie das nicht getan.

McCullough sagte, dass der Vorstand eine „geschlossene Sitzung in 45 Tagen ab dem Zeitpunkt der Herausgabe des Briefes“ abhalten wird. Er sagte, er wisse nicht, wer daran teilnehmen werde oder „wie die Regeln für die Entscheidung über mögliche Disziplinarmaßnahmen aussehen“.

„Es ist im Grunde ein Känguru-Gericht“, sagte er.

McCullough sagte gegenüber LifeSite, dass der Ausschuss im Wesentlichen Ärzte angreift, die mit der vorherrschenden Darstellung der COVID-19-Pandemie nicht einverstanden sind, darunter auch er selbst und Dr. Pierre Kory, um nur einige zu nennen.

„Sie greifen die Ärzte an, die führend in der Hilfe für die amerikanische Bevölkerung sind“, sagte er.

In dem Interview wies McCullough auch darauf hin, dass „die Mehrheit der Bevölkerung“ die Angstmacherei vor dem Coronavirus und die endlosen Impfungen hinter sich lassen will.

„Es gibt eine Gruppe von Menschen, die glauben, dass COVID noch nicht vorbei ist oder die nicht wollen, dass COVID vorbei ist. Und sie wollen wirklich glauben, dass Impfstoffe wirken, und sie wollen wirklich, dass sich jeder impfen lässt. Für die Mehrheit der Bevölkerung ist die Sache damit erledigt. Sie wollen mit COVID abschließen, und es nur noch im Rückspiegel sehen“, sagte er.

McCulloughs Beobachtung deckt sich mit jüngsten Umfragedaten, die deutlich machen, dass die Amerikaner weitaus mehr über die Inflation und die steigenden Kosten besorgt sind, die größtenteils durch die Schließungen und die damit verbundenen Unterbrechungen der Lieferkette verursacht werden, als über das Coronavirus selbst.

Eine im letzten Monat durchgeführte Umfrage der New York Times und des Sienna College Research Institute ergab, dass 0 % der Befragten COVID-19 als „wichtigstes Problem“ der USA bezeichnen würden, während 20 % die Wirtschaft und 15 % die Inflation und die Lebenshaltungskosten nannten.