Letztes Wochenende änderte der Iran alles

Ted Snider

Am 13. April reagierte Iran auf den Angriff Israels auf seine Botschaft in Damaskus, bei dem sieben iranische Offiziere, darunter ein hochrangiger Militär, General Mohammad Reza Zahedi, getötet wurden, mit dem Abschuss von über 300 Drohnen und Raketen auf Israel von iranischem Boden aus. Einigen Berichten zufolge sagten US-Beamte, dass vier oder fünf ballistische Raketen den Luftwaffenstützpunkt Nevatim trafen, während anderen Berichten zufolge vier weitere ballistische Raketen einen zweiten Luftwaffenstützpunkt trafen. Alle Berichte stimmen darin überein, dass die Stützpunkte “leicht getroffen” wurden und dass “keine nennenswerten Schäden” entstanden sind. Auch wenn die durch den Angriff verursachten Schäden nicht signifikant waren, könnten die dadurch verursachten Veränderungen von Bedeutung sein. Insbesondere vier Veränderungen könnten vor allem ins Gewicht fallen.

Abschreckung: Künftige Kalkulationen ändern sich

Die vom Iran gewählte Reaktion auf den tödlichen Angriff auf seine Botschaft scheint weder auf Vergeltung noch auf Eskalation ausgerichtet gewesen zu sein. Wäre dies der Fall gewesen, hätte der Iran mehr Raketen als Drohnen abgefeuert, und er hätte die Drohnen nicht sofort nach ihrem Abschuss angekündigt und die Operation nicht vor ihrem Eintreffen für “abgeschlossen” erklärt. Sie hätten die Einzelheiten und den Zeitplan der Operation nicht im Voraus an Saudi-Arabien, andere Golfstaaten und die Türkei, ein Mitglied der NATO, weitergegeben, die sie dann vorhersehbar an die Vereinigten Staaten von Amerika weitergaben.

Bei der gewählten Reaktion ging es um die Wiederherstellung der Abschreckung. Vor dem 13. April hatte der Iran die Ermordung von Wissenschaftlern und Soldaten sowie die Sabotage seiner zivilen Nuklearinfrastruktur in Kauf genommen. Die massive Demonstration der Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Raketen abzuschießen, um einige davon durchzubringen und Ziele in Israel zu treffen, hat dies geändert. Fortan muss bei Entscheidungen über Angriffe auf iranische Interessen die Möglichkeit einer noch größeren und wirkungsvolleren Reaktion in die Kalkulation einbezogen werden.

Jordanien und die Golfstaaten: wechselnde Ausrichtungen

Die Entscheidungen der Länder in der Region, welche Rolle sie bei den Ereignissen des 13. April spielen oder nicht spielen werden, könnten sich als sehr wichtig erweisen.

Obwohl Jordanien seine Rolle als Selbstverteidigung darstellte, fing es Geschosse ab, die in seinen Luftraum eindrangen. Jordanien erlaubte den Vereinigten Staaten die Nutzung seines Luftraums und “setzte seine eigenen Flugzeuge ein, um beim Abfangen iranischer Raketen und Drohnen zu helfen”.

Trotz der Appelle, “die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten”, wird die Zeit zeigen, ob Jordaniens Entscheidung für eine Partnerschaft mit den USA und Israel gegenüber dem Iran seine Position in der muslimischen Welt beeinflussen wird.

Der Rest der Region scheint anders entschieden zu haben. Aus dem Libanon, dem Irak, Syrien und dem Jemen scheinen einige unterstützende Raketen abgeschossen worden zu sein.

Vor allem Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate scheinen ihr Bestes getan zu haben, um sich herauszuhalten. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich in letzter Zeit intensiv um die Förderung des Abraham-Abkommens und die Einbindung der arabischen Länder und Israels in eine engere Nahost-NATO gegen den Iran bemüht. Aber Saudi-Arabien, das im März 2023 ein Abkommen zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen mit dem Iran unterzeichnet hat, und die anderen Golfstaaten scheinen sich am Tag des Anschlags nach Kräften bemüht zu haben, sich aus dieser Nahost-NATO herauszuhalten. Das sunnitische Saudi-Arabien, einst der Erzfeind seines schiitischen Gegners in der Region, scheint sich nun zusammen mit den anderen Golfstaaten nach Kräften bemüht zu haben, nicht gegen Iran Partei zu ergreifen.

Die Vereinigten Staaten waren in der Lage, ankommende iranische Drohnen und Raketen aufzuspüren, unter anderem dank der Radar- und Frühwarnsysteme, die sie auf ihren Militärstützpunkten in der Golfregion unterhalten. Und die US-Kampfjets konnten sogar von Saudi-Arabien und Katar aus starten. Aber Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman und Kuwait ” überprüften alle ihre Basisabkommen mit Washington, um das erforderliche Minimum zu tun und eine Beteiligung an direkten Angriffen auf iranische Ziele zu vermeiden.” Sie scheinen sich nicht aktiv an der Verteidigung gegen iranische Drohnen und Raketen beteiligt zu haben. Die Golfstaaten haben auch hart daran gearbeitet, die USA daran zu hindern, sie in einer Weise mit möglichen Vergeltungsmaßnahmen gegen den iranischen Angriff in Verbindung zu bringen.

Amerikanische Unterstützung

Zur Verteidigung Israels gegen den iranischen Angriff wurde das israelische Luftabwehrsystem Iron Dome nahtlos mit amerikanischen Luftabwehrsystemen verbunden. US-Präsident Joe Biden sagte, die Vereinigten Staaten hätten “Flugzeuge und Zerstörer zur Abwehr ballistischer Raketen in die Region verlegt” und “dank dieser Einsätze und der außergewöhnlichen Fähigkeiten unserer Soldaten haben wir Israel geholfen, fast alle ankommenden Drohnen und Raketen abzuschießen.” Das U.S. Central Command erklärte, die amerikanischen Streitkräfte hätten “mehr als 80 Drohnen und mindestens sechs ballistische Raketen zerstört”.

Diese Integration kann in Zukunft zwei wichtige Auswirkungen haben. Sie sendet eine sehr klare Botschaft an den Iran, dass das Engagement der USA für die Verteidigung Israels “eisenhart” ist, wie Biden sagt. Andere Großmächte können bei der Verteidigung ihrer Freunde helfen. Aber normalerweise gibt es Grenzen. Es wurde gesagt, dass Chinas Beziehung zu Pakistan in gewisser Weise mit der Beziehung der USA zu Israel vergleichbar ist. China hat versprochen, Pakistan immer gegen Aggressionen zu unterstützen. Aber es hat sich geweigert, Pakistan in einer Situation militärisch zu helfen, die Pakistan verursacht hat. In The China-Pakistan Axis zitiert Andrew Small die chinesische Führung, die Pakistan aufforderte, “Selbstkontrolle zu üben … und eine Verschlimmerung der Situation zu vermeiden”. Biden hat jedoch gezeigt, dass die Vereinigten Staaten Israel verteidigen werden, selbst wenn es um einen Gegenschlag gegen einen israelischen Angriff geht.

Obwohl diese Botschaft für Israel von Vorteil und eine Warnung an den Iran ist, könnte sie auch eine hemmende Wirkung auf Israel haben, weil sie nahelegt, dass eine erfolgreiche israelische Verteidigung gegen einen künftigen iranischen Angriff die Unterstützung der USA erfordern könnte.

Israel verteidigen und die Ukraine verärgern

“Was dieses Wochenende gezeigt hat”, so US-Außenminister Antony Blinken, “ist, dass Israel sich nicht allein verteidigen musste und sich nicht allein verteidigen muss, wenn es das Opfer einer Aggression, das Opfer eines Angriffs ist.”

Dieses Wochenende hat etwas ganz anderes gezeigt als die Ukraine. Anders als in der Ukraine, wo sich die Vereinigten Staaten aus gutem Grund weigern, sich direkt einzumischen und Zerstörer und Kampfjets zu entsenden, um russische Raketen abzufangen, haben die USA genau das für Israel getan. Auch wenn es um etwas anderes geht, kann die Ukraine wahrscheinlich nicht umhin, das Gefühl zu haben, dass es für die USA wichtiger ist, Israel gegen den Iran zu verteidigen, als die Ukraine und – wie der Westen behauptet – Europa gegen Russland zu verteidigen, nachdem man ihr gesagt hat, sie solle nicht über ein Ende des Krieges verhandeln, sondern alles tun, was nötig ist, so lange es nötig ist. Die Ukraine kann wahrscheinlich nicht anders, als sich verraten zu fühlen.

“Die ganze Welt hat gesehen, dass Israel bei dieser Verteidigung nicht allein war”, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. “Die Bedrohung am Himmel wurde auch von seinen Verbündeten beseitigt.” Er fragte sich laut, warum die “Verbündeten der Ukraine … die Augen vor russischen Raketen und Drohnen verschließen”. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba meinte, dass es um etwas anderes geht, und beklagte sich: “Selbst wenn Sie nicht so handeln können wie in Israel, geben Sie uns, was wir brauchen, und wir werden den Rest der Arbeit erledigen.”

Irans massiver Luftangriff mag Israel nur “leicht” getroffen haben, aber er wird weitaus größere Auswirkungen auf die Zukunft der Region haben.