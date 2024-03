Dr. Meryl Nass: Tedros lügt weiter, daher bin ich jetzt gezwungen ihn zu korrigieren

Vor kurzem sagte Tedros auf dem Weltgipfel der Regierungen: „Die Länder haben sich selbst eine Frist gesetzt, um das Abkommen rechtzeitig für die Verabschiedung auf der Weltgesundheitsversammlung im Mai dieses Jahres fertig zu stellen“ – nur noch 15 Wochen! aber, so Dr. Nass, „es gibt ein großes Hindernis und das ist die Litanei der Lügen“. Wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass Tedros lügt, empfiehlt Dr. Nass die Lektüre eines Artikels des Brownstone Institute, in dem die Autoren, Dr. Dave Bell und Rechtsanwalt Dr. Van Dinh, die „falschen Behauptungen“ der WHO hervorheben und die vielen Wege aufzeigen, die den „beispiellosen Versuch der WHO zeigen, die Autorität der Nationalstaaten an sich zu reißen und die Gesundheit zu zentralisieren“. Dies führt uns einen Schritt weiter in Richtung einer faschistischen Eine-Welt-Regierung.

Allerdings gibt es derzeit zwei große Hindernisse für die Einhaltung dieser Frist.

… Kürzlich sagte Tedros auf dem Weltgipfel der Regierungen:

„Die Länder haben sich selbst eine Frist gesetzt, um das Abkommen rechtzeitig zur Verabschiedung auf der Weltgesundheitsversammlung im Mai dieses Jahres fertig zu stellen. Bis dahin sind es nur noch 15 Wochen. Allerdings gibt es derzeit zwei Haupthindernisse für die Einhaltung dieses Termins.

Zum einen gibt es eine Reihe von Themen, bei denen die Länder noch keinen Konsens erzielt haben. Sie machen zwar Fortschritte, aber es gibt immer noch Bereiche, in denen die Länder unterschiedlicher Meinung sind und weiter verhandeln müssen.

Keines dieser Probleme ist unüberwindbar. Wenn die Länder sich die Bedenken der anderen anhören, bin ich zuversichtlich, dass sie eine gemeinsame Basis und einen gemeinsamen Ansatz finden können.

Das zweite große Hindernis ist die Litanei von Lügen und Verschwörungstheorien über das Abkommen:

Es handelt sich um eine Machtübernahme durch die Weltgesundheitsorganisation;

dass sie Souveränität an die WHO abgibt;

dass es der WHO die Macht gibt, Länder zu blockieren oder ihnen Impfungen vorzuschreiben;

dass es sich um einen „Angriff auf die Freiheit“ handelt;

Dass die WHO den Menschen nicht erlaubt zu reisen;

Und dass die WHO das Leben der Menschen kontrollieren will.

Das sind nur einige der verbreiteten Lügen.

Wenn sie nicht so gefährlich wären, wären diese Lügen lustig. Aber sie gefährden die Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt. Und das ist nicht zum Lachen.

Diese Behauptungen sind absolut, vollständig und kategorisch falsch. Das Pandemie-Abkommen wird der WHO keinerlei Macht über einen Staat oder eine Person geben.

Lesen Sie selbst Artikel 18 der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV).

Hat sie das Recht, den Reiseverkehr einzuschränken? JA Sie unter Quarantäne zu stellen? JA. Impfungen zu verlangen? JA.

Wie steht es mit der Souveränität? In den vorgeschlagenen Änderungen der IHR wurde über 100 Mal das Wort „soll“ eingefügt, was bedeutet, dass die Staaten dem Diktat der WHO gehorchen „müssen“.

Die WHO verlangt in ihrem Vertragsentwurf auch, dass die Staaten Gesetze erlassen, um ihren Forderungen nachzukommen, und es gibt zwei miserable Gesetze, die die WHO von den Staaten verlangt.

Das erste Gesetz soll die Einführung von schnell hergestellten und schlecht getesteten Impfstoffen und Medikamenten erlauben, ohne dass diese Produkte eine Lizenz erhalten. Sie gelten dann als experimentell. Eine Zulassung soll garantieren, dass ausreichende Tests die Sicherheit und Wirksamkeit der Produkte nachgewiesen haben – nicht zugelassene Produkte haben diese Garantie nicht.

Unter der Überschrift „Stärkung der Regulierung“ in Artikel 14 des Vertragsentwurfs führt die WHO eine Schwächung der Regulierung ein.

Man kann keine ungeprüften und potenziell lebensgefährlichen Produkte auf den Markt bringen, wenn der Hersteller, die Regierung, der anwendende Arzt oder sonst jemand haftbar gemacht werden kann. Keiner von ihnen würde sich darauf einlassen, wenn er wüsste, dass er Bankrott, Gefängnis oder beides riskiert.

Hier also das zweite Gesetz: In Artikel 15 verlangt die WHO, dass jedes Land Gesetze erlässt, die die Haftung für diese experimentellen Produkte aufheben. Mit anderen Worten: Der Empfänger trägt das gesamte Risiko, während die Pharmaindustrie den gesamten Gewinn ohne Risiko einstreicht.

„Dr. Nass fragt: „Sind Sie immer noch nicht davon überzeugt, dass Tedros lügt, wenn er sagt, dass die WHO die Souveränität an sich reißt?“ und empfiehlt uns, die Arbeit des Arztes und Wissenschaftlers David Bell und der Anwältin Thi Thuy Van Dinh (beide ebenfalls mit Doktortitel) zu lesen, die, wie sie sagt, „die vielen Wege erklären, auf denen die WHO einen beispiellosen Versuch unternommen hat, die Autorität der Nationalstaaten an sich zu reißen und die Gesundheit zu zentralisieren.

Obwohl wir fest davon überzeugt sind, dass Tedros Unwahrheiten verbreitet, halte ich die Arbeit des Brownstone-Instituts, die von Dr. Nass empfohlen wurde, für äußerst lesenswert. Insbesondere die Beiträge von David Bell, dem führenden Wissenschaftler des Instituts, der nicht nur Arzt für öffentliche Gesundheit und Biotech-Berater für globale Gesundheit ist, sondern auch früher bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) tätig war, und von Dr. Thi Thuy Van Dinh (MD), der Leiterin des Instituts, sind äußerst faszinierend. Die Erfahrung von Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD) in Organisationen wie dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und dem Büro des Hochkommissars für Menschenrechte im Bereich des internationalen Rechts verleiht dem Thema zusätzliche Ernsthaftigkeit und deckt auch die fragwürdigen Behauptungen der WHO auf.

Der Artikel von Brownstone kann hier in Deutsch gelesen werden.