Skynet ist eingetroffen: Google folgt Apple und aktiviert ein weltweites Bluetooth LE Mesh-Netzwerk

Von Luis Quintero

Die totale Überwachungsgesellschaft

Wearables – Smartphones, Fitness-Tracker, Smartwatches, Hörgeräte, Apple Air Tags, Ring-Produkte usw. – nutzen alle Bluetooth LE (Low Energy), um ein unabhängiges “Mesh-Netzwerk” zu bilden, das nicht auf dem Internet basiert. All diese Geräte können Datenpakete und Anweisungen empfangen, senden und an andere Geräte weiterleiten. Fast alle IoT-Geräte werden mit BLE ausgestattet sein. Damit ist die INFRASTRUKTUR komplett und wartet nur darauf, sich überall in der Menschheit festzubeißen.

Ohne KI, die auf riesigen Computern läuft, wäre BLE reine Zeitverschwendung. Lassen Sie mich ein einfaches Beispiel nennen: KONTAKTVERFOLGUNG. Mit BLE können alle anderen Geräte, denen Sie sich nähern, die Frequenz, die Länge des Kontakts und andere nachfolgende Kontakte, die Sie herstellen, erkennen und offenlegen. Die meisten BLE-Geräte können nicht ausgeschaltet werden, wie z. B. die Apple Air-Tags. Aber Apple- und Android-Smartphones können BLE-Daten senden und empfangen, auch wenn sie ausgeschaltet sind. (Nur eine Faraday-Tasche kann die Übertragung stoppen.)

So kann das einfache Konzept der Kontaktverfolgung während einer zukünftigen Pandemie umgesetzt werden, indem jede Person, der Sie ausgesetzt waren, und jeder, mit dem Sie in Kontakt gekommen sind, dokumentiert wird.

Mesh-Netzwerke bilden sich spontan und dynamisch, je nachdem, wie viele Geräte in der Nähe sind. Mit der neuesten Aktualisierung, dem sogenannten Bluetooth-Langstreckenmodus, sind Entfernungen von über 1 Kilometer möglich. Schließlich werden Sammler im Internet Pakete an denjenigen weiterleiten, der sie angefordert hat. Zurückkommende Anweisungen können zur Ausführung und Steuerung von Geräten in das BLE-Mesh-Netzwerk zurückgesendet werden.

Schlimmer noch: BLE-Übertragungen können dank Systemen wie dem SpaceX-Satellitennetzwerk von Elon Musk vom Weltraum aus gestört werden. Um es noch einmal zu betonen: BLE ist nicht auf das Internet oder Internet-Adressierungsadressen angewiesen.

Unterm Strich: Die minimale Infrastruktur für Skynet ist jetzt vorhanden. Dies ist ein dunkler Tag für die Menschheit.

TN-Redakteur