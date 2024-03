Es gibt keine friedliche Lösung für Amerika

Von Justin Smith

Es ist schwer, Vertrauen in eine einzelne Person zu haben, die die notwendigen Veränderungen zur Rettung Amerikas vornimmt, nachdem sie das Oval Office übernommen hat. Es wird noch schwieriger, Vertrauen in das amerikanische Volk zu haben, das anscheinend nur genug Verstand hat, um den Mund zum Essen aufzumachen oder die Regierung um noch mehr „Gratiszeug“ anzubetteln, wie wir in einem Wahlzyklus nach dem anderen sehen.

Die andere Seite der Medaille ist nach wie vor ein faschistisches Wirtschaftssystem, das übermäßig viel Einfluss und Macht auf unseren Kongress ausübt und heute im Wesentlichen die wohlhabenden Korporatisten schützt [man erinnere sich an „Too Big to Fail“], anstatt allen Amerikanern und ihren Interessen in größtmöglicher Freiheit zu dienen, die ein hohes Maß an Wohlstand gewährleistet.

Wie Albert Schweitzer, Arzt, Entdecker und ein Mann, der die Welt retten wollte, feststellte…

„Die Zivilisation kann nur dann wieder aufleben, wenn eine Anzahl von Individuen eine neue Geisteshaltung entwickelt, die unabhängig von der in der Masse vorherrschenden ist und im Gegensatz zu ihr steht. Eine neue öffentliche Meinung muss privat und unaufdringlich geschaffen werden. Die bestehende wird durch die Presse, die Propaganda, die Organisation und die finanziellen Einflüsse, die ihr zur Verfügung stehen, aufrechterhalten. Der unnatürlichen Art der Verbreitung von Ideen muss die natürliche entgegengesetzt werden, die von Mensch zu Mensch geht und sich auf die Wahrheit der Gedanken und die Aufnahmefähigkeit der Zuhörer für neue Wahrheiten stützt.“

Seine Worte inspirierten mich zu folgendem Beitrag, als ich darüber nachdachte, was Amerika in der Vergangenheit war – die „Shining City on the Hill“ – und wohin es sich entwickelt hat – ein Polizeistaat im Gulag-Stil, der von den verachtenswertesten, ehrlosesten, unmoralischsten und korruptesten, verräterischsten Verbrechern der amerikanischen Geschichte geführt wird. Sie kann es besser machen. Sie muss es besser machen, wenn … „WENN“ … das am stärksten gewichtete Wort im englischen Lexikon.

Wenn ein Frosch nur Flügel hätte, würde er sich nicht jedes Mal, wenn er hüpft, den Hintern stoßen.

Was wir heute erleben, ist die Vergewaltigung Amerikas.

Dies erschien in The Federal Observer [September 2023], aber angesichts des kürzlich erschienenen Artikels von Frau Emerald Robinson, ‚Welcome to 2024: The Last Year of America?‘ und ähnlicher Artikel, die kürzlich erschienen sind, scheint er aktueller denn je zu sein, und ich dachte, dass viele ihn interessant und lesenswert finden könnten.

~ Justin O Smith

Das Alte muss wieder neu gemacht werden, und die Amerikaner müssen zu den besten Ideen der Gründung unserer Nation zurückgeführt werden und weit weg von den Perversionen und subversiven Ideen des marxistisch-maoistischen Kommunismus, die erfolgreich die Bevölkerung und die höchsten Ämter des Landes in ihrem langsamen einhundertjährigen Lauf infiltriert haben, der kürzlich in ein 139-Meilen-pro-Stunde-Rennen in Richtung des Endes unserer Republik übergegangen ist. Diese Nation kann und wird nicht überleben, wenn ihre Bevölkerung zwischen zwei gegensätzlichen Ideologien gespalten ist, von denen die eine – nämlich der Marxismus – niemals hätte wachsen und stark genug werden dürfen, um unsere Institutionen umzustrukturieren und zu bewaffnen, um unsere Republik zu demontieren; und ohne den Luxus der Zeit auf unserer Seite kann dies letztendlich nur in einem bewaffneten Konflikt zwischen den Liebhabern von Komitees, Kommunismus und Diktatoren und freien Männern und Frauen gelöst werden, die alle ablehnen, die ihre Herren sein wollen.

Es ist nichts Falsches daran, Gewalt gegen Tyrannen anzuwenden, die sich geweigert haben, die Gesetze des Landes zu befolgen, damit wir frei bleiben können. Schließlich wurde Amerika mit Gewalt gegründet, und es wird durch Gewalt und harte Männer, die bereit sind, die harte Wahl zu treffen, gerettet werden.

Ja, Leute … Ihr könnt wählen, wählen, wählen und noch härter wählen, und es wird sich praktisch nichts daran ändern, wer die wirkliche Macht in diesem Land hat. Es wird sicherlich nicht „Wir, das Volk“ sein, nicht nach sechzig Jahren der Überflutung des Landes mit so vielen Menschen aus Regionen, die den Sozialismus und Kommunismus umarmen, und vielen weiteren Jahren öffentlicher Bildungsindoktrination und Propaganda, die eine wachsende Mehrheit von Amerikas jugendlichen Wählern davon überzeugt hat, das Gleiche zu tun. Und es hilft auch nicht, dass die republikanische Opposition gegen die Kommunisten der Demokratischen Partei zunehmend die Vorstellung zu übernehmen scheint, dass der einzige Weg, diese marxistisch-maoistischen Kommunisten zu schlagen, darin besteht, ihnen ähnlicher zu werden, mit der einen oder anderen Wendung gelegentlich.

Kurt Schlichter, ein Rechtsanwalt, Autor und pensionierter Oberst [der US-Armee], schrieb vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel [Stop Dooming/9-07-23], in dem er darauf hinwies, dass zu viele Konservative zu viel Zeit damit verbringen, alles Schlechte, das auf sie zukommt, zu „verdammen“ und sich damit aufzuhalten, dass keine Niederlage von Dauer ist, wie er meinte. Nun, sie kann verdammt nahezu dauerhaft sein, wenn der Feind das System von innen und außen kontrolliert und es so manipuliert und verändert hat, dass es ihm möglich ist, seinen Griff um die Macht zu verstärken und diese Macht im ganzen Land, auf Bundes- und Staatsebene, zu konsolidieren. Aber sicher. Sagen Sie niemals nie und hören Sie niemals auf zu arbeiten und gegen jede Hoffnung zu hoffen, dass wir diese wachsende Flut von verrückten antiamerikanischen, freiheitsfeindlichen Gefühlen, die einen großen Teil unserer Gesellschaft infiziert hat, zurückdrängen können, wie eine tödliche Krankheit, die uns schließlich alle töten wird, wenn sie nicht auf der Stelle gestoppt wird.

Aber wo ist die Hoffnung in der heutigen Gesellschaft und im derzeitigen System zu finden? Das ist die Frage, die ich Schlichter und seinesgleichen stelle, die nicht begreifen, wie weit Amerika in den dunklen Abgrund einer Tyrannei gerutscht ist, die lieber alles in ihrem Weg zerstören würde, bevor sie ihre Macht aufgibt.

Schauen Sie sich Bidens derzeitige Politik der extremen Linken an, wenn Sie bezweifeln, dass die Demokratische Partei nicht darauf aus ist, das traditionelle Amerika, unser Erbe und die Republik vollständig zu zerstören, nur um die Macht über alles, was ihr im Weg steht, zu erhalten.

Es ist das verfälschte System selbst, das das amerikanische Volk in die Arme der großen Regierung und einer immer stärker werdenden autoritären sozialistischen Regierungsform treibt, von den Tagen der Präsidenten Wilson, FDR, LBJ, Carter über Obama bis hin zum aktuellen Wahnsinn des kriminellen, verräterischen Joe Biden. Die gegenwärtigen Manipulationen und die Abschaffung der Verfassung sind alles andere als verfassungskonform oder Mechanismen zur Verteidigung unserer Freiheit und Unabhängigkeit, wie sie in der Bill of Rights beschrieben sind.

Egal, ob es sich um die Leute auf der linken oder rechten Seite unseres politischen Systems handelt, es gibt immer ein ständiges Geschrei des amerikanischen Volkes, dass die Regierung „etwas tun“ soll, wenn eine „Krise“ auftaucht, die eigentlich vom privaten Sektor beantwortet werden könnte, und ein Zusammenkommen der Köpfe, um Lösungen zu schaffen, wie es in der gesamten amerikanischen Geschichte geschehen ist, besonders wenn wir die Rolle privater Unternehmen bei der Expansion unserer Nation nach Westen, bei Fortschritten in der Art des Reisens – z.B. bei der Eisenbahn und den Fluglinien – und der modernen Medizin betrachten, um nur einige zu nennen. Im Grunde sind wir zu einer Nation von Kollektivisten geworden, selbst diejenigen, die behaupten, republikanische Verteidiger von Freiheit und Unabhängigkeit zu sein, denn einmalig sehen wir, wie das amerikanische Volk die verlorene Freiheit zurückfordert, während die Republikaner auf ein marxistisches Projekt nach dem anderen aufspringen, von Waffenkontrolle und Abtreibung bis zu Klimawandel und sauberer Energie, und vergessen Sie nicht, was mit Obamacare passiert ist.

Jedes Mal, wenn ein Thema von den beiden diametral entgegengesetzten Parteien, die von Natur aus pragmatisch sind, erörtert wird, wird mindestens die Hälfte der Wahrheit in einer bestimmten Angelegenheit durch eine Hegelsche Dialektik geopfert und unterdrückt, zusammen mit der Sache der Freiheit, die durch einen politisch zweckdienlichen Kompromiss in etwas Unerkennbares verwandelt wird, und das öfter, als ich zählen kann.

Das ist der Grund, warum die Amerikaner so viele sogenannte „Führer“ auf beiden Seiten des politischen Ganges erleben, die Defizitausgaben, direkte Demokratie, Abriegelungen, Umverteilungsgerechtigkeit und sogar „Menschenrechte“ anpreisen, die bestenfalls fragwürdig sind. Aber fast immer verkennen sie, dass es sich dabei um völlig „fortschrittliche“ marxistische Konzepte handelt, die von kollektivistischen Revolutionären eingeführt wurden, die entschlossen sind, unsere individuelle Freiheit zu unterdrücken und unsere Republik auszurotten.

Diejenigen Konservativen und Christen, die immer noch entlang der Parteigrenzen abstimmen, weigern sich derzeit, der bitteren Wahrheit ins Auge zu sehen, dass „ihre Seite“, die Republikanische Partei, die Sache der Freiheit im Großen und Ganzen aufgegeben hat, da die letzten zwei Jahrzehnte einen wachsenden Zustrom von „konservativen“ Mitgliedern des Kongresses offenbart haben, die in Wirklichkeit überhaupt kein Problem mit dem Kollektivismus haben, solange er von einem fahnenschwenkenden RINO kommt [ähnlich wie die ehemaligen Sprecher John Boehner, Paul Ryan und Kevin McCarthy] und sie für die Gelder zuständig sind, mit denen er finanziert wird, was man in all seiner unverhohlenen, ekelhaften „Herrlichkeit“ während der Trump-Jahre und seitdem unter Bidens kommunistischem Regime beobachten konnte.

Noch schlimmer ist, dass die Kommunisten und RINOs der Demokratischen Partei Amerikas die produktivsten Bürger des Landes, die Mittelschicht, dazu bringen, nicht nur den Wohlfahrts- und Kriegsführungsstaat zu finanzieren, sondern auch die Durchsetzung von Gesetzen, Vorschriften und Steuern, die es fast unmöglich machen, zu produzieren, die Flut von Propaganda, die auf amerikanische Patrioten abzielt, die Zensur, die die Wahrheit und den rechtschaffenen Protest verurteilt und unterdrückt, und die totalitären Zwangsjacken, die sie für uns alle gekauft haben. Freiheitsliebende Amerikaner werden gezwungen, für unsere eigene Unterwerfung und Zerstörung zu bezahlen.

Unser System, so wie es ursprünglich konzipiert wurde, funktioniert, wenn unsere gewählten Beamten moralisch dem Rest von uns überlegen sind und der ursprünglichen Absicht der Gründer folgen, die Nation auf einen guten Weg der wahren Gleichheit unter dem Gesetz und des Wohlstands für alle zu führen. Die Menschen, die Amerika heute ins Amt gebracht hat, sind stattdessen die moralisch fehlerhaftesten Degenerierten der gesamten amerikanischen Bevölkerung.

Wir können Namen nennen, wenn Sie möchten – Joe Biden, die Abgeordnete Nancy Pelosi, die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, der Abgeordnete Jerry Nadler, der Abgeordnete Rashid Tlaib, Senator Chuck Schumer und Hunderte mehr im gesamten Kongress und in jeder verdammten staatlichen Legislative des Landes.

Im Jahr 1925 notierte Adolf Hitler in „Mein Kampf“:

„Der größte Erfolg einer Revolution ist immer dann erreicht, wenn die neue Lebensphilosophie möglichst allen Menschen beigebracht und, wenn nötig, später aufgezwungen worden ist.“

Amerika kämpft derzeit mit dem eisernen Wiederaufleben einer politischen Bewegung, die nach 1968 nicht gestorben ist. Wir haben erlebt, wie die Black Panther Party durch die Black Lives Matter-Bewegung wiederbelebt wurde, wie die Propaganda des Weather Underground für einen Großteil der heutigen Kommunisten der Demokratischen Partei zur Wahrheit wurde, wie die Neue Garde den Cancel Culture Crap in ihren Bemühungen anführt, die Macht für immer zu halten und ihre Träume und ihren Aufstieg zu einem amerikanischen politischen Hegemon zu schützen.

Die bittere Wahrheit ist, dass die Amerikaner am Steuer eingeschlafen sind und der 68er-Revolution und ihren „Eliten“ nachgegeben haben, die seither viele gewählte und ernannte Positionen in unseren Institutionen eingenommen haben, und es scheint, als hätten sie alle erobert, ob es sich nun um Regierungsämter oder um Führungspositionen in der Privatwirtschaft handelt, zum Nachteil unserer Kultur und der Wissenschaft. Die derzeitige Situation lässt den kommenden Krieg im Moment als überwältigend und nahezu unüberwindbar erscheinen.

Wir befinden uns nicht nur in einem Kulturkrieg zwischen zwei gegensätzlichen Ideologien – der amerikanischen Gründungsidee, die auf Freiheit und Unabhängigkeit beruht, und dem marxistischen Maoismus, der auf Kontrolle und Tyrannei setzt, sondern auch in einem Krieg zwischen Gut und Böse, zwischen den Kräften, die das Leben und die Schöpfung lieben, und denen, die Tod und Zerstörung lieben.

Viele haben vorgeschlagen, dass die Nation eine „gütliche Scheidung“ zwischen den Kommunisten – den Nehmern – und den freiheitsliebenden Produzenten vollziehen sollte, aber das ist reiner Unsinn, da die Kommunisten in fast jeder Stadt der USA stark vertreten sind, selbst in den konservativen „roten Staaten“. Selbst wenn ein großer Teil von ihnen tatsächlich in das neue Gebiet auswandern würde, auf das man sich für ihr neues Land geeinigt hat, würden sie immer nach den neuen Grenzen Ausschau halten, um sich zu nehmen, was ihnen nicht gehört, und so würden sich auch viele Kommunisten der Demokratischen Partei weigern, die roten Staaten zu verlassen, während sie weiterhin Chaos anrichten, um ihre Forderungen durchzusetzen.

Die größte Lüge, die sich zu viele Amerikaner einreden, ist die, dass eine „nationale Scheidung“ durchgeführt werden könnte und es ein friedlicher Übergang wäre.

Fast überall, wo man hinschaut, ist die Politik in Amerika von einem massiven Kult zombieartiger marxistisch-maoistischer Kommunisten und ihrer kollektiven Denkweise schwer belastet worden. Wie können einige wenige oder gar mehrere tausend Politiker auch nur im Entferntesten etwas gegen diese Massenkonditionierung zur Aufgabe der individuellen Freiheit ausrichten, wenn diese Konditionierung seit mindestens 150 Jahren im Gange ist? Es mag möglich sein, aber nicht bald genug, um uns vor dem Sturz in eine kommunistische Diktatur zu bewahren, was bedeutet, dass wir Amerika nicht mit friedlichen Mitteln retten werden, indem wir härter wählen, nicht heute, nicht morgen und nicht in diesem Jahrzehnt.

Viele glauben, dass sie die kommenden Probleme aussitzen können, aber sie werden gezwungen sein, eine Entscheidung zu treffen. Und so verlockend es für viele auch sein mag, vom Netz zu gehen und einen auf John Galt zu machen, so wird es doch nur eine vorübergehende Atempause sein, denn tyrannische Regierungsbeamte und ihre Vollstrecker können sich niemals damit zufrieden geben, dass jemand in ihrer Reichweite einfach leben kann, ohne sich auf die eine oder andere Weise vor ihnen zu verantworten. Wenn Amerika vollständig besiegt und an sein Ende gebracht wird, gibt es keinen anderen Ausweg mehr.

Die immer radikaleren, hasserfüllteren und inkompetenteren antiamerikanischen, roten, radikalen Kommunisten der Demokratischen Partei und das Biden-Regime haben immer wieder gezeigt, dass es in ihren Reihen keine Mäßigung gibt. Sie sind nicht in der Lage, auch nur eine einzige Meile pro Stunde nachzulassen, nicht einmal, um ein wenig langsamer zu werden, wenn es eindeutig in ihrem Interesse liegt, oft getrieben von den schrillen, kreischenden Forderungen ihrer Basis, ihren eigenen Überzeugungen und der Ehrfurcht, die sie dem Irrsinn und der Idiotie ihrer „Führer“ entgegenbringen, während sie den Altar von Marx, Mao und Alinsky anbeten.

Die amerikanischen Radikalen und Kommunisten haben uns allen fast eine Gesellschaft aufgezwungen, in der buchstäblich alles erlaubt ist. Sie zerstören die traditionellen Kernfamilien und die traditionellen moralischen Werte, auf die sie spucken und die sie verhöhnen, während sie Amerikas Jugendliche, vorwiegend die farbigen, dazu ermutigen, auf den Straßen zu randalieren, was zu unserem außer Kontrolle geratenen Kriminalitätsproblem im ganzen Land beiträgt. Unsere Republik wird demontiert und schmilzt vor unseren Augen zusammen, und man kann sich nur fragen, was mit diesem Amerika, das wir so lieben, passieren wird, wenn die Dinge noch schlimmer werden, was sicherlich der Fall sein wird, wenn wir den derzeitigen Kurs beibehalten.

Amerika hat sich schon immer verändert, aber das waren in der Regel Veränderungen, die nach gut durchdachten Argumenten und Diskussionen zwischen allen Menschen aus freiem Willen vorgenommen wurden. Gegen einen solchen gerechten Wandel ist nichts einzuwenden, und unsere Gesellschaft wird sich auch weiterhin verändern, aber der Wandel darf nicht durch diktatorische Maßnahmen erfolgen, die in irgendeinem Hinterzimmer mitten in der Nacht als „Gesetz“ verabschiedet werden, und durch illegale Durchführungsverordnungen ohne Überprüfung durch das Volk.

Auch wenn Amerikas Radikale und Kommunisten mit ihren miserablen, bösen Plänen zur Unterwerfung des gesamten amerikanischen Volkes weiter vorpreschen werden, haben die guten und anständigen amerikanischen Patrioten noch ein kurzes Zeitfenster, um die derzeitige Entwicklung unseres Landes zu ändern und den Lauf der Geschichte zum Besseren zu wenden. Aber wenn die guten Amerikaner tatenlos zusehen, werden die Feinde Amerikas von innen – die kommunistischen Amerikaner – Erfolg haben.

Obwohl die meisten Staaten Gesetze haben, die vorschreiben, dass Milizen „staatlich anerkannt“ sein müssen, hat sich Amerika in einen Bereich bewegt, in dem die Kommunisten der Demokratischen Partei das Gesetz und die Verfassung nach Belieben ignorieren, und dieses Schiff ist schon vor langer Zeit abgefahren. Wir können uns nicht um Legalitäten kümmern, wenn wir es mit schändlichen Kriminellen und einer Deep State-Kabale zu tun haben, die keinen Respekt vor der ursprünglichen Absicht der Verfassung hat, und wir können nicht mehr nach denselben Regeln spielen wie unsere Vorgänger. Wir müssen uns so organisieren, wie wir es für richtig halten, außerhalb der regulären Kanäle und der üblichen Ordnungsregeln.

Konservative müssen ihre eigenen Milizen auf jeder staatlichen und lokalen Ebene bilden, ob sie nun „genehmigt“ sind oder nicht, und bereit sein, zu schießen, um zu töten und auf Leben und Tod zu kämpfen, wenn es sich als notwendig erweist, um die Kräfte des Feindes von innen abzuschrecken, indem wir unsere Rechte aus dem zweiten Verfassungszusatz und unser gottgegebenes Recht, in Selbstverteidigung zu handeln, voll ausschöpfen. Wir müssen dies tun, um zu verhindern, dass die Bundesregierung – die jetzt in den Händen der Kommunisten der Demokratischen Partei ist – ein Monopol auf die Macht hat, die rechtmäßig dem amerikanischen Volk gehört, um sie auf gerechte Weise auszuüben. Wenn wir versagen, wird Amerika versklavt werden. Und obwohl ich an die Macht asymmetrischer Taktiken und der Guerilla-Kriegsführung glaube, wären etwa 50 Millionen Waffenbesitzer in Amerika heute weitaus effektiver, wenn sie sich organisieren würden, um diese Taktiken intelligent gegen diese aktuelle existenzielle Bedrohung für ganz Amerika einzusetzen.

Abschreckung ist eine großartige Verteidigungstaktik, aber wenn sie versagt, ist es besser, viele Verbündete zu haben, als einem schrecklichen und tödlichen Feind ganz allein gegenüberzustehen, mit nichts als dem Wind im Rücken, der pfeift.

Und wenn man wirklich an die Freiheit und die individuelle Freiheit und die amerikanische Idee und ihre Prinzipien und Tugenden glaubt, wird bald der Tag kommen, an dem jeder frei geborene amerikanische Mann und jede frei geborene amerikanische Frau sich aufeinander verlassen müssen, um die Sicherheit unserer jeweiligen Bundesstaaten, Landkreise und lokalen Gemeinden aufrechtzuerhalten, sowohl vor kriminellen, verräterischen Gegnern, die als Agenten der Regierung agieren, als auch vor der ausländischen Invasion illegaler Einwanderer und den Randalierern und Plünderern in den Reihen der amerikkanischen Kommunisten innerhalb unserer Städte.

Warten Sie nicht, bis es zu spät ist.

Amerika muss die Geißel des Kommunismus an allen Ecken und Enden ausrotten und seine Institutionen und privaten Sektoren mit allen notwendigen und möglichen Mitteln von der marxistisch-maoistischen Philosophie und ihrem Einfluss säubern, einschließlich der Ausweisung der Radikalen, Nihilisten und Kommunisten aus dem Land, ihrer Vertreibung in andere Länder, die ihren Überzeugungen eher entsprechen, oder in die Ozeane, oder sie dort, wo sie stehen, tot umfallen lassen, sollten sie sich weigern.

Lieber würde ich in dieser Minute einen Bürgerkrieg ausfechten, um ein für alle Mal zu entscheiden, welche Richtung Amerika endlich einschlagen wird, und um der kommunistischen Geißel in Amerika ein Ende zu setzen. Kämpfen Sie jetzt, um nach dem Chaos die Scherben aufzusammeln und eine wirklich freie Gesellschaft zu errichten, die dem gerechten Gesetz folgt und nicht einer tyrannischen Doppelmoral, die den politischen Kumpanen Privilegien zum Nachteil der politischen Gegner gewährt.

Ob richtig oder falsch, im Moment sehe ich eine Situation in unserem Land entstehen, die damit enden wird, dass alle unsere Rechte für den Rest dieses Jahrhunderts unterdrückt werden, wenn wir uns nicht erheben und die derzeitige verfälschte Version der Verfassung ausrotten und die Nation zu einer Ordnung zurückbringen, die mit Amerikas ursprünglichen Prinzipien und Werten, der eigentlichen Gründung Amerikas, übereinstimmt; nur mit besseren Kontrollen und Gegengewichten, um sicherzustellen, dass kein Mann oder keine Gruppe von Männern die Nation jemals wieder in einer so ungeheuerlichen Weise untergraben kann, dass Regierungspläne über die Bill of Rights und unsere unveräußerlichen gottgegebenen Rechte gestellt werden.

Das amerikanische Volk kann mit der einen Hand hoffen und mit der anderen scheißen, aber letztlich wird es kämpfen müssen, wenn es frei bleiben will.