Robert F. Kennedy Jr. spricht über die Rolle des US-außenpolitischen Establishments bei der Auslösung des Ukraine-Krieges und John F. Kennedys Rede von 1963 über Russland:

„Wir wurden davon überzeugt, dass es sich um einen humanitären Krieg handelte. Wir wurden mit dieser Art von formelhaftem Narrativ verkauft: Putin ist eine böse Hitler-ähnliche Figur oder Saddam Hussein oder wer auch immer es ist, gegen den wir in den Krieg ziehen müssen, und wir sind die Guten, und dies ist ein humanitärer Krieg… Aber wir haben nicht so gehandelt, als ob es ein humanitärer Krieg wäre… Und wenn man sich die Geschichte ansieht und zurückgeht, als die Sowjetunion zusammenbrach, haben wir mit Gorbatschow, Großbritannien und den Vereinigten Staaten ein Abkommen über die Wiedervereinigung Deutschlands geschlossen, weil die Russen 400.000 Soldaten in Deutschland hatten.

Und wir wollten Deutschland im Rahmen der NATO wiedervereinigen, die der Feind der Russen war. Also waren die Russen natürlich besorgt. Sie sagten: Wenn wir unsere Truppen abziehen, wollen wir sichergehen, dass ihr keinen Brückenkopf bekommt und die NATO nicht in alle unsere ehemaligen Satellitenstaaten einmarschiert und uns das Gefühl gibt, dass wir angegriffen werden, dass wir eingekreist werden. Und Präsident Bush sagte ihnen bekanntermaßen, dass wir die NATO nicht einen Zentimeter nach Osten bewegen werden. Nun, seitdem sind wir 1000 Meilen (ca. 1.609 km) nach Osten vorgerückt. Und wir haben 14 der ehemaligen russischen Satelliten eingegliedert…

Sie haben uns wiederholt gesagt, dass ihr die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen könnt. Dann haben wir einseitig unsere beiden Verträge mit den Russen über nukleare Mittelstreckenwaffen aufgekündigt. Wir hatten einen Vertrag, der besagte, dass man keine nuklearen Mittelstreckenwaffen einsetzen darf. Das waren große Schritte in Richtung Fortschritt. Und wir haben beide Verträge einseitig gekündigt. Wir haben den Russen gesagt, dass wir das nicht mehr machen werden. Dann begannen wir, sie mit diesen Raketensystemen zu umgeben, wir begannen zu üben, wissen Sie, die Ukraine in die Interoperabilität mit den NATO-Streitkräften einzubinden…

Dann helfen wir dabei, die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine 2014 zu stürzen und eine sehr ultranationalistische, und das ist eine höfliche Art, sie als Ultranationalisten zu bezeichnen, Sie wissen schon, eine Regierung, die extrem antirussisch ist. Das hat die Russen dazu veranlasst, auf die Krim einzumarschieren, weil sie Angst haben, dass wir jetzt, wo wir dort unsere eigene Regierung haben, die Marine, unsere US-Marineflotte, in einen Warmwasserhafen verlegen, den sie seit, glaube ich, 370 Jahren haben, es ist ihr einziger Hafen, es ist ihre Art, eine militärische Präsenz im Schwarzen Meer zu haben. Sie haben Angst, dass wir dort einmarschieren, also marschieren sie auf der Krim ein.

Dann kommt die neue ukrainische Regierung an die Macht und erlässt all diese repressiven Gesetze gegen die ethnische russische Mehrheit in der Ostukraine. 80 % der Menschen im Donbass sind ethnische Russen. Sie konnten ihre eigene Sprache haben und fühlten sich als Teil der Ukraine. Aber plötzlich werden all diese Gesetze erlassen, die besagen, dass diese Sprache nichts mehr wert ist. Man muss Ukrainisch sprechen und wird im Grunde wie ein rothaariges Stiefkind behandelt. Sie fangen an zu protestieren, und die Regierung reagiert mit Gewalt, und es kommt zu einem Bürgerkrieg, in dem 14.000 ethnische Russen getötet werden.“