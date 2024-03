Werden die USA Bargeld gegen CBDCs tauschen? Fed sendet gemischte Botschaften

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Trotz gegenteiliger Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, scheint die US-Notenbank mit der Entwicklung einer Infrastruktur für digitale Zentralbankwährungen (CBDC) fortzufahren. Kritiker äußern sich zu Powells Äußerungen und dazu, was CBDCs – und der Übergang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr – für die US-Bürger bedeuten würden.

Die US-Notenbank (Fed) scheint mit der Entwicklung einer Infrastruktur für digitale Zentralbankwährungen (CBDC) fortzufahren – einschließlich der Einstellung von Softwareentwicklern – trotz der jüngsten gegenteiligen Äußerungen des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell.

„Die Menschen brauchen sich keine Sorgen über eine digitale Zentralbankwährung zu machen, nichts dergleichen wird in absehbarer Zeit passieren“, sagte Powell am 7. März in seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats.

„Wenn wir jemals so etwas tun sollten, und wir sind weit davon entfernt, auch nur daran zu denken, würden wir es über das Bankensystem tun“, sagte Powell. „Das Letzte, was … wir von der Federal Reserve wollen, wäre ein individuelles Konto für alle Amerikaner“.

Catherine Austin Fitts, Gründerin und Herausgeberin des Solari Report und ehemalige stellvertretende US-Ministerin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, sagte gegenüber The Defender: „Powells jüngste Äußerungen sind schlüpfrig – schlüpfriger, als wir es bisher von ihm kannten.“

In seinen Kommentaren vom Juni 2023 über CBDCs sagte Powell beispielsweise, dass die Fed „sehr viel Arbeit leistet“, und fügte hinzu, dass „dies etwas ist, das wir als Land wirklich erforschen müssen.“

‚Die Schließung des totalitären Kreises‘

Der Atlantic Council, eine Denkfabrik, die nach eigenen Angaben „konstruktive Führung und Engagement in internationalen Angelegenheiten auf der Grundlage der zentralen Rolle der Atlantischen Gemeinschaft bei der Bewältigung globaler Herausforderungen“ fördert, definiert ein CBDC als „virtuelles Geld, das von einer Zentralbank unterstützt und ausgegeben wird“.

Dem Rat zufolge werden CBDCs in jedem Land mit einem fortgeschrittenen CBDC-Projekt für Privatkunden vermittelt, d. h. sie werden über Banken, Finanzinstitute und Zahlungsdienstleister vertrieben.

In China jedoch „gibt es auch die Möglichkeit eines direkten CBDC, auf das über eine Zentralbankanwendung zugegriffen werden kann“, so der Atlantic Council.

Fitts, ein ausgesprochener Kritiker von CBDCs, sagte, sie seien „für die Banker unerlässlich, um eine Besteuerung ohne Vertretung einzuführen“ und würden es „den Bankern ermöglichen, KI [künstliche Intelligenz] und Software zu nutzen, um eine große Anzahl von Mandaten, Richtlinien, Regeln und Durchsetzung einzuführen.“

CBDCs würden es den Bankern auch ermöglichen, Rentenleistungen und staatliche Verpflichtungen erheblich zu senken und Eigentumsrechte zu beenden und das Versprechen des Weltwirtschaftsforums (WEF) zu erfüllen, „nichts zu besitzen und glücklich zu sein“, so Fitts. Und sie würden es ihnen ermöglichen, „die vollständige Kontrolle über das Reise- und Arbeitsverhalten durchzusetzen“.

Laut Fitts könnten Mandate, Richtlinien und Regeln „digitale Gesundheitspässe“ – manchmal auch als „Impfpässe“ bezeichnet – und mit dem Klimawandel zusammenhängende Beschränkungen umfassen, einschließlich Beschränkungen für Transaktionen außerhalb der Grenzen der so genannten „15-Minuten-Städte“, so Fitts weiter.

Michael Rectenwald, Ph.D., Autor von „Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom“, sagte gegenüber The Defender, dass CBDCs „die Schließung des totalitären Kreises“ darstellen.

„Jede Transaktion, an der CBDC beteiligt sind, wäre für die Zentralbanken transparent, unabhängig davon, ob eine Geschäftsbank als Vermittler auftritt“, so Rectenwald. „Die Federal Reserve könnte eine zentralisierte Überwachung und Kontrolle über Ausgaben, Schulden und Ersparnisse ausüben. Die Privatsphäre der Transaktionen wird ausgelöscht“, weil das System wahrscheinlich mit einem umfassenderen „digitalen Identitätssystem“ verbunden wäre.

Fitts drückt es folgendermaßen aus: „Letztendlich würde die Verwendung Ihres Geldes davon abhängen, ob Sie alle Regeln und Vorschriften einhalten. So könnten Lebensmittel auf Insektenbasis und Impfstoffvorschriften leicht angenommen und durchgesetzt werden.“

Rectenwald sagte, dass die digitale Identität einer Person Gesundheitsinformationen, einschließlich des Impfstatus, speichern könnte. Sie könnte auch ein Element zur Verfolgung des CO2-Fußabdrucks enthalten, mit dessen Hilfe festgestellt werden könnte, ob jemand Benzin, Fleisch oder „irgendetwas anderes kaufen darf, von dem man annimmt, dass es den eigenen Anteil an Treibhausgasemissionen übersteigt.“

Trotz gegenteiliger Behauptungen setzt die US-Regierung ihre Bemühungen zur Entwicklung von CBDC fort

Im März 2022 erließ die Biden-Administration eine Executive Order, die der Forschung und Entwicklung von potenziellen Design- und Einsatzoptionen“ von CBDC höchste Dringlichkeit einräumte.

Während eines Symposiums im September 2022, das von der Federal Reserve Bank of San Francisco mitorganisiert wurde, sagte Sunayna Tuteja, Chief Innovation Officer der Fed, dass sich CBDCs in den USA „sehr stark in der Forschungs- und Befragungsphase“ befinden.

Laut Decrypt „hat die Fed seit 2017 über ein CBDC nachgedacht“, und ein Pilotprogramm, das regulierte Haftungsnetzwerk, das im November 2023 gestartet wurde, ermöglicht es Banken, „eng mit der Federal Reserve Bank of New York zusammenzuarbeiten, um eine digitale Währungsplattform zu testen.“

Mastercard und Wells Fargo sind unter den teilnehmenden Banken.

Eine Zusammenarbeit zwischen der Fed und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die etwa 2021 beginnt, führte zur Gründung des New York Innovation Center (NYIC), das bei der Federal Reserve Bank of New York angesiedelt ist und als Schwerpunkt die Erforschung des Potenzials digitaler Währungen zur Verbesserung des Zahlungsverkehrs“ nennt.

„Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) generiert das NYIC durch technische Forschung, Experimente und Prototyping Erkenntnisse über hochwertige zentralbankbezogene Möglichkeiten, um Fortschritte im Zentralbankwesen voranzutreiben und das Funktionieren des globalen Finanzsystems zu verbessern.

Eine Initiative des NYIC, das Projekt Cedar, zielt darauf ab, „einen technischen Rahmen für eine theoretische digitale Zentralbankwährung für Großkunden … im Kontext der Federal Reserve zu entwickeln“.

Das NYIC beteiligt sich auch an einem Proof-of-Concept-Projekt mit Mitgliedern des Privatsektors, um die Machbarkeit eines interoperablen Netzwerks digitaler Zentralbankverbindlichkeiten und digitalen Geldes von Geschäftsbanken unter Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie zu untersuchen.

In einer weiteren Zusammenarbeit haben die Federal Reserve Bank of Boston und das MIT das Projekt Hamilton abgeschlossen, in dem die „technische Machbarkeit“ eines möglichen CBDC untersucht wurde.

Im Rahmen des Projekts Hamilton wurde eine quelloffene CBDC-Softwareplattform mit dem Namen OpenCBDC entwickelt sowie ein Whitepaper „über einen Transaktionsprozessor für ein theoretisches hochleistungsfähiges und widerstandsfähiges CBDC“.

Und in Stellenausschreibungen, die letzten Monat auf LinkedIn und der Karrierewebsite des Federal Reserve System veröffentlicht wurden, sucht die San Francisco Fed nach Softwareentwicklern, die zur Forschung und Entwicklung eines CBDC beitragen sollen. Im Juli 2023 veröffentlichte die San Francisco Fed eine Stellenanzeige auf Indeed.com, in der ein Kryptoarchitekt für ein CBDC-Projekt gesucht wird.

„Wir suchen einen leitenden Anwendungsentwickler für die Implementierung von Beispielsystemen im Zusammenhang mit einem CBDC. Sie werden direkt mit dem Management, den anderen Entwicklern im Team, den Entwicklungsteams und den Anbietern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Federal Reserve gut aufgestellt ist, um Technologien zur Unterstützung eines CBDC zu entwerfen, zu entwickeln und zu implementieren, wie es vom Board of Governors gefordert wird“, heißt es in der Stellenanzeige.

Cointelegraph merkte an, dass diese „Rekrutierungsbemühungen im Widerspruch zur öffentlichen Haltung des Federal Reserve Board of Governors zu CBDCs stehen.“

Die USA und andere Länder versprechen, Bargeld nicht abzuschaffen, aber …

Laut dem CBDC-Tracker des Atlantic Council sind in diesem Monat „134 Länder und Währungseinheiten, die 98 % des globalen BIP repräsentieren, dabei, ein CBDC zu erproben.“ Im Mai 2020 waren es „nur 35“. Gegenwärtig befinden sich 68 Länder in der fortgeschrittenen Phase der Erkundung – Entwicklung, Pilotprojekt oder Einführung -, darunter 19 Mitglieder der G20.

Der Atlantic Council stellte fest, dass drei Länder – die Bahamas, Jamaika und Nigeria – ein CBDC vollständig eingeführt haben, während zu den viel beachteten CBDC-Projekten der digitale Euro der Europäischen Union gehört, der sich derzeit in einer „zweijährigen Vorbereitungsphase“ befindet, und Chinas „e-CNY“ oder digitaler Yuan, der derzeit „mit 260 Millionen Menschen in 25 Städten getestet wird“.

Fitts nannte Nigeria „das schlechteste Beispiel“ dafür, wie die Einführung von CBDC in der Praxis aussehen könnte. Sie zitierte einen Bericht des Mises Institute vom September 2023, in dem es heißt, dass nach der Umwandlung der Landeswährung, des Naira, in ein CBDC im Jahr 2022 das „ärmere Segment der Bevölkerung (mehr als die Hälfte der Menschen)“ faktisch aus dem System ausgeschlossen wurde, während die Papierbanknoten entwertet wurden und wertlos waren. Anfang 2023 kam es zu gewalttätigen Unruhen.

Tim Hinchliffe, Redakteur von The Sociable, nannte Nigeria als Beispiel dafür, wie Regierungen „die Zielpfosten verschoben“ haben – zunächst versprachen sie, CBDC als ein Instrument einzuführen, das neben dem Bargeld bestehen würde, bevor sie später dazu übergingen, physisches Bargeld abzuschaffen.

„Sie sagen, dass CBDCs das Bargeld nicht abschaffen werden, aber sie können einem das Leben sehr schwer machen, wenn man sich dafür entscheidet, auszusteigen“, sagte Hinchliffe. „Schauen Sie sich zum Beispiel Nigeria an. Ein Jahr nach der Einführung der eNaira lag die Akzeptanz bei 0,5 %. Dann wies die nigerianische Zentralbank private Banken und Finanzinstitute an, Obergrenzen für Bargeldabhebungen festzulegen, um Druck auf die Menschen auszuüben, damit sie die eNaira annehmen … Das war ein großer Störfaktor und es gab viele Gegenreaktionen.

Im Jahr 2012 gab die nigerianische Zentralbank eine Erklärung über ein „bargeldloses“ Nigeria heraus, die darauf abzielte, die Menge des im Umlauf befindlichen physischen Bargelds zu reduzieren, aber nicht abzuschaffen, so Hinchliffe. Doch im Januar 2023 erklärte die nigerianische Regierung: „Nigeria wird bis zum 1. März 2023 eine vollständig bargeldlose Wirtschaft werden.“

"As far as we're concerned, Nigeria will become a full non-cash economy by March 1, 2023. As a consequence, any Govt official that withdraws even one Naira cash from any public account from March 1 will be investigated & prosecuted."⁠— Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) — Government of Nigeria (@NigeriaGov) January 6, 2023

Ein weiteres gutes Beispiel für die Entwicklung hin zu CBDCs ist laut Fitts „Indien, wo Premierminister Narendra Modi einen Großteil der größeren Geldscheine einführte und auf ein digitales System drängte.“ Im Jahr 2016 wurden die beiden größten Stückelungen von Rupienscheinen abgeschafft.

Laut Reuters brachte das Verbot „das tägliche Leben von Hunderten von Millionen Indern durcheinander“. Die BBC berichtete, dass dieser Schritt „Indiens Wirtschaft geschadet“ habe.

Im Januar stellte die Ostkaribische Währungsunion, die aus acht Ländern besteht, ihr CBDC-Projekt ein. Laut Reuters geschah dies, „nachdem Probleme dazu führten, dass die Nutzer keinen Zugang zu digitalen Geldbörsen hatten“.

In einem Weißbuch der US-Notenbank vom Januar 2022 wird behauptet, dass ein CBDC die derzeitigen Geldformen und Methoden zur Erbringung von Finanzdienstleistungen nicht ersetzen, sondern ergänzen würde.

Fitts verwies jedoch auf eine Aussage von Agustín Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, vom Oktober 2020, der sagte, dass die „allgemeine Verwendung“ von CBDCs einen „großen Unterschied“ zu Bargeld darstellen würde.

„Bei Bargeld wissen wir zum Beispiel nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt“, sagte Carstens. „Ein wesentlicher Unterschied zum CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung [Bargeld] bestimmen, und dass wir auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen.“

In einem „Entwurf für das künftige Geldsystem“ der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) aus dem Jahr 2023 wird vorgeschlagen, alle Vermögenswerte – wie z. B. Privateigentum – in digitale Vermögenswerte auf einer „programmierbaren Plattform“ zu „tokenisieren“.

„Das ultimative Ziel ist die Abschaffung des Bargelds, um programmierbare, an eine digitale ID gebundene CBDCs einzuführen. Dies ermöglicht eine vollständige Überwachung und Kontrolle über persönliche Transaktionen“, sagte Hinchliffe und zitierte einen WEF-Artikel aus dem Jahr 2017, in dem es heißt, dass die „allmähliche Obsoleszenz der Papierwährung“ eines der „Merkmale eines gut konzipierten CBDC“ sei.

In einer Rede an der Columbia University sagte Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, im vergangenen Jahr: „Wenn Sie Negativzinsen einführen wollen … wenn Sie Kundenkonten direkt besteuern wollen, können Sie das“ mit einem CBDC tun. Er fügte hinzu: „Ich verstehe, warum China daran interessiert ist. Warum sollte das amerikanische Volk dafür sein?“

Dennoch gibt es in einigen Ländern nach wie vor Beschränkungen für die Verwendung von Bargeld. Griechenland zum Beispiel verbietet im Dezember 2023 Bargeldtransaktionen, die 500 Euro (544 Dollar) übersteigen, wobei Geldstrafen von bis zum doppelten Wert der Transaktion verhängt werden können. Im Jahr 2020 verlangte Griechenland, dass 30 % der Einkäufe mit einer Debit- oder Kreditkarte getätigt werden müssen, wobei bei Nichteinhaltung Geldstrafen drohen.

In einigen Ländern scheint sich dieser Trend jedoch umzukehren. Wie der unabhängige Journalist Peter Imanuelsen berichtet, hat Norwegen einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der es Unternehmen vorschreibt, Bargeld als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Im Januar begann die schwedische Regierung mit der Untersuchung von „Ideen zur Unterstützung des Rechts der Menschen, mit Bargeld zu bezahlen“.

Auch in den Vereinigten Staaten gibt es bereits Widerstand. Anfang dieses Monats verklagte der Anwalt Ray Flores, der als externer Berater für Children’s Health Defense tätig ist, im Namen von zwei Klägern den National Park Service, um dessen Politik der bargeldlosen Gebührenerhebung anzufechten. Children’s Health Defense unterstützt die Klage finanziell.

USA immer noch hinter vielen anderen Ländern

Befürworter von CBDCs „sagen, dass digitale Währungen neue Funktionen ermöglichen und eine Alternative zu physischem Bargeld bieten, das im Niedergang begriffen zu sein scheint“, berichtete Reuters. Die Befürworter räumten jedoch ein, dass CBDCs „in einer Reihe von Ländern auch Proteste wegen der Möglichkeit staatlicher Schnüffelei ausgelöst haben“.

Der Atlantic Council listet „Gründe“ für die Einführung von CBDC auf, darunter die „Förderung der finanziellen Eingliederung durch einen einfachen und sicheren Zugang zu Geld für Menschen, die keine Bank haben oder deren Bankkonto zu klein ist“, die „Steigerung der Effizienz im Zahlungsverkehr und die Senkung der Transaktionskosten“ sowie die „Schaffung von programmierbarem Geld und die Verbesserung der Transparenz der Geldströme“.

„Die Programmierbarkeit ist ein wesentliches Merkmal eines CBDC, das es von physischem Bargeld stark unterscheidet“, so Hinchliffe. „Private Banken und Kreditkartenunternehmen haben die Macht, CBDCs zu programmieren, was auch bedeuten kann, dass sie einschränken, was man wo und wann kaufen kann, ähnlich wie bei Gutscheinen, die nur an bestimmten Orten gültig sind.

„Mit Hilfe von Daten aus geografischen Informationssystemen (GIS) und Händlerkategorie-Codes (MCC) kann man ein System einrichten, das das Äquivalent zur COVID-19-Pandemie darstellt“, so Fitts. „Ihr Geld funktioniert nur für erlaubte Zwecke und kann abgeschaltet werden.“

Dennoch, zumindest im Moment, scheint der Fortschritt bei den CBDCs in den USA ins Stocken geraten zu sein, so Fitts, und zwar wegen des Ersten Verfassungszusatzes, des Zweiten Verfassungszusatzes und der verfassungsmäßigen Befugnisse der Bundesstaaten“.

„Deshalb gibt es so viele Bemühungen, den Ersten und den Zweiten Verfassungszusatz in den Schmutz zu ziehen und die Bundesstaaten von der Durchsetzung der Bundes- und Staatsverfassungen freizukaufen“, sagte sie.

Auch der Atlantic Council bezeichnet die Fortschritte der USA auf dem Weg zu den CBDCs als „festgefahren“.

Dem Rat zufolge „wird die Kluft zwischen den USA und den G7-Banken, einschließlich der Bank of England und der Bank of Japan, immer größer“.

Der Rat wies auch darauf hin, dass sich während des laufenden US-Präsidentschaftswahlkampfes „mehrere Kandidaten“ gegen die CBDCs ausgesprochen haben.