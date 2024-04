Dr. Michael Yeadon: Alles, was mit mRNA versehen ist, ist dazu bestimmt, Schaden anzurichten

“Der Grund, warum ich so hartnäckig darauf beharre, dass es sich [beim C19-Impfstoffverbrechen] um vorsätzlichen Schaden handelt, ist, dass der Schaden im Voraus bekannt und beabsichtigt war … Alles, was mit mRNA versehen ist, ist dazu bestimmt, Schaden anzurichten, ohne Ausnahme.

Dr. Michael Yeadon, ein Experte auf dem Gebiet der Allergien und Atemwegserkrankungen, der mehr als 23 Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet hat (darunter viele Jahre als Vizepräsident bei Pfizer), beschreibt für Geoff Buys Cars, wie das Verbrechen der COVID-Injektion gegen die Menschheit “absichtlich ist”. Yeadon weist darauf hin, dass dies der Fall sein muss, da die Entwickler der Injektionen gewusst haben müssen, wie schädlich die Inhaltsstoffe der Biowaffen sind.

“Der Grund, warum ich so hartnäckig daran festhalte, dass es sich um vorsätzliche Schädigung handelt, ist, dass die Schädigung im Voraus bekannt und geplant war. Es ist also ein einfaches Rezept: Mit Ausnahme der Naturprodukte enthält jedes synthetische Medikament Moleküle, Atome, Strukturen, Formulierungen, weil jemand beschlossen hat, sie in die Flasche oder die Tablette zu füllen… Jedes einzelne Ding ist da, weil sich jemand dafür entschieden hat”, sagt Yeadon. Der erfahrene Toxikologe und Arzneimittelentwickler sagt, er könne den Entwicklern der Injektion über die Schulter schauen und sehen, “was sie sich dabei gedacht haben”.

“Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es mehrere unabhängige und für Leute wie mich offensichtliche Möglichkeiten gibt, Menschen zu schaden”, sagt Yeadon über das Design der Injektionen. “Mindestens drei verschiedene, offensichtliche Möglichkeiten, dies zu tun … sie können nicht zufällig sein…”

Der Veteran der Pharmaindustrie fügt hinzu: “Ich wusste, dass es Absicht war, denn sobald die Dinge schief laufen, begann die Regierung, es sehr, sehr stark zu zensieren. Und das tun sie immer noch.

Wer hinter dem Verbrechen steckt, scheint Yeadon im Allgemeinen egal zu sein, obwohl er spekuliert, dass “die Täter” “wahrscheinlich die weltweit vermögendsten Leute sind, die sich um Veranstaltungen wie das WEF und die UNO scharen…”.

Yeadon fährt fort: “Um zu verhindern, dass euch der Rest eures Lebens und eurer Freiheiten genommen wird, solltet ihr aufhören, diese blutigen Spritzen zu nehmen. Er fügt hinzu: “Alles, wo mRNA draufsteht, ist dazu bestimmt, schädlich zu sein, ohne Ausnahme”.

