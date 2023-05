Dr. Michael Yeadon: Sind die MRNA-Injektionen versehentlich oder absichtlich giftig?

Dr. Michael Yeadon, PhD, ehemaliger Vizepräsident und Chief Scientific Officer für Allergische und Atemwegserkrankungen weltweit beim Arzneimittelhersteller Pfizer. Er ist Mitbegründer und ehemaliger CEO des Biotech-Unternehmens Ziarco.

Thema: Sind die MRNA-Injektionen versehentlich oder absichtlich toxisch? Warum drängt die WHO sie der Welt auf?

Vortrag von Dr. Michael Yeadon am SVPTF-Webinar „Every Breath You Take: Big Brother’s Plan to Stalk You through the WHO“ vom 27. Februar 2023

Das Video in Englisch ist hier zu finden.

Übersetzung:

Dr. Michael Yeadon: Ich kann den Zuhörern kaum beschreiben, wie frustriert, wütend und auch besorgt ich bin. Wie Frank schon sagte, bin ich von Beruf Wissenschaftler. Es war für mich seit etwa April 2020 offensichtlich. Dass das, was da vor sich ging, diese Zellen, die ich noch nicht ganz verstanden hatte, als logischen Endpunkt die totalitäre Kontrolle über jeden auf dem Planeten mittels digitaler Techniken hatte. Und ich fürchte, ich habe damals daran geglaubt. Und ich glaube jetzt noch fester daran, dass wir nicht nur Big Brother haben, sondern dass wir aussterben werden. Und ich werde jetzt beschreiben, warum ich mir dessen so sicher bin.

Ich komme auf eine dreistellige Zahl von Interviews, die ich gegeben habe, und es ist ungeheuer frustrierend, denn während ich Wissen sammle, werde ich mir einiger der Dinge, die ich Ihnen erzählen werde, immer klarer. Und sie sollten so sein, dass eine vernünftige Person, nachdem sie sie gehört hat, entweder zu dem Schluss kommt, dass ich trotz meiner jahrelangen Erfahrung und der Tatsache, dass ich nichts dadurch gewonnen habe, dass ich mich geäußert habe, entweder verrückt bin oder dass das, was ich Ihnen sage, ziemlich gut ist, richtig? Ziemlich gut, richtig. Es ist das Letztere. Offensichtlich.

Ich glaube nicht, dass ich verrückt geworden bin und ich habe nicht einen Cent an Entschädigung erhalten. Ich habe weder daran gedacht noch etwas angenommen, also komme ich gleich zur Sache. Bevor wir uns also mit den Impfstoffen beschäftigen, ist es eigentlich ziemlich wichtig, auf das große Ganze zurückzukommen. Ich habe eine rhetorische Frage an Sie. Wie oft würden Sie es für angemessen halten, dass die Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens in Ihrem Land und die führenden Politiker in Ihrem Land ins Fernsehen gehen und Ihnen ins Gesicht lügen? Was ist die richtige Anzahl von Malen, wenn es um Gesundheitsfragen geht, die Ihre Gesundheit, die Gesundheit Ihrer Familie oder Ihr Leben betreffen könnten? Wie viele Male? Die Antwort ist Null, nicht wahr? Aber wenn sie Ihnen absichtlich Dinge erzählen, von denen sie wissen, dass sie nicht wahr sind und Ihre Gesundheit und Ihr Leben beeinträchtigen können, sollten Sie meiner Meinung nach alles, was sie danach sagen, ignorieren.

Was ich Ihnen sagen werde, ist, dass die Behörden in jedem Land gesagt haben, dass ich seit Anfang 2020 in Bezug auf diese angebliche Pandemie nichts anderes getan habe als Ihnen ins Gesicht zu lügen. Sie haben uns zum Beispiel gesagt, dass die Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung sehr groß sei und dass man auf dieser Grundlage alle möglichen lächerlichen Dinge tun müsse, wie Abriegelungen und Massentests. Nun, wie sich vor ein paar Monaten herausstellte, ist die Letalität dieses angeblichen Virus ungefähr die gleiche wie die der Grippe. Also fällt das ganze schon bei der ersten Frage, nämlich, ob wir ernsthaft bedroht sind, in sich zusammen. Die Antwort ist nein. Sie wussten, dass wir nicht ernsthaft bedroht waren. Das stimmt.

Ich könnte Stunden damit verbringen, darüber zu reden, aber sie haben über die Gesundheitsbedrohungen für die Bevölkerung und die Schwere der Bedrohung gelogen. Sie wussten, dass es nicht ernst war, und sie taten weiterhin so, als wäre es so. Aber die jetzt anerkannten Daten zeigen, dass es nicht so war. Und dann bestanden sie auf einer ganzen Palette medizinischer Gegenmaßnahmen, also wirklich nicht-pharmazeutischer Interventionen. Sie ließen Sie also Masken tragen? Ich wusste schon lange vor COVID, dass Masken ein Spritzschutz sind. Sie filtern nicht die Luft. Sie können unmöglich angebliche Viren in Ihrer Atemluft filtern. Es sind Spritzschutzmasken. Schauen Sie sich an, wie die Luft an der Seite vorbeiströmt. Das ist eine zweite Linie, nicht wahr? Glaubt nicht wirklich, dass diese Masken kleine infektiöse Organismen in eurer Atemluft filtern. Ich hoffe, Sie glauben das nicht. Das ist lächerlich. Man hat den ganzen Tag dieses dreckige Ding im Gesicht. Sie haben gelogen und gesagt, wenn kranke Menschen ins Krankenhaus kommen, wenn sie COVID selektiv haben, wenn sie COVID haben, werden wir sie nicht behandeln. Es sind keine frühen Behandlungen möglich. Es sind keine Behandlungen erlaubt. Und sie haben sie nach Hause geschickt, bis sie buchstäblich blau waren. Und als sie dann zurückkamen, haben sie reflexartig im Krankenhaus gemordet. Das ist eine weitere Lüge. Sie haben dich eingesperrt oder es sei denn, du bist ein wichtiger Arbeiter. Und dann konntest du dich bewegen und sie bedienen, Sandwiches machen oder Lebensmittel in Lebensmittelfabriken verpacken. Und Sie können all die vielen Stellen haben, die in Supermärkten bedienen. Wussten Sie, dass die Zahl der Krankheiten in Lebensmittelverpackungsbetrieben und Supermärkten nicht höher war als anderswo in der Gemeinde? Das sagt Ihnen, und das war ziemlich offensichtlich, und wissen Sie, als ich Ihnen das sagte, es ist wahr.

Was Ihnen das sagt ist, dass die ganze Idee der Abriegelungen nur dazu diente, Sie zu trennen. Für die Ausbreitung dieses angeblichen viralen Erregers machte das überhaupt keinen Unterschied. Das wussten wir schon vorher. Das wurde bis zum Sommer 2020 in zahlreichen von Fachleuten geprüften Zeitschriftenartikeln nachgewiesen. Und trotzdem, verdammt noch mal, haben sie uns wieder eingesperrt. Weihnachten 2020. Ich habe Ihnen also gerade bewiesen, dass Ihre Behörden Ihnen wiederholt ins Gesicht gelogen haben, und sie lügen Ihnen immer noch ins Gesicht. Diese ganze Sache ist ein Mehrjahresplan, der darauf ausgelegt ist, das zu erreichen, was er erreicht, nämlich die Zivilgesellschaft zu zerschlagen, die Wirtschaft zu ruinieren und verschiedene digitale Kontrollen einzuführen, nicht zuletzt die wiederholte Forderung des Kriegsverbrechers Tony Blair nach einer digitalen ID, und wie andere Leute in dieser Runde betonen werden, muss man, wenn man eine digitale ID hat die man vorzeigen muss, bevor man ein Gebäude betritt oder verlässt, könnte man jeden auf diese Weise kontrollieren, indem man einfach eine Kamera und ein Schloss anbringt, einschließlich der Haustür. Glauben Sie nicht, dass man Ihnen erlauben wird, sich frei zu bewegen und sie daran hindern wird, Flugzeuge zu besteigen. Sie könnten Sie daran hindern, ein Geschäft zu betreten, es zu verlassen oder sogar Ihr eigenes Haus zu verlassen.

Es wird einfach durch Kameras und elektronische Schlösser an der Tür begrenzt. So einfach ist das. Und deshalb brauchen Sie keinen digitalen Ausweis. Sie haben ein ganzes Leben ohne einen digitalen Ausweis gelebt. Ihr Leben oder aufgrund von Sicherheit erfordert es überhaupt nicht. Wenn sie sagen, oh, du musst dich registrieren, wenn du digital sein willst, muss ich sagen, nein, ich werde nein sagen, auch wenn ich dadurch finanziell ausgeschlossen werde. Wenn Sie, wenn Sie das akzeptieren, sind Sie in den ersten Stufen des gleichen Trichters, den das Vieh hinuntergeht oder am Ende sind sie im Käfig und warten auf das Betäubungsgeschoß. Das hier ist der Anfang davon. Sagen Sie also bitte nein, denn es gibt kein Entkommen aus der totalitären Kontrolle, die die digitale ID ausübt. Jeder Raum in jeder Transaktion wird demjenigen, der die Datenbank besitzt und den Algorithmus kontrolliert, die Kontrolle über Sie gewähren. Sie werden das Bargeld abschaffen, die Zentralbank wird eine digitale Währung einführen, wie bereits beschrieben, und Sie werden überhaupt nicht mehr in der Lage sein, Transaktionen durchzuführen. Ich denke also, ich habe Sie davon überzeugt, dass sie über die Pandemie gelogen haben. Ich glaube nicht, dass es überhaupt eine Pandemie gab. Und hätte man nicht die ganze Palette der Massentests und den Terror des 24/7-Fernsehens gehabt, glaube ich nicht, dass jemand etwas bemerkt hätte. Die Menschen, die krank waren, litten an den normalen Krankheiten, die durch den Stress und die Angst, die aus den Fernsehern kamen, enorm verstärkt wurden.

Angst ist einer der größten Hemmstoffe des menschlichen Immunsystems. Sie macht uns krank. Und das ist es, was sie getan haben. Sie haben Sie belogen. Und alles, was passiert ist, ist, dass sie all die normalen Krankheiten verstärkt haben und dann haben sie die Menschen schlecht behandelt und sie praktisch ermordet. Aber jetzt kommt das Schlimmste. Sie ließen uns glauben, dass dieser Erreger im Umlauf sei und man geimpft werden müsse. Nun, lassen Sie mich nur auf ein paar kleine Fakten hinweisen. Die Impfung konnte nie eine erfolgreiche oder angemessene Reaktion auf einen viralen Erreger der Atemwege sein. Und das wird auch beim nächsten Mal nicht der Fall sein, denn es wird ein nächstes Mal geben, wenn Sie dies wieder tun. Das ist der Grund, warum ich spreche, richtig? Ich meine, alles geschieht, als hätte ich mich gerade in meinen Schuppen zurückgezogen. Sie werden es wieder tun. Der Grund, warum diese Impfstoffe nicht funktionieren könnten, ist, dass sie Ihnen heute wieder injiziert werden und eine Immunreaktion hervorrufen, wenn sie in Ihrem Blutkompartiment wirken. Aber der Erreger ist in Ihre Nase und Ihre Lunge gelangt. Er befindet sich in einem anderen Teil Ihres Körpers. Und sie treffen nicht aufeinander. Die Immunreaktion auf den injizierten Impfstoff spielt keinerlei Rolle, wenn es darum geht, Sie vor einer Infektion mit einem über die Luft übertragenen Erreger zu schützen. Ich wusste also, dass sie wussten, dass all die Akteure, die Sie belogen haben, wussten, dass das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, nicht funktionieren kann.

Grippeimpfstoffe, fürchte ich, funktionieren aus demselben Grund auch nicht. Und sie haben jahrzehntelang gelogen und sie in Ihre Gemeinden verkauft. Ich habe das erst in den vergangenen drei Jahren erfahren. Aber sie funktionieren nicht. Sie hätten niemals funktionieren können. Eine frühzeitige Behandlung wäre das Richtige gewesen, und das Ganze wäre vorbei gewesen. Und dann haben wir natürlich die magische Entwicklung mit Warpgeschwindigkeit. Ich meine, glauben Sie wirklich, dass sie es geschafft haben, all die Dinge parallel zu entwickeln, für die sie normalerweise sieben, zehn, 12 Jahre gebraucht hätten, und sie haben es in weniger als einem Jahr geschafft. Nein, das haben sie nicht. Es ist buchstäblich unmöglich, dass sie das geschafft haben. Und ich wusste, dass ich Mitte 2020 ziemlich entsetzt sein würde, wenn ich mir endlich untätig ansehe, was sie tatsächlich tun. Und darüber werde ich mit Ihnen sprechen. Sobald mir klar wurde, was sie tun, wusste ich, dass sie es allen aufzwingen würden, auch wenn sie sagten, oh, wir werden es den Schwachen, den Älteren geben. Ich bin also berühmt-berüchtigt geworden durch diesen Satz, den ich Ihnen jetzt geben werde. Ich bin weg. Sind diese Impfstoffe, von denen wir wissen, nicht schädlich für die Menschen? Waren sie zufällig giftig? Oder, wie ich es ausdrücke, giftig durch Absicht. Ich habe 32 Jahre in der biopharmazeutischen Forschung verbracht.

Ich war Vizepräsident bei Pfizer, Leiter der weltweiten Forschung für Atemwegserkrankungen. Zehn Jahre in der Biotechnologie. Und ich habe mein eigenes Biotech-Unternehmen geleitet, das wir an Novartis verkauft haben, das damals das weltweit größte Pharmaunternehmen war. Ich bin also nicht dumm. Ich weiß, was ich tue. Wenn ich Ihnen also erzähle, dass wir in all den Jahren in der Forschung und Entwicklung an etwas gearbeitet haben, das man rationales Wirkstoffdesign nennt, wenn man versucht, Wirkungen zu erzielen, dann nimmt man nicht einfach wahllos eine Handvoll Schrauben und Muttern aus dem molekularen Werkzeugkasten und hofft, dass sie funktionieren. Man versucht vielmehr zu fragen: Wo soll das Medikament wirken? Wie lange soll sie wirken? Soll es überall hingehen? Welche Konzentrationen benötige ich, um eine Wirkung zu erzielen, und zwar auf sichere Weise? Als ich mir also das Design dieser sogenannten Impfstoffe ansah, fand ich mindestens drei Dinge, die ich Ihnen schnell beschreiben kann, sodass Sie, wenn Sie akzeptieren, was ich Ihnen sage, nicht länger glauben können, dass diese zufällig toxisch sind. Das heißt, sie wurden entwickelt, um zu verletzen, zu verstümmeln und zu töten. Und der einzige Grund, warum sie bisher nur etwa zehn oder 12 Millionen Menschen getötet haben, ist, dass ihre Herstellung schrecklich ist. Und aber wenn sie es noch einmal tun würden, wenn man es, sagen wir, zehn weitere Male injiziert, dann würden sie es wahrscheinlich tun. Und das ist genau das, was sie geplant haben.

Das sind also die drei Punkte, auf die man achten sollte, wenn man versucht, einen solchen Impfstoff herzustellen. Sie müssen auswählen, welche Teile des angeblichen Erregers Sie in Ihren Impfstoff aufnehmen wollen. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie ein Stück auswählen, das sich von Ihnen unterscheidet und nicht schädlich ist. Sie könnten also ein Stückchen, ich weiß nicht, ein Stückchen des Virus auswählen, das Ihnen anscheinend nichts anhaben kann. Es könnte für das Virus wichtig sein. Welche Teile haben sie ausgewählt? Das Spike-Protein, die Teile an der Außenseite. Das ist der Teil, von dem schon vorher bekannt war, dass er biologisch wirklich heftig aktiv ist und die Blutgerinnung, neurologische Probleme und andere Dinge anregt. Alle vier Pharmakonzerne haben sich für das Spike-Protein entschieden. Das war’s also. Und zwar sofort. Ich wusste, dass es kein Zufall war. Jemand hat versucht, den Menschen zu schaden. Um dieses theoretische Medikament in Ihrem Reagenzglas in ein Medikament umzuwandeln, das Sie verabreichen können, müssen Sie es formulieren, und zwar als Spray, Tablette oder Creme. Für eine Injektion muss man es mit etwas anderem mischen, und man muss auswählen, was man tut, um es stabil zu machen und zu schützen und so weiter. Als ich mir angesehen habe, was sie machen, haben sie es mit Lipid-Nanopartikeln überzogen. Das sind die beiden mRNA-Impfstoffe und Lipid-Nanopartikel.

Sie überdecken es effektiv mit Fakten. Ihr Körper hat eine heftige Abneigung gegen genetische Informationen. Auf diese Weise bewahren Sie das Wertvollste, was Sie haben, Ihr eigenes genetisches Erbe. Das ist also eine ziemlich gute Sache und nicht überraschend. Ihre Zellen sind hervorragend darin, fremde genetische Informationen abzulehnen, sie nicht hereinzulassen. Aber wenn man sie abdeckt, gleitet sie durch die Zellwand und gelangt überall in den Körper. Sie haben uns also gesagt, wenn sie es dir in die Schulter spritzen, würde ich einfach sagen, dass sie das System hindern werden. Nein, ich meine, ich wusste natürlich, dass es überall im Körper sein würde. Das ist genau das, was es tut und wofür es gedacht ist. Dafür ist es gedacht. Ich habe eine Arbeit gefunden, die zehn Jahre alt ist und den Leuten in der Formulierung, Forschung und Entwicklung gut bekannt ist, diese Art von Formulierungen, die für Medikamente entwickelt wurden, von denen man dachte, dass sie vielleicht die schwersten Krebsarten bekämpfen würden. Als ich bei Pfizer war, dachten wir an mRNA-Technologien zur Behandlung von wirklich schweren Krebserkrankungen, und sie haben zufällig diese Eigenschaft, dass sie sich in bestimmten inneren Organen konzentrieren – in der Milz, der Leber und den Eierstöcken. Also ja, Eierstöcke. Wenn Sie also dieses Material injizieren, meine Damen und Herren, bin ich zuversichtlich, dass sich dieses Material in Ihren Eierstöcken konzentriert hat.

Dr. Michael Yeadon: [00:14:59] Und [00:15:00] der dritte Teil ist die mRNA-Technologie selbst, die völlig ungeeignet ist für ein Allround-Medikament. Und deswegen ist es wirklich einfach. Ihr Immunsystem ist darauf ausgelegt, Dinge anzugreifen, die nicht zu Ihnen gehören. Oder anders ausgedrückt, alles, was nicht zu Ihnen gehört. Ihr Immunsystem ist hervorragend darin, zu erkennen, dass es sich nicht um Sie selbst handelt, und wenn es erkennt, wird es alle verfügbaren Kräfte mobilisieren. Es hat zelluläre, chemische und greift diese Entität an, um sie zu vertreiben, weil es weiß, dass Sie eingedrungen sind. Was passiert, wenn Ihnen eine mRNA injiziert wird, die für ein fremdes Protein kodiert, ein Spike-Protein von einem Virus, ein nicht-zelluläres Protein, das jede Zelle, die dieses Zeug bekommt, das, wie ich schon sagte, so formuliert ist, dass es überall in Ihrem Körper verteilt wird, einschließlich der Konzentration in Ihren Eierstöcken. An diesem Punkt beginnt sie, dieses Nicht-Selbst-Protein zu produzieren. Ihr Immunsystem sagt: Hallo, ich habe etwas in mir, das nicht hier sein sollte, und Ihr Immunsystem greift Ihren eigenen Körper an. Das ist eines der grundlegendsten Probleme mit dieser Technologie. Und jeder Impfstoff, von dem man Ihnen sagt, dass er mit dieser neuen, glänzenden Technologie hergestellt wurde, darf Ihren Kindern nicht gespritzt werden. Derzeit werden alle bestehenden Impfstoffe im mRNA-Format neu formatiert, und deshalb eröffnen Pfizer und Moderna überall auf der Welt Fabriken, und Regierungen auf der ganzen Welt, darunter auch meine in Großbritannien und New York in den USA, haben sich auf Geschäftsbedingungen geeinigt, um genügend Impfstoffe zu erwerben, um jeden Bürger Ihres Landes, Mann, Frau, Kind und Baby, zehnmal zu impfen.

Mit Materialien wie diesen, die ich Ihnen erklärt habe, sind sie so konzipiert, dass sie überall in Ihren Körper gelangen und einen Autoimmunangriff auf Ihren eigenen Körper auslösen. Wenn Sie also das Gefühl hatten, dass Sie bei einigen dieser Injektionen Nebenwirkungen hatten, was ich natürlich nicht gemacht habe, weil ich sah, dass sie gefährlich sein würden. Aber wenn Sie Nebenwirkungen hatten, oder wenn irgendjemand anders Nebenwirkungen hatte. Und jetzt multiplizieren Sie das mit dem Zehnfachen, weil ich jetzt zum Schluss komme. Ich denke, die Kombination aus digitaler ID, die zu Ihrem digitalen Gesundheitspass wird, wird zu Ihrem digitalen Pass werden. Da sind alle Ihre Daten drauf, Geburtsdatum, wer Sie sind, wo Sie waren, Ihr Impfstatus und Ihr Gesundheitszustand. Wenn die WHO also sagt, dass wir einen einzigen Gesundheitspass haben werden, bedeutet das, dass ihr alle Impfungen haben müsst. Wenn ihr sie nicht habt, wird euer digitaler Ausweis ungültig, und ihr könnt keinen regulären Ort betreten oder verlassen. Und wie ich schon sagte, alles kann reguliert werden, wenn sie es wollen. Das ist also der Kampf, der vor uns liegt. Und die Art und Weise, wie wir das stoppen können, ist die Wiedererlangung der Macht des „Nein, ich mache das nicht“.

Und wenn genug von uns sagen, dass wir es nicht tun, können sie nicht gewinnen. Sie werden nur gewinnen, wenn sie uns überreden. Fast wie Nutztiere, wie, Sie wissen schon, einfach das zu tun, was alle anderen tun. Ich habe also die letzten drei Jahre meines Lebens damit verbracht, die Menschen vor dem zu warnen, was kommen wird. Aber ich kann euch nicht retten. Das können nur Sie tun. Jedem, den Sie in Ihrem Netzwerk kennen, von dem Sie glauben, dass er diese Botschaft hören sollte, müssen Sie sagen, dass ich ihn niemals erreichen kann. Sie sind nicht bei diesem Anruf dabei. Und die Mainstream-Medien werden ihnen niemals die Wahrheit sagen. Es liegt an Ihnen. Wenn Sie es nicht tun, werden wir verlieren. Okay, ich werde also aufhören. An diesem Punkt sind wir belogen worden. Ich glaube nicht, dass es eine Pandemie gegeben hat. Ich glaube nicht, dass Atemwegserkrankungen, schwere Atemwegserkrankungen, Pandemien überhaupt möglich sind. Und Impfstoffe wären niemals eine angemessene Reaktion gewesen, auch wenn sie verantwortungsvoll entwickelt worden wären, was nicht der Fall war. Und diese speziellen mRNAs sind so konzipiert, dass sie verletzen, verstümmeln und töten, und es kommen immer mehr davon auf uns zu. Sie müssen sich also entscheiden, ob Sie CNN oder dem hier glauben wollen. Dieser Kerl, der sein ganzes Berufsleben in der Branche verbracht hat, hat alles gegeben, was ich Ihnen erklärt habe. Ich nehme also an, dass wir an diesem Punkt eine Pause einlegen.