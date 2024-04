Wie viele Milliarden Menschen würden bei Net Zero sterben?

Chris Packham von der BBC widerspricht vehement der Behauptung von Neil Olivers GB News Show, dass die Hälfte der Weltbevölkerung sterben könnte, wenn Netto-Null vollständig umgesetzt würde. Er kritisiert diese Aussage und fragt, wie es möglich ist, solchen Unsinn auszustrahlen. Den Gang zur Ofcom scheint er als eine Schutzmaßnahme für den Handel abzutun und bezeichnet die Warnung vor Millionen von Todesfällen als typischen Modus Operandi der Klimakatastrophisten.

Dies scheint derselbe Chris Packham zu sein, der im Oktober 2010 dem Telegraph sagte, dass es zu viele Menschen auf dem Planeten gebe und “wir etwas dagegen tun müssen”. Im Jahr 2020 informierte er die Daily Mail darüber, dass “ganz ehrlich” Pocken, Masern, Mumps und Malaria “da sind, um unsere Bevölkerung zu regulieren”. Über seine Sendekarriere hinweg, ohne sich um das Interesse der Ofcom zu kümmern, behauptete Packham, dass es zu Massenaussterben aller Lebensformen auf der Erde kommen würde, wenn die Menschen nicht aufhören würden, Kohlenwasserstoffe zu verbrennen. Natürlich gibt es diejenigen, die darauf hinweisen, dass diese angeblichen Massenaussterben nur in Computermodellen existieren. Kohlenwasserstoffe haben unterdessen zu beispiellosem Wohlstand und Gesundheit geführt, der für frühere Generationen und in vielen Teilen eines Planeten undenkbar war, der jetzt eine nachhaltige Bevölkerung von acht Milliarden Menschen unterstützt.

Natürlich wird Netto-Null nicht vier Milliarden Menschen töten, denn Netto-Null wird niemals eintreten. Tag für Tag bröckelt die Unterstützung weltweit ab, da das politische Kollektivierungsprojekt, das von zunehmend diskreditierten computergestützten Meinungen unterstützt wird, angesichts der harten Realität ins Wanken gerät. Die Geschichte lehrt uns, dass Stämme, die schwach und dekadent werden, leichte Beute für ihre stärkeren Nachbarn sind. Aber die Behauptung, dass vier Milliarden sterben werden, wenn Netto-Null jemals der globalen Bevölkerung auferlegt wird, ist es wert, untersucht zu werden. Immerhin ist es wahrscheinlich wahr.

Die Aussage über die vier Milliarden Toten in der GB News stammt von einer Bemerkung von Dr. Patrick Moore, einem der ursprünglichen Gründer von Greenpeace. In einem Interview auf Fox News sagte er: “Wenn wir fossile Brennstoffe verbieten, wird die landwirtschaftliche Produktion zusammenbrechen. Die Menschen werden anfangen zu hungern, und die Hälfte der Bevölkerung wird in sehr kurzer Zeit sterben.” Vier Milliarden Tote, wenn künstlicher Dünger verboten wird, ist keine “Schwachsinn”, sondern ein nahezu garantiertes Ergebnis. In einem kürzlich veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel haben die emeritierten Professoren William Happer und Richard Lindzen von Princeton genauer gesagt vom MIT darauf hingewiesen, dass “die Beseitigung von fossilien Brennstoffen abgeleitetem Stickstoffdünger und Pestiziden weltweite Hungersnöte verursachen wird”. Durch den Einsatz von Stickstoffdünger sind die Ernteerträge auf der ganzen Welt in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen, und natürliche Hungersnöte, im Gegensatz zu lokalen Ausbrüchen, die durch den Menschen verursacht werden, sind größtenteils verschwunden.

Ein Großteil der Luxus-Mittelklasse-Obsession mit Netto-Null basiert auf einem scheinbaren Hass auf menschlichen Fortschritt. Es ist eine Kampagne, um die Vorteile der Massenindustrialisierung zurückzudrängen, obwohl es fraglich ist, ob viele der eifrigen Befürworter glauben, dass die drastischen Einschränkungen des Lebensstandards auf sie zutreffen werden. Es ist Narzissmus auf Stelzen und beruht auf einer nahezu vollständigen Unkenntnis darüber, wie die Lebensmittel in ihren trendigen Diäten auf ihre Teller gelangen. Es zeigt eine völlige Missachtung der zentralen Rolle, die Kohlenwasserstoffe in ihrem Leben spielen. Es basiert auf einem tiefgreifenden Missfallen gegenüber nahezu jedem modernen Herstellungsprozess. Heutzutage kennen sie keine Menschen mehr, die tatsächlich Dinge herstellen, und wenn sie ihnen begegnen, mögen sie sie oft nicht. Der verrückte Guardianista George Monbiot hat kürzlich getwittert, dass das Ende der Tierhaltung genauso wichtig ist wie das im Bodenlassen fossiler Brennstoffe. “Fleisch, Milch und Eier zu essen, ist eine Selbstverwöhnung, die sich der Planet nicht leisten kann”, fügte er hinzu.

Das auf sozialen Medien verbreitete und kürzlich von Paul Homewood veröffentlichte Bild ist ein Weckruf für die Bedeutung von Kohlenwasserstoffen. Ohne sie würden Menschen Schwierigkeiten haben, viele Medikamente und Kunststoffe herzustellen. Ähnliche Probleme würden sich bei der Herstellung von gängigen Produkten wie Kleidung, Lebensmittelkonservierungsmitteln, Reinigungsmitteln und weichen Kontaktlinsen ergeben.

Alec Epstein, der Autor des Bestsellers “Fossil Future”, stimmt zu, dass Netto-Null-Politiken bis 2050 “apokalyptisch zerstörerisch” wären und tatsächlich bereits katastrophal zerstörerisch waren, als sie kaum umgesetzt wurden. Hier könnte eine Anspielung auf die verwerflichen Politiken westlicher Banken und Eliten gemacht werden, die sich weigern, Geld für den Bau von mit Kohlenwasserstoffen betriebenen Wasseraufbereitungsanlagen in den ärmeren Teilen der Entwicklungsländer zu verleihen. Milliarden Menschen haben immer noch keinen Zugang zu kostengünstiger Energie, die sie benötigen, um ein Leben in Fülle und Sicherheit zu führen, bemerkt Epstein. Viele Menschen in Entwicklungsländern verwenden immer noch Holz und Dung zum Kochen. Wie Happer und Lindzen glaubt er, dass, wenn Netto-Null verfolgt wird, “praktisch alle acht Milliarden Menschen der Welt in Armut und vorzeitigen Tod stürzen werden”.

Vieles von dem, was geplant ist, liegt offen zutage. Die von wohlhabenden Milliardären finanzierte C40-Gruppe, deren Vorsitzender der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan ist, hat Untersuchungen zu Rationierungsmethoden im Stil des Zweiten Weltkriegs durchgeführt, mit einer täglichen Fleischration von 44g. Reduzierter privater Transport und massive Einschränkungen im Luftverkehr wurden allesamt in Betracht gezogen. Das Labour-Parteimitglied Khan hat bereits einen beeindruckenden Anfang gemacht, indem er kürzlich viele Autos der weniger wohlhabenden Menschen von den Straßen Londons verbannt hat, indem er spezielle Strafgebühren für die Nutzung von Fahrzeugen eingeführt hat.

Ehrlichkeit regiert den Tag bei der von der britischen Regierung finanzierten UK FIRES-Operation, wo Akademiker aus dem Elfenbeinturm erschreckend offene Berichte erstellen, die zeigen, dass Netto-Null den verfügbaren Energievorrat um etwa drei Viertel reduzieren würde. Sie gehen zu Recht davon aus, dass es derzeit keine realistische Technologie gibt, und auch in absehbarer Zukunft keine geben wird, um die aus intermittierenden Winden und Sonnenstrahlen gewonnene Energie zu sichern. Kein Fliegen, keine Schifffahrt, drastische Einschnitte beim Fleischkonsum und keine Heizung zu Hause werden alle diskutiert. Ein rücksichtsloser Raubbau an modernen Baumaterialien wird ebenfalls vorgeschlagen, wobei traditionelle Baustoffe durch neue Materialien wie “Stampferde” ersetzt werden.

Auch ein Rückzug in den Primitivismus wird durch einen kürzlich erschienenen Bericht der Vereinten Nationen angedeutet, der vorschlägt, Gebäude aus Lehmziegeln, Bambus und Waldabfällen zu errichten. Man könnte denken, dass Lehm- und Grashütten kaum ausreichen werden, um feindliche ausländische Horden abzuschrecken, die am Horizont der Zukunft auftauchen. Und es ergibt keinen Sinn, die letzte Person zu bitten, das Licht auszuschalten, denn es wird ohnehin keinen Strom geben.