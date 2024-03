Die Freisetzung von mRNA-Impfstoffen an empfängliche Personen und in die freie Umwelt bedeutet eine unkontrollierte Verbreitung von biologisch aktivem Material – TEIL 1

In meinem Buch habe ich die Gefahren der Persistenz und Verbreitung von aus mRNA-Impfstoffen gewonnenen Nukleinsäuren und deren Proteinprodukten ausführlich erörtert, sowohl im Zusammenhang mit den Covid-19-Impfstoffen als auch mit einem Moderna-Impfstoffkandidaten von 2017. Neben den schwerwiegenden nachteiligen Auswirkungen auf jede geimpfte Person habe ich auch die Gefahr des „Shedding“ verschiedener vom Impfstoff abgeleiteter und damit verbundener Materialien (vom Impfstoff abgeleitete mRNAs, Mikro-RNAs, der erwartete Spike, unbeabsichtigte Proteine) auf anfällige Personen und die Umwelt hervorgehoben.

Dieses Thema wurde von MSM, Aufsichtsbehörden, PH-Beamten und sogar vielen Wissenschaftlern gemieden, obwohl die Risiken vor der Pandemie offen eingeräumt wurden.

In den letzten Jahren haben alternative Medien über wichtige Aspekte berichtet, vor allem im Zusammenhang mit der Übertragung von geimpften auf ungeimpfte Personen. In dieser zweiteiligen Serie werde ich diese Bedenken (die in der Abbildung zusammengefasst sind) analysieren und erweitern.

Dieser erste Teil konzentriert sich hauptsächlich auf die Auswirkungen auf den Menschen, während der zweite Teil mehrere Gründe dafür aufzeigen wird, warum das fehlende Bewusstsein, die fehlende Anerkennung und die fehlende Regulierung zu gefährlichen Experimenten mit Funktionsgewinnen in der freien Natur führen, die wiederum missbraucht werden können, um die „One Health“-Agenda zu unterstützen und die fortlaufende Ausbeutung von Menschen und allem Leben zu erleichtern, und zwar durch (1) eine groß angelegte Verschmutzung mit biologisch aktivem Material durch mRNA-Impfstoffe, (2) das synthetisch gewonnene genetische Material, das die Entwicklung neuer Krankheitserreger fördert, und (3) die übermäßige Überwachung von „Umwelt“-Erregern, unvollständiges Wissen und fehlerhafte Modelle, die die Einführung neuer Impfstoffe vorantreiben.

Längeres Vorhandensein und weite Verbreitung der mRNA des Impfstoffs und/oder des Spike-Proteins

Um für den Einzelnen und die Umwelt insgesamt von Bedeutung zu sein, müssen das injizierte Material und seine Produkte in ausreichender Menge und Dauer vorhanden sein. Leider wissen wir heute, dass dies der Fall ist, und dies ist die Grundlage für die schädlichen Auswirkungen auf diejenigen, die die Impfungen erhalten haben.

Große Verbreitung des injizierten Materials und seiner Produkte

Es ist inzwischen erwiesen, dass die synthetische mRNA aufgrund des Pseudouridins und verschiedener Codon-Optimierungsmechanismen, die sowohl von Pfizer als auch von Moderna eingesetzt werden, unerwartet stabil ist und ihre Proteinprodukte auch nicht normal abgebaut werden können. Zum Beispiel (die ersten drei Punkte werden in meinem Buch näher erläutert).

Die Studie von Ogata und Mitarbeitern liefert den Beweis für den systemischen Nachweis der Spike- und S1-Proteinproduktion aus dem mRNA-1273-Impfstoff.

Bansal et al. fanden eine sehr langfristige Persistenz des Impfstoff-Spikes von BNT162b2 und überraschenderweise zirkulierende Exosomen, die das Spike-Protein mindestens vier Monat e nach der zweiten Injektion exprimieren (siehe aber auch unten).

e nach der zweiten Injektion exprimieren (siehe aber auch unten). Umfassende Biodistribution des Grippe-„Impfstoff“-Kandidaten von Moderna aus dem Jahr 2017 (aber beachten Sie, dass sie dies anders darstellten – siehe meine Untersuchung ihrer Argumente in Kapitel 9)

von Moderna aus dem Jahr 2017 (aber beachten Sie, dass sie dies anders darstellten – siehe meine Untersuchung ihrer Argumente in Kapitel 9) Brogner und Kollegen haben nicht nur eine proteomische Nachweismethode entwickelt, um das virale Spike von einem durch die mRNA-Injektionen induzierten zu unterscheiden . (Das letztere rekombinante Spike-Protein, PP-Spike genannt, unterscheidet sich vom natürlichen durch eine doppelte Aminosäureänderung, bei der zwei Prolin-Aminosäuren eingeführt werden, um die Spike-Konformation in einem inaktiven Präfusionszustand zu stabilisieren). Sie konnten das Vorhandensein des spezifischen PP-Spike-Fragments im Blut von 50 % der Geimpften nachweisen . Die minimale und maximale Zeitspanne, in der PP-Spike nach der Impfung nachgewiesen werden konnte, betrug 69 bzw. 187 Tage, sogar unabhängig vom SARS-CoV-2-IgG-Antikörpertiter.

. (Das letztere rekombinante Spike-Protein, PP-Spike genannt, unterscheidet sich vom natürlichen durch eine doppelte Aminosäureänderung, bei der zwei Prolin-Aminosäuren eingeführt werden, um die Spike-Konformation in einem inaktiven Präfusionszustand zu stabilisieren). Sie konnten das . Die minimale und maximale Zeitspanne, in der PP-Spike nach der Impfung nachgewiesen werden konnte, betrug sogar unabhängig vom SARS-CoV-2-IgG-Antikörpertiter. Die mRNA des Impfstoffs ist in extrazellulären Vesikeln (EVs) in der menschlichen Muttermilch (BM) konzentriert. Die Autoren betonen, dass „die COVID-19-Impfstoff-mRNA nicht auf die Injektionsstelle beschränkt ist, sondern sich systemisch ausbreitet und in BM-EVs verpackt ist“. (Die Autoren konnten 45 Stunden nach der Injektion zwar Spuren von mRNA nachweisen, aber keine LNPs im BM).

(BM) konzentriert. Die Autoren betonen, dass „die COVID-19-Impfstoff-mRNA nicht auf die Injektionsstelle beschränkt ist, sondern sich systemisch ausbreitet und in BM-EVs verpackt ist“. (Die Autoren konnten 45 Stunden nach der Injektion zwar Spuren von mRNA nachweisen, aber keine LNPs im BM). Patterson und Kollegen konnten zeigen, dass CD16+ Monozyten von Covid-19-geimpften Patienten Monate nach der Impfung S1-Protein enthielten. Außerdem stellten sie fest, dass diese Zellen auch Peptidsequenzen von S2 sowie mutierte S1-Peptide enthielten. Die Beobachtung, dass diese hochmobilen Zellen mit Spike-verwandten Peptiden behaftet sind, wurde bisher nur als Preprint veröffentlicht, scheint aber aufgrund ihrer Neigung zum Trafficking durch die Blutgefäßwand und zur Migration über das Endothel hinaus im Zusammenhang mit dem mRNA-Impfstoffmaterial und den daraus resultierenden Produkten von großer Bedeutung zu sein.

Mehrere Mechanismen führen zu einem Reservoir von Impfstoffprodukten

Die verlängerte Persistenz der aus dem Impfstoff stammenden Nukleinsäuren (die beabsichtigte mRNA oder aberrante Spezies), des resultierenden Spike-Proteins oder anderer Proteinprodukte kann durch mehrere Mechanismen begünstigt werden.

Das Potenzial der genetischen Injektionen, ihren Weg in den Zellkern zu finden und sogar zu einigen (Retro-)Integrationsereignissen in die menschliche DNA zu führen, wurde intensiv diskutiert und noch mehr zensiert. Ein erheblicher Teil meines Buches befasst sich mit diesen wichtigen Fragen (dies war, bevor die DNA-Kontaminationsereignisse bekannt wurden, so dass sich die von mir erörterten Fragen der Genotoxizität allein auf die ursprünglichen Herstellungsprozesse 1 beziehen). Einige Punkte sind erwähnenswert: Mehrere Studien haben gezeigt, dass die mRNA von Impfstoffen in das menschliche Genom retrointegriert werden kann. Dies wird durch verschiedene Mechanismen der reversen Transkriptase erleichtert, die in menschlichen Zellen vorhanden sind. Es gibt viele Möglichkeiten, wie aus Impfstoffen stammende dsRNAs ein erhebliches genotoxisches Potenzial haben. Diese Art von Erkenntnissen hat erheblichen Widerstand hervorgerufen, und einige wurden zurückgezogen.Nichtsdestotrotz wird das Integrationspotenzial der mRNA-Impfstoff-Spike-Protein-Sequenz durch neuere Studien bestätigt (siehe z. B. die Arbeit von Dhuli & Medori und Kollegen).

Es scheint auch möglich, dass Pseudo-Uridine (oder andere Codon-Optimierungen), wie sie bei den Covid-19-mRNA-Impfstoffen vorgenommen wurden, die Bildung eines stets aktiven Spike-Proteins bewirken.

Beteiligung des Mikrobioms: In meinem Buch stelle ich mehrere Hypothesen auf, wie aus Impfstoffen stammende RNAs, insbesondere dsRNAs und andere fragmentierte kurze RNAs (verschiedene Mikro-RNAs), (a) in das menschliche Mikrobiom übertragen werden könnten, das (b) wiederum verschiedene Probleme der Genotoxizität hervorrufen, die RNA-Regulierung stören und anderweitig zum Fortschreiten von Krankheiten beitragen könnte. Unabhängig davon folgern Brogna und seine Mitarbeiter, dass es möglich sein sollte, dass „die mRNA-haltigen Nanopartikel von Bakterien aufgenommen werden, die normalerweise auf basaler Ebene im Blut vorhanden sind. In der Tat wurde die Existenz der Blutmikrobiota bei klinisch gesunden Personen in den letzten 50 Jahren nachgewiesen“. In meinem Buch habe ich auch die Hypothese entwickelt, dass mRNA-Impfstoffe das Potenzial haben, mikrobielle Spezies in der Umwelt (z. B. Bodenbakterien) erheblich zu stören. Auch wenn wir keine schlüssigen Beweise dafür haben, könnten die Auswirkungen einer solchen Störung auf breiter Ebene katastrophal sein und in einigen Fällen sogar vererbbar sein.



SARS-CoV-2 und das menschliche Mikrobiom

Bei der Erörterung von Problemen mit den Injektionen wird oft das Gegenargument angeführt, dass das entsprechende Problem bei der Infektion viel schlimmer ist. Zwar kann SARS2 für anfällige Personen gefährlich sein, aber die Risiken des Virus verblassen im Vergleich zu den Impfungen, und das gilt umso mehr, wenn sie in großem Maßstab auftreten.

Die Bakterien im menschlichen Darmmikrobiom können Toxine produzieren und auch pathogener werden, wenn sie unter dem Selektionsdruck von Antibiotika und anderen Chemikalien stehen. Auch die Interaktion zwischen prokaryotischen Zellen und viralen Krankheitserregern ist noch wenig erforscht.

Überraschenderweise scheint sich SARS-CoV-2 wie ein Bakteriophage zu verhalten oder die Aktivität anderer Bakteriophagen zu induzieren. Darüber hinaus gibt es jetzt vermehrt Hinweise auf eine bakterielle Beteiligung an der Ausbreitung und Übertragung von SARS-CoV-2, insbesondere über den oral-fäkalen Infektionsweg. Vieles deutet darauf hin, dass dies nicht nur zur Schwere der SARS-CoV-2-Infektion beiträgt, sondern auch sein mutagenes Potenzial fördert.

Während diese gefährlichen Aspekte von SARS-CoV-2 noch besser erforscht werden müssen, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieselben Bedenken auch bei einer Impfung bestehen, wenn auch in drastisch erhöhter Form.

Dies liegt nicht nur an dem irrsinnig großen Ausmaß der Einführung des mRNA-Impfstoffs im Vergleich zu der begrenzten Zahl der Infektionen, zumal die meisten bereits mit dem Virus in Kontakt gekommen sind und die Möglichkeit hatten, eine gewisse Immunität zu entwickeln. Außerdem ist es wichtig, den Unterschied zwischen dem Gewebetropismus des Virus und der genetischen Injektion zu beachten. Während es sich bei ersteren um Atemwegsviren handelt, die nur bei schwereren und späten Infektionen die Schleimhautbarrieren überwinden (und bei Omicron sogar noch weniger als bei den früheren SARS2-Varianten), scheinen die Injektionen über die LNPs omnitrop zu sein (aber, wie Maria Gutschi betont, wissen wir nicht, wie viele Zellen mit den LNPs transfiziert werden und welche Gewebe). Obwohl SARS2 in der Lage zu sein scheint, Bakterienzellen zu infizieren, die Zusammensetzung gesunder Darmbakterien zu stören und damit zusammenhängende Stoffwechselprozesse zu beeinträchtigen, wurden eine Reihe von Off-Label-Medikamenten und zahlreiche andere Behandlungsmöglichkeiten, einschließlich einer einfachen probiotischen Nahrungsergänzung, identifiziert, die die SARS-CoV-2-Infektion und den Schweregrad der Erkrankung erheblich reduzieren könnten. Im Gegensatz dazu stellen die genetischen Injektionen für jeden Geimpften ein Risiko dar und machen ihn auch anfällig für die Ausscheidung des Virus.

Beweise für die Ausbreitung

Die ernüchternde Tatsache der Ausscheidung ist von vielen bestätigt worden. Schockierenderweise ist dies nicht neu.

Das klinische Protokoll von Pfizer

Das Protokoll von Pfizer zu seiner „A PHASE 1/2/3, PLACEBO#CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND, DOSE-FINDING STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF SARS-COV-2 RNA VACCINE CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTH INDIVIDUALS“ enthielt wahrscheinlich einige der aufschlussreichsten Fakten. Während ich mein Buch schrieb, wurden diese noch unter dem diesem Link veröffentlicht. Als ich jedoch gerade diese URL überprüfte, erhielt ich nicht nur die Fehlermeldung „AccessDenied“. Die Datei scheint sogar von der Wayback Machine gelöscht worden zu sein, mit dem Hinweis „Diese Seite ist nicht für die Archivierung verfügbar. The server returned code: because access is forbidden„, obwohl bestätigt wird, dass diese URL schon seit einiger Zeit existiert. Glücklicherweise ist dasselbe Dokument hier noch verfügbar, und die kritischsten Aspekte dieses Protokolls sind im Folgenden dargestellt:

[Anmerkung: TKP berichtete am 5. Mai 2021 darüber inkluisve Screensshotss aus dem Pfizer Dokument.]

Offensichtlich war Pfizer über eine Umweltexposition durch Einatmen oder Hautkontakt besorgt. Und solche Vorkommnisse sollten Pfizer gemeldet werden.

Die 2015 veröffentlichten „Guidance for Industry„-Dokumente der FDA

Tom Renz behauptet in seinem kürzlich erschienenen Substack, dies sei „der schlagende Beweis, der beweist, dass sie wussten, dass die Gentherapieprodukte, die sie als ‚Impfstoffe‘ getarnt haben, die Fähigkeit hatten, zu vergießen.“ In der Tat sagt schon die Einleitung des FDA-Dokuments alles (Hervorhebung hinzugefügt):

„Das Center for Biologics Evaluation and Research (CBER)/Office of Cellular, Tissue, and Gene Therapies (OCTGT) gibt diesen Leitfaden heraus, um Ihnen, den Sponsoren von virus- oder bakterienbasierten Gentherapieprodukten (VBGT-Produkte)1 und onkolytischen Viren oder Bakterien (onkolytische Produkte)2 , Empfehlungen zur Durchführung von Shedding-Studien während der präklinischen und klinischen Entwicklung zu geben. Für die Zwecke dieses Leitfadens bedeutet der Begriff „Shedding“ die Freisetzung von VBGT oder onkolytischen Produkten aus dem Patienten auf eine oder alle der folgenden Arten: Ausscheidungen (Kot), Sekrete (Urin, Speichel, Nasopharyngealflüssigkeit usw.) oder über die Haut (Pusteln, Wunden). Shedding unterscheidet sich von der Biodistribution, da letztere beschreibt, wie ein Produkt vom Verabreichungsort im Körper des Patienten verbreitet wird, während ersteres beschreibt, wie es ausgeschieden oder aus dem Körper des Patienten freigesetzt wird. Beim Shedding besteht die Möglichkeit der Übertragung von VBGT oder onkolytischen Produkten3 von behandelten auf unbehandelte Personen (z. B. enge Kontakte und medizinisches Fachpersonal).“

Es ist wichtig anzumerken, dass mRNA-Impfstoffe in diesem Dokument zwar nicht ausdrücklich erwähnt werden, aber aufgrund der Fußnote 1, in der es heißt (Hervorhebung von mir):

„Gentherapieprodukte sind alle Produkte, die ihre Wirkung durch Transkription und/oder Translation von übertragenem genetischem Material und/oder durch Integration in das Wirtsgenom vermitteln und die als Nukleinsäuren, Viren oder gentechnisch veränderte Mikroorganismen verabreicht werden.“

In dem Dokument werden zahlreiche Kriterien aufgeführt und mögliche Mechanismen beschrieben, wie es zu einer Ausscheidung kommen könnte und was sie mit sich bringen könnte. Der Schwerpunkt liegt auf der präklinischen und klinischen Entwicklung solcher Produkte, um ihr Potenzial „zur Übertragung auf unbehandelte Personen“ zu bewerten. Beachten Sie jedoch den Ausschluss: „Während die Bewertung der Ausscheidung genutzt werden kann, um das potenzielle Risiko für die Umwelt zu verstehen, umfasst der Anwendungsbereich dieser Leitlinien nicht die Ausscheidung, da sie sich auf potenzielle Umweltprobleme beziehen kann.“

Klinische Erfahrung

Die ernüchternde Realität der Freisetzung von Produkten aus mRNA-Impfstoffen von geimpften auf ungeimpfte Personen wurde durch umfangreiche anekdotische Erfahrungen bestätigt und z. B. von Dr. Pierre Kory und von The Midwestern Doctor analysiert, der zahlreiche Patientenbefunde beschrieb und eine weit gefasste Theorie aufstellte, die sich im Wesentlichen auf die durch Exosomen vermittelte Ausscheidung auf besonders empfängliche Personen bezieht.

Mögliche Mechanismen und Aspekte des Shedding

Über EVs

Extrazelluläre Vesikel in Nanogröße (EVs), einschließlich Exosomen, Mikrovesikeln und anderen Vesikeltypen, werden von den meisten Säugetierzellen und Bakterien freigesetzt. Wie bereits erwähnt und an anderer Stelle ausführlich beschrieben (z. B. von by The Midwestern Doctor, Maria Gutschi, Hélène Banoun), gibt es deutliche Hinweise darauf, dass die Freisetzung durch verschiedene Arten von EVs weitgehend erleichtert wird.

Der grundlegende Artikel von Bansal et al., in dem das Vorhandensein und die Persistenz des Spike-Proteins in Exosomen nachgewiesen wurde, rief einen Brief hervor, in dem verschiedene Fehler in dem Artikel behauptet wurden. In einer Antwort auf diesen Brief räumten Bansal und Kollegen ein, dass sie nicht sagen konnten, dass zirkulierende Exosomen, die nach der ersten Impfdosis gebildet wurden, bis 4 Monate nach der zweiten Impfdosis persistierten. Es ist jedoch aufschlussreich, die angeblichen Gegenargumente zu betrachten, die in dem Schreiben vorgebracht werden:

„Die Autoren gaben an, dass S2-Proteine vom siebten Tag bis vier Monate nach der ersten Impfung gefunden wurden. Dies stimmt nicht mit einem anderen Bericht überein, in dem das Vorhandensein von Spike-S2-Proteinen im Plasma unmittelbar nach der Impfung nachgewiesen wurde (mRNA-1273), während sie am Tag 14 und danach kaum noch nachweisbar waren.“ Masaharu Somiya bezieht sich hier auf die oben beschriebene Veröffentlichung von Ogata et al. Wie ich in meinem Buch darlege, gibt es jedoch eine mechanistische Erklärung, die die Unterschiede im Timing erklären könnte. Darüber hinaus sollte es aufgrund der enormen Variabilität des Impfstoffprodukts selbst in Verbindung mit dem unterschiedlichen Gewebetropismus und der zellulären Transfektion sowie den beträchtlichen Unterschieden in der individuellen Reaktion auf dieses pharmazeutische Präparat mit enormen Herstellungs- und Qualitätsproblemen keine Überraschung sein, dass die ersten wenigen Studien, die solche neuartigen Phänomene analysieren, nicht vollständig übereinstimmen.

„Die biologische Erwartung ist, dass mRNA-Impfstoffe in das Ag übersetzt und sofort abgebaut werden.“ Nun, wie die letzten Jahre gezeigt haben, ist „Erwartung“ nicht dasselbe wie die Realität.

„Es ist höchst unwahrscheinlich, dass mRNA-Impfstoffe mehrere Monate lang bestehen bleiben und kontinuierlich Ags produzieren. Über die kurze Dauer der Funktionalität des mRNA-Impfstoffs wurde bereits berichtet.“ Wie oben nur kurz zusammengefasst, ist die Behauptung, dies sei „unwahrscheinlich“, falsch. Während Herstellungsprobleme, Produktvariabilität und ähnliche Probleme sicherlich dazu führen können, dass die mRNA-Impfstoffe nur eine kurze Dauer ihrer Funktionalität aufweisen, stimmen einige vorhandene Berichte (auf die wir nicht näher eingehen) nicht mit den zahlreichen Nachweisen überein, die das Gegenteil zeigen (siehe z. B. die Ergebnisse von Brogna et al., die in der Lage waren, das Vorhandensein des durch die Impfung ausgelösten Spikes gezielt zu überwachen, und ihn erst 69 Tage nach der Impfung nachwiesen).

Exosomen sind kleine Membranvesikel und bekannt für ihre Fähigkeit, Moleküle, einschließlich Proteine und mRNA, zu transportieren und ihre Fracht und Informationen zwischen (a) verschiedenen Zellen oder (b) sogar verschiedenen Organismen zu übertragen.

Bei mRNA-Impfstoffen können wir die Menge und die Art der Ladung (die mRNA in voller Länge oder aberrante/fragmentierte Spezies, Kontamination durch RNA-DNA-Hybride und ob diese genetischen Elemente nackt oder in Nanopartikeln vorliegen) möglicherweise nicht eindeutig differenzieren. Jede der verschiedenen Möglichkeiten kann jedoch zu biologisch relevanten Aktivitäten führen.

Die aus dem Impfstoff stammenden Nukleinsäuren in den Zellen, die mit den Impfstoffen transfiziert wurden, könnten von verschiedenen Viren aufgenommen werden und sich so entsprechend ihrem Lebenszyklus weiter vermehren. Insbesondere Coronaviren sind anfällig für genetische Rekombinationen. Selbst wenn sie keine Wettbewerbsvorteile innerhalb des individuellen menschlichen Wirts hätten, würden diese neuen chimären Viren eine genetische Kontamination mit unvorhersehbaren Auswirkungen auf die weitere Umgebung verbreiten.

Aufgrund des zellulären Abbaus sowie der enormen Variabilität und der daraus resultierenden Instabilität der synthetischen LNPs werden einige von ihnen in der Blutbahn zerbrechen und ihre Impfstoffladung freisetzen.

Das Material der mRNA-Impfstoffe, selbst wenn diese in der Lage gewesen wären, Zellen zu transfizieren, bleibt nicht auf die Zelle beschränkt. Über die zelluläre Ausscheidung werden die Zellen zumindest einen Teil des injizierten Materials wieder ausscheiden.

Diesen letzten Punkt hat Maria Gutschi in ihrer pharmakokinetischen Analyse des Gentherapieprodukts Patisaran (Onpattro) von Pfizer aus dem Jahr 2018 hervorgehoben: Dieses LNP-Produkt, dessen genetischer Wirkstoff anstelle der mRNA für den Covid-19-Impfstoff eine kleine interferierende RNA (siRNA) ist, offenbart zahlreiche wichtige Fakten über die Biodistribution/Metabolismus/Ausscheidung der Lipide.

Gutschi hebt hervor, dass die Autoren in der Studie zur Pharmakokinetik von Patisiran sowohl (1) die Aufnahme von Patisiran LNP in die Leber als auch (2) die Freisetzung aus der Leber erörtert haben, wobei sie feststellten

„Bildgebende Studien haben gezeigt, dass nur ein kleiner Teil der siRNA in den LNP in das Zytosol freigesetzt wird und dass etwa 70 % der siRNA, die in die Hepatozyten gelangt, eine Exozytose durch den Austritt der LNP aus den späten Endosomen/Lysosomen zurück in den Blutkreislauf erfährt… jedoch nicht als intakte LNP.“

Da ein Teil der internalisierten LNPs durch Exozytose aus späten Endosomen/Lysosomen zurück in den Blutkreislauf gelangt und einige der LNPs möglicherweise aufgebrochen werden, könnte dies den Exosomen-Traffic und die Aufnahme der aus dem Impfstoff/LNP freigesetzten Fracht ergänzen.

Gutschi vermutet, dass Exosomen, die in der extrazellulären Flüssigkeit schwimmen, weitere Gewebe wie die Augen, das Gehirn und die peripheren Nerven transfizieren können, was zusätzlich zu den nachteiligen Auswirkungen auf die Geimpften ihr Ausscheidungspotenzial erhöht. (Außerdem scheint es möglich, dass sie ihre Ladung in Zellen der menschlichen Mikrobiota übertragen).

Dies scheint durch Folgendes gestützt zu werden:

Obwohl EVs ursprünglich als Mechanismen für das Shedding spezifischer Membranfunktionen und die Entsorgung zellulärer Abfälle angesehen wurden, haben sich im Laufe der Jahre Hinweise darauf ergeben, dass EVs ein wichtiges Mittel der interzellulären Kommunikation durch die Übertragung ihrer Frachtinhalte zwischen Zellen darstellen. Die Mechanismen, die den Transport von EVs, die Zielfindung und -bindung sowie die Aufnahme in die Empfängerzellen steuern, wurden charakterisiert.

Aufgrund ihrer Fähigkeit, bioaktive Moleküle zu transportieren und biologische Barrieren zu überwinden, werden EVs als Therapeutika und Wirkstoffträger erforscht. Auch als neuartige Diagnoseinstrumente haben sie an Aufmerksamkeit gewonnen.

In EVs eingekapselte mRNAs können auf Empfängerzellen übertragen und in Proteine übersetzt werden, wo sie das Verhalten der Zellen sowohl unter normalen physiologischen Bedingungen als auch bei pathologischen Fehlentwicklungen verändern können.

Ebenso ist seit langem bekannt, dass in Vesikeln übertrragene miRNAs wie Exosomen, Mikrovesikeln und apoptotischen Körpern, in extrazelluläre Flüssigkeiten sezerniert werden können und in den Empfängerzellen funktionell aktiv sind.

Über das menschliche Mikrobiom

IMHO werden die Auswirkungen der mRNA-Impfstoffe auf das Mikrobiom weitgehend unterschätzt. Die schädlichen Folgen betreffen nicht nur die geimpften Individuen, sondern werden sich wahrscheinlich auch auf die gesamte Umwelt auswirken (eine kurze Bemerkung: Ich habe bei den 1. Kärntner Gesundheitstagen am 22. Oktober 2023 kurz darüber gesprochen und versucht, so viele wie möglich zu warnen; allerdings konnte ich nur knapp an der Oberfläche dieses wichtigen Themas kratzen und habe sicherlich nicht die Aufmerksamkeit derjenigen geweckt, die etwas bewirken könnten).