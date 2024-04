Batterietausch am Fuße des Windrads – Problemlösung oder schlechter Witz?

An verschiedenen Stellen im Netz ist mir in den letzten Tagen ein Geistesblitz mit der Wirkung einer Blendgranate begegnet, den ich zuerst ignorieren wollte. Doch weil er sich offenbar einer gewissen Beliebtheit erfreut, kann ich nicht länger stillhalten. (Link am Ende des Artikels)

Der Vorschlag lautet:

1. Alle Windräder vom Netz nehmen, was gut sei, weil damit der Flatterstrom das Netz nicht mehr stören könnte.

Soweit findet der Vorschlag meine volle Zustimmung.

2. Unter dem Windrad E-Mobil-Batterien (ohne E-Mobil) auf Vorrat laden, wenn der Wind weht.

Ja. Wenn da genug Batterien zur Verfügung stehen, kann man die laden, wenn der Wind weht. Wenn er nicht weht, nicht. Wenn er zu