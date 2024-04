Drohnen spielen Aufnahmen von weinenden Babys und schreienden Frauen, um Menschen ins Freie zu locken und dann zu ermorden

In Gaza weinen die Scharfschützen-Drohnen wie Babys

Die Drohnen spielen Aufnahmen von weinenden Babys und in Not schreienden Frauen ab, um die Menschen ins Freie zu locken und dann zu erschießen.

Mit bewaffneten Quadcoptern machen sie Jagd auf Zivilisten in Gaza.

Die Drohnen spielen Bilder von weinenden Babys und schreienden Frauen ab, um die Menschen ins Freie zu locken und dann zu erschießen.

Dies geschieht Berichten zufolge im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens, wo die Menschen nachts in völliger Dunkelheit leben und keine Verbindung zur Außenwelt haben.

Zu anderen Zeiten spielen die Drohnen Explosionsgeräusche, Schüsse und rollende Panzer ab, manchmal auch Lieder auf Hebräisch oder Arabisch, um die Flüchtlinge zu terrorisieren, die sich in der Dunkelheit verstecken und um ihr Leben fürchten.

Das sind Berichte, die ein kritisch denkender Mensch normalerweise als absurde Gräuelpropaganda abtun würde, wenn es sich um eine andere Militärmacht handeln würde, aber hier geht es um die israelischen Streitkräfte, und dieser spezielle Vorwurf ist inzwischen ziemlich gut belegt.

Auch Hind_Gaza hat bestätigt, dass dies geschieht: Die israelischen Streitkräfte haben Quadrocopter, die Menschen mit Aufnahmen von schreienden Frauen und Kindern anlocken und dann auf sie schießen.

Als die Zerstörung des Gazastreifens begann, las ich die erschütternden Berichte über die schrecklichen Dinge, die die israelische Armee tat, und ich dachte oft: “Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht die ganze Geschichte sein. Es ist zu böse. Es muss noch mehr Informationen geben. Ein paar Tage oder Wochen später kam dann die Bestätigung, dass es noch schlimmer ist, als ich dachte.

Diese Art von Zweifel erlebe ich nicht mehr, wenn ich solche Geschichten lese. Es gibt so viele dokumentierte Gräueltaten, so viele Videos von IDF-Truppen, die sich selbst dabei filmen, wie sie sich genüsslich wie Monster benehmen, so viele angegriffene Krankenhäuser so viele ermordete Journalisten bevor man einen neuen Bericht über neue unfassbare Taten der Verderbtheit liest und sich sagt: “Ja, das klingt richtig”.

Aber diese Geschichte mit dem weinenden Baby und der Scharfschützen-Drohne ist etwas anderes. Sie ist wie etwas aus einem seltsamen postapokalyptischen Horrorfilm oder Ähnliches. Es ist die Art von Information, die einen dazu bringt, seine bisherigen Annahmen über die Menschheit, die Welt und die Art von Realität, die wir hier erleben, neu zu bewerten.

Es ist wirklich erstaunlich, wie grausam Menschen sein können. Wie grausam ein ganzes Volk sein kann, wenn es nur richtig indoktriniert wird. Man verbringt seine ganze Kindheit damit, indoktriniert zu werden, dass eine Gruppe von Menschen der eigenen minderwertig ist und nicht die gleichen Rechte und die gleiche Behandlung verdient wie die eigene Gruppe, und ehe man sich versieht, blockiert man Hilfslieferungen, die Lebensmittel zu dieser Gruppe bringen, und spielt Aufnahmen von weinenden Babys auf einer Killerdrohne ab, um Zivilisten in einem Flüchtlingslager zu ermorden.

So entstand Nazi-Deutschland, so entstand der völkermordende Apartheidstaat Israel und so entstand das mörderische, zentralistische US-Imperium. Es stellt sich heraus, dass es gar nicht so schwer ist, eine Bevölkerung mit moderner Propaganda und Indoktrination von frühester Kindheit an so zu manipulieren, dass sie schockierenden Missbrauch in großem Maßstab unterstützt. Es stellt sich heraus, dass der menschliche Verstand viel leichter zu hacken ist, als wir glauben wollen, und dies genutzt werden kann, um lebende Albträume auf unsere Welt loszulassen, viel leichter, als wir zugeben wollen.

Auf diese Weise wurde die gesamte westliche Welt manipuliert, um Krieg, Militarismus, nukleare Abschreckung, Imperialismus und Ausbeutung als gut und normal zu akzeptieren und zu glauben, dass eine bessere Welt nicht möglich ist. Solange die Mächtigen in der Lage sind, die Art und Weise zu manipulieren, wie ein ausreichend großer Prozentsatz der Bevölkerung denkt, spricht, handelt und wählt, werden wir in dieser schrecklichen Dystopie gefangen sein, in der der Himmel Feuer auf Unschuldige regnen lässt, in der Kriegsprofiteure mit Maschinen, die menschliche Körper zerfetzen, ein Vermögen verdienen, und in der Drohnen von Scharfschützen wie Babys schreien.

Wir können dazu beitragen, die Propagandamaschinerie des Imperiums zu schwächen, indem wir das Bewusstsein dafür schärfen, was sie tut und wie sie funktioniert, denn Propaganda funktioniert nur, wenn man nicht weiß, dass man ihr ausgesetzt ist. Helfen Sie den Menschen zu erkennen, wie die Massenmedien sie täuschen, weisen Sie auf alle Anzeichen hin, dass wir in einem Reich der Lügen leben, und helfen Sie, das Bewusstsein dafür zu verbreiten, was wirklich wahr ist und was wirklich möglich ist.

Allen positiven Veränderungen im menschlichen Verhalten, egal in welchem Ausmaß, geht immer eine Erweiterung des Bewusstseins voraus. Die Verbreitung des Bewusstseins ist der erste Schritt zu einer gesunden Welt, und jeder von uns kann dies jeden Tag auf seine eigene kleine Weise tun.